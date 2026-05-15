東京を拠点に活動するビートメイカー sophisticated silence の新曲「Dramatic eyes」が5月15日(金)にリリース。

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sophisticated silenceが新曲「Dramatic eyes」を5月15日(金)にリリース。今作はシンプルなピアノとミニマルなドラムで構成されたローファイ・ヒップホップに、リバーブの深くかかったシンセが淡く重なり、楽曲全体に柔らかな奥行きと余韻をもたらしている。無駄を削ぎ落とした音数の中で、ひとつひとつの響きが静かに輪郭を持ち、どこか感傷的で“ドラマチック”な情景を描き出す。

5月の空気感をイメージして制作された一曲。春から初夏へと移ろう季節のなかで揺れる心情や、ふとした瞬間に立ち上がる記憶の断片を、繊細なサウンドで表現している。

●楽曲情報●

配信開始日：2026/5/15(金)

アーティスト：sophisticated silence

タイトル：Dramatic eyes

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/SS_DE

●sophisticated silence プロフィール●

東京在住ローファイビートメイカー。アーティスト名の通り、穏やかで優しく、美しい音のレイヤーを重ねた“洗練された静寂”を創り出す。

アンビエント／ダウンテンポ／エレクトロニカをベースにしたローファイ・ヒップホップを制作し、ミキシング、マスタリング、アートワークまで全て自身で手掛けている。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/sophisticatedsilence