SHOTEN XTZ ファームウェアアップデート Ver.1.10 公開
株式会社焦点工房
- Nikon Z8 との互換性向上
- 対応レンズの追加
・Viltrox AF 28mm F4.5 VCM ASPH ED・Viltrox AF 56mm F1.2 VCM ASPH ED IF・TTArtisan AF 75mm f/2 ED
[ 更新情報の詳細 ]
SHOTEN XTZ（富士フイルムXマウントレンズ → ニコンZマウント変換）電子マウントアダプター
商品ページ :
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002079
About SHOTEN
SHOTEN XTZ ファームウェアアップデート Ver.1.10を公開いたします。
[ 更新内容 ]
- Nikon Z8 との互換性向上
- 対応レンズの追加
・Viltrox AF 28mm F4.5 VCM ASPH ED・Viltrox AF 56mm F1.2 VCM ASPH ED IF・TTArtisan AF 75mm f/2 ED
[ 更新情報の詳細 ]
更新情報の詳細・ファームウェアのダウンロードに関しては以下のページをご覧ください。
焦点工房サポートページ(http://stkb.co.jp/support.html#xtz)
SHOTEN XTZ（富士フイルムXマウントレンズ → ニコンZマウント変換）電子マウントアダプター
SHOTEN XTZは、富士フイルムXマウントレンズをニコンZマウントカメラに装着するための電子マウントアダプターです。薄型でありながらオートフォーカスに対応し、操作しやすいロック解除ボタンを備えています。また、専用リアキャップを使い、PCとのUSB接続で簡単にファームウェアのアップデートが可能です。
商品ページ :
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002079
About SHOTEN
SHOTEN（ショウテン）は焦点工房の自社ブランドです。性能、造形ともにこだわりを持って製作しています。
株式会社 焦点工房
"カメラと写真の愉しみ・喜びをもっと身近に感じてほしいから"
焦点工房では海外製の人気マウントアダプターやカメラレンズ、アクセサリーなど、カメラ用品の輸入販売を行なっています。 「良い品をお求めやすく」を基に販売を続け、おかげ様で高い評価をいただいております。新たなマウントアダプター開発への協力も行なっており、日本のカメラ文化への貢献を果たしていきたいと考えています。
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