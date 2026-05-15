SHOTEN XTZ ファームウェアアップデート Ver.1.10 公開

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株式会社焦点工房

SHOTEN XTZ ファームウェアアップデート Ver.1.10を公開いたします。




[ 更新内容 ]


- Nikon Z8 との互換性向上
- 対応レンズの追加
・Viltrox AF 28mm F4.5 VCM ASPH ED・Viltrox AF 56mm F1.2 VCM ASPH ED IF・TTArtisan AF 75mm f/2 ED


[ 更新情報の詳細 ]
更新情報の詳細・ファームウェアのダウンロードに関しては以下のページをご覧ください。


焦点工房サポートページ(http://stkb.co.jp/support.html#xtz)




SHOTEN XTZ（富士フイルムXマウントレンズ → ニコンZマウント変換）電子マウントアダプター

SHOTEN XTZは、富士フイルムXマウントレンズをニコンZマウントカメラに装着するための電子マウントアダプターです。薄型でありながらオートフォーカスに対応し、操作しやすいロック解除ボタンを備えています。また、専用リアキャップを使い、PCとのUSB接続で簡単にファームウェアのアップデートが可能です。







商品ページ :
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002079



About SHOTEN
SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。



株式会社 焦点工房


"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"


焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。



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