”発表して終わりじゃない”、その一瞬を「一生の宝物」に。1969年創業のテディベアメーカーが、ジェンダーリビールを「家族の絆をカタチにする儀式」へとアップデート。

株式会社プティルウ

オリジナルぬいぐるみの企画、製造、販売を行う株式会社プティルウ（所在地：大阪府泉佐野市、代表取締役社長：長田耕太）は、お腹の赤ちゃんの性別を発表するイベント「ジェンダーリビール」に特化した新商品『ジェンダーリビールベア』を発売いたしました。

[商品URL：https://www.ptl.co.jp/c/gift/oiwai/baby/genderreveal]

■ 開発の背景：ジェンダーリビールの「その後」に着目

「ジェンダーリビール」とは、プレママがパートナーや家族に、お腹の赤ちゃんの性別をサプライズで発表するイベントです。近年SNSを中心に日本でもブームとなっています。

現在、中身の色で性別を伝える「ケーキ」や「バルーン（風船）」「メッセージカード」が主流ですが、これらはイベントが終わると消えてしまう（食べてしまう・割ってしまう）という悩みがありました。

そこで、「かけがえのない発表の瞬間の感動を、ずっと残るカタチにしたい」という想いから、長く手元に置いて愛することができるテディベアのジェンダーリビールギフトを開発しました。

■ 『ジェンダーリビールベア』 4つの魅力

１. 【発表の瞬間】箱を開けるドキドキ感！

「男の子かな？女の子かな？」とワクワクしながらギフトボックスを開けると、性別を表すカラー（ブルー系またはピンク系）の可愛らしいベアが登場！ケーキを切ったり風船を割ったりする準備や片付けの手間もなく、手軽で安全にサプライズが叶います。

２. 【発表のその後】赤ちゃんの「初めてのお友達」に

最大の魅力は、イベント後もずっと寄り添ってくれることです。

マタニティ期： 妊婦さんの不安を和らげる「応援マスコット」や、マタニティフォトの小物として。

出産後： 生まれてきた赤ちゃんの「ファーストトイ（初めてのおもちゃ）」として。 一緒に写真を撮ることで、赤ちゃんの成長記録としてもお楽しみいただけます。

３. 【離れた家族へ】箱を開けるだけの「サプライズ配送」

遠方に住んでいて直接会えないご両親や親戚、友人へ、性別報告を兼ねたギフトとして直接配送することが可能です。電話やメールでの報告とは一味違う、「初孫誕生」を待つご両親への心温まるささやかなプレゼントになります。

なお、箱を開ける瞬間のドキドキを大切にするため、項目選択肢はあえて「ボーイ / ガール」ではなく「1」または「2」の番号表記を採用しております。これにより、直接配送の際に万が一ご家族が先に納品書や伝票を目にされても、性別がすぐに分からないよう配慮いたしました。

４. 【特別感】世界にひとつだけの「お名前プリント」

もしすでに赤ちゃんの名前が決まっていれば、ベアに名入れ（プリント）をするオプションが可能です。名前が入ることで、「自分たちのために用意してくれた」という喜びが倍増し、より一層愛着の湧く宝物になります。

■ こんなシーンでおすすめです- パートナーへ： 準備の手間をかけず、一生の記憶に残る「性別報告の記念日」に！- ご両親へ： 会食の席で性別を伝え、そのまま「最初の孫ギフト」として手渡す温かな演出。- 遠方の実家へ なかなか会えないご家族へ、箱を開けた瞬間の驚きと喜びを届けるサプライズ配送。- プレママの友人へ： 出産を控えた親友へ贈るお祝いギフト。

■ 商品概要

１.ボーイ2.ガール

商品名： ジェンダーリビールベア

カラー： １.ボーイ／2.ガール

サイズ： 高さ12.5cm×幅8cm×奥行6.5cm

ラッピング：貼り箱に入れてお届けします（無料）

オプション： 足裏プリント対応（片足につき＋660円）

販売価格： 2,800円（税込）

販売ページ： https://www.ptl.co.jp/c/gift/oiwai/baby/genderreveal

「ジェンダーリビールベア」はプティルウ本店ほか、プティルウ楽天市場店、Amazon店、Yahoo!ショッピング店、ギフトモール店でも販売中です。

詳細は各店舗、商品ページをご覧ください。

【プティルウ本店】

https://www.ptl.co.jp/c/gift/oiwai/baby/genderreveal

【プティルウ楽天市場店】

https://item.rakuten.co.jp/petitloup1969/genderreveal/

【ギフトモール店】

https://giftmall.co.jp/gifttHbYca/

【ヤフー店】

https://store.shopping.yahoo.co.jp/petitloup/80327.html

【アマゾン店】

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GZ2N67GY

プティルウについて

プティルウは1969年創業。半世紀以上もの間、数多くのテディベアとその仲間たちを生み出してきました。私たちがお届けしたいのは、毎日がちょっとハッピーになる「こぐまのいる生活」。

忙しい毎日の中でぬいぐるみと触れ合うことで、ほんわか優しい時間を過ごしていただきたい。

これからも、生活に寄り添うぬいぐるみをつくって参りたいと考えています。

▼オンラインショップ

【本店】https://www.ptl.co.jp/

【プティルウ楽天市場店】https://www.rakuten.ne.jp/gold/petitloup1969/

【アマゾン店】https://x.gd/amazonpetitloup

【プティルウYAHOO!店】https://shopping.geocities.jp/petitloup/

【ギフトモール店】https://giftmall.co.jp/shop/petitloup1969/

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