グループ会社の完全子会社化及び商号変更に関するお知らせ

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）は、当社グループで戸建分譲事業や建設業に取り組む株式会社レーベンホームビルド（本社：東京都中央区／代表取締役：原忠行）、不動産買取再販業や賃貸事業に取り組む株式会社レーベンゼストック（本社：東京都千代田区／代表取締役：吉村典彦）の2社に関して、7月1日より下記の通り商号を変更いたしますのでお知らせします。

※組織図に記載の社名は商号変更（7月1日付）後の内容となります。

商号変更の目的

当社グループは、「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスの実現に向け、持株会社体制への移行をはじめとした「未来環境デザイン企業」への進化を推進しております。この度、3月9日に発表いたしました「中期経営計画 更新に関するお知らせ」ならびに「完全子会社との会社分割（簡易吸収分割）に関するお知らせ」のとおり、当社グループのキャピタルアロケーションの見直しを図るとともに、4月15日を効力発生日としてレーベンホームビルド及びレーベンゼストックを当社の完全子会社とする再編を行いました。また、子会社化に伴い、当社直下の子会社として一層のMIRARTHホールディングスブランドの浸透のため、7月1日より、レーベンホームビルドを「MIRARTHアーキテクト」・レーベンゼストックを「MIRARTHゼストック」に、商号を変更いたします。

中期経営計画のアップデートと重点戦略

当社グループは、変化する市場環境に対応した収益構造の転換を図るため、レーベンホームビルドが行う新築戸建分譲事業及び建設事業並びに、レーベンゼストックが行うリニューアル再販事業を成長分野として、その投資を強化してまいります。

レーベンホームビルド：「都心部戸建」への積極投資、戸建・建設事業の成長

新築戸建分譲事業については、マンション価格の高騰に伴い、相対的な割安感から需要が高まっている都心部戸建住宅に対し、戦略的な投資を実行してまいります。

新築戸建分譲事業の販売チャネルの拡大や資産回転率の向上を図るとともに、商品のブランド力を強めてまいります。また新築戸建分譲事業で培った仕入ネットワークと、自社施工の一気通貫体制による「ハイブリッド戦略」で新たな収益構造の確立を目指します。

レーベンゼストック：リニューアル再販事業の拡大

インフレによる生活コスト上昇を背景に、既存住宅を再生し新たな価値を与える「リニューアル再販事業」を大きな事業機会と捉え、既存の区分分譲マンション等に新たな価値を施す「活かす」事業に成長の力点を置きます。

具体的には、機動的な物件仕入を実行しストックの積み上げによる安定収益の拡大を図るとともに、保有アセットの多様化を推進し、出口戦略の多角化と資産の高回転モデルの確立を目指します。単に買い取って売るのではなく、今ある不動産に新たな価値を付加し、物件の価値を最大限に引き出すことで、キャピタルゲインの最大化を図ります。

インフレや生活コストの上昇に加え、新築分譲マンションの供給戸数も減少傾向が継続するなかで、お客さまの住宅ニーズも多様化が進んでいます。これまでの「つくる」ことへの特化から、「つくることと活かすこと」の両立へと視点を移し、戸建・建設事業とリニューアル再販事業を大きなチャンスと捉えています。

両事業は、2030年までにそれぞれ不動産セグメントにおける営業利益シェア15%を達成することを目標とし、グループの主要な収益基盤へと成長させてまいります。

レーベンホームビルド（新・MIRARTHアーキテクト）のビジョン変更について

レーベンホームビルド（新・MIRARTHアーキテクト）は、7月1日に商号変更とともに、企業ビジョンを「建築を、未来へ。想いを、かたちへ。」と改めます。新商号「MIRARTHアーキテクト」の由来である「アーキテクト」は「建築・設計」を表し、「MIRARTH」の由来である「MIRAI（未来）」を融合させたものです。

尚、レーベンゼストック（新・MIRARTHゼストック）の企業ビジョンに変更はございません。

当社は引き続き、2028年3月期に向けた中期経営計画の達成のため、社会状況を的確にとらえ、計画を実行してまいります。

会社概要（MIRARTHホールディングス）

商号 ： MIRARTHホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役 島田 和一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング16F

設立 ： 1972年9月

事業内容 ： グループ会社の経営管理等

資本金 ： 9,056百万円

URL ： https://mirarth.co.jp

会社概要（現・レーベンホームビルド 新・MIRARTHアーキテクト※2026年7月1日～）

商号 ： 株式会社レーベンホームビルド

代表者 ： 代表取締役 原 忠行

所在地 ： 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-1-21 近三ビル6F、8F

設立 ： 1987年7月

事業内容 ： 総合建設業（建築工事）・不動産業

資本金 ： 200百万円

URL ： https://leben-hb.co.jp/

会社概要（現・レーベンゼストック 新・MIRARTHゼストック※2026年7月1日～）

商号 ： 株式会社レーベンゼストック

代表者 ： 代表取締役 吉村 典彦

所在地 ： 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビル北館16F

設立 ： 2001年12月

事業内容 ： 不動産買取再販業、賃貸事業

資本金 ： 490百万円

URL ： https://leben-zestock.co.jp/corporate/

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/