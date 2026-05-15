縦型ショートドラマ『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』｜余命宣告×起業--瀬戸利樹主演、岩井圭也原作の命を燃やす青春サバイバル、アプリ「POPCORN」で配信開始

株式会社GOKKO『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』キービジュアル

2026年5月15日（金）、株式会社GOKKOは、縦型ショートドラマ『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』を、アプリ「POPCORN」にて配信いたします。

本作は、岩井圭也氏の同名小説（『サバイブ！』／祥伝社刊）を原作に、「ガン・ステージIV」を宣告された若き起業家志望の青年が、残された命を燃やし映像業界に挑む--全30話の青春ヒューマンサバイブストーリーです。

死にゆく時間か。 生きていく時間か。

宣告された、余命。 それでも彼は、夢の続きを諦めなかった。

熱意だけを武器に、社会の荒波へ--。

◼︎あらすじ｜残された時間で、何を成すのか

サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～ :https://popcorn-drama.go.link/story?storyId=86&episode=1

大学時代、数々のビジネスコンテストで将来を嘱望されていた黒川虎太郎（コタロー／瀬戸利樹）。順風満帆だった彼を突如襲ったのは、「ガン・ステージIV」という非情な宣告だった。

絶望の淵に立たされ、周囲からの心無い哀れみに晒されながらも、彼は決意する--残された命を、燃やし尽くす覚悟を。

唯一の理解者である親友・白井博（ハク／相馬理）と共に起業したコタローは、憧れの起業家ベルナルド宮本（小出恵介）からの出資を勝ち取るべく、未知の映像業界へと飛び込んでいく。しかし、その先に待ち受けていたのは、巨大資本を持つ大手制作会社という分厚い壁だった。

迫りくるタイムリミット。 命と会社の行方を懸け、若き起業家たちが熱意だけを武器に挑む--。

その挑戦の果てに、彼が掴むものとは。

◼︎見どころ

1. 直木賞候補作家・岩井圭也の原作小説をショートドラマ化

ヒューマンドラマの名手として知られる作家・岩井圭也氏の同名小説『サバイブ！』／祥伝社刊が原作。重厚な人間ドラマを、縦型ショートドラマならではのテンポと熱量で再構築。原作ファンも初見の視聴者も没入できる珠玉の30話。

2. 「余命×起業」という極限のヒューマンサバイバル

ガン・ステージIVという死の宣告を受けながら、それでも夢を諦めず社会に挑んでいく主人公。命の有限性と向き合うからこそ生まれる、純度100%の熱意と覚悟。観る者の心を激しく揺さぶる、リアルで切実な青春ドラマ。

3. 瀬戸利樹×相馬理が描く、唯一無二の”親友バディ”

主人公・コタローを演じるのは瀬戸利樹。盟友ハクには相馬理。二人がぶつかり合いながらも、同じ夢に向かって走り続ける姿は、本作最大の感情爆発点。さらにベルナルド宮本役に小出恵介を迎え、若き才能と圧倒的存在感のぶつかり合いも必見。

◼︎メインキャスト

瀬戸利樹『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』より

瀬戸利樹｜黒川虎太郎（コタロー）役

将来を嘱望された若き起業家志望の大学生。突如のガン宣告を受けても、夢と命の両方を諦めない。熱量と覚悟を併せ持つ本作の主人公。

相馬理｜白井博（ハク）役

コタローの親友にして、唯一の理解者。彼の覚悟に応えて共に起業の道へ。冷静さと優しさを併せ持つ、最強の相棒。

相馬理『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』より長月翠『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』より

長月翠｜森野四葉（ヨツバ）役

コタローたちの挑戦に関わっていく重要人物。物語に新たな風と感情を吹き込む存在。

山本涼介｜谷山健之助（タニケン）役

コタローたちの前に立ちはだかる、巨大資本を背負う大手制作会社の関係者。その対峙が物語を加速させる。

小出恵介｜ベルナルド宮本 役

コタローが憧れる伝説的起業家。彼からの出資を勝ち取れるか--それが、若者たちの運命を分ける鍵となる。

◼︎作品概要

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

- 作品名：『サバイブ！～死ぬくらいなら起業してやる～』- 配信開始日：2026年5月15日（金）- 配信先：縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」- 話数：全30話- ジャンル：ヒューマンドラマ／青春／お仕事ドラマ／起業- 原作：岩井圭也『サバイブ！』／祥伝社刊- 制作年：2024年- 監督：拓馬- 脚本：寺田皓城・井上博貴- コピーライト：（株）フラッグシップオーケストラ縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

あなたの“スキマ”に、“感動”を。縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」

“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は120億回（2026年2月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

♧ Instagram：https://instagram.com/gokko5club/

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♧ X：https://x.com/gokko5club/

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