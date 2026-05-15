インド在住マンガ家が日本で初の商業デビュー！KADOKAWA国際マンガコンテスト受賞作家によるアクションコメディ『カンフー・カンフル』が「カドコミ」で連載開始

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、以下 KADOKAWA）は、同社が昨年開催した国際マンガ賞「ワードレス漫画コンテスト」（※1）の受賞者が、日本で初めて商業デビューすることが決定したことをお知らせします。



第一弾として、インド在住の漫画家・masterlynx (読み方：マスターリンクス）による新連載『カンフー・カンフル』を、2026年5月15日 （金）11時00分より同社が運営する漫画ポータルサイト「カドコミ」にて開始します。

今回の商業デビューは、KADOKAWAが推進する海外クリエイター向けの創作支援プロジェクトから生まれた初の事例です。同プロジェクトは、海外クリエイターの発掘・育成から商業デビューまでを一貫して支援しており、現在ほかの受賞者についても日本デビューに向けた準備を進めています。

インド在住のmasterlynxが描く本作は、カンフーや“ゴエモン”といった日本やアジアのカルチャー要素を独自の感性で融合させたアクションコメディです。制作にあたっては、著者が英語で制作したテキストをもとに、KADOKAWAの海外マンガ編集部（※2）が日本語のセリフや擬音表現を調整しながら作品づくりを進行。国や言語の異なる環境でもオンラインによるコミュニケーションを経て、連載開始に至りました。

■『カンフー・カンフル』あらすじ

巷を賑わす大泥棒・ゴエモンは、小僧・バオが持つ"お宝"をめぐって、悪党軍団・ウィスカーズと激突！ 絶体絶命の窮地に追い込まれたそのとき、ゴエモンの内に眠る第二の人格が覚醒、無意識に放たれたカンフーキックで敵を撃破するが...。ゴエモンとバオ、おバカな二人の冒険の行方は！？ノンストップ・アクションコメディ！

■著者・masterlynx コメント

『ドラゴンボール』で育った私たちが、レジェンド・鳥山明先生の築き上げたこの漫画業界に今、足を踏み入れようとしている……この歩みは、私たちにとって本当に夢のようで実感が湧きません。インドの小さな町出身の私たちが、まさか日本でマンガを連載できる日が来るなんて、想像もしませんでした。この素晴らしい機会に、心から感謝しています。ぜひ皆さんに『カンフー・カンフル』を楽しんでいただき、私たちのこの冒険を一緒に歩んでもらえたら嬉しいです！

■masterlynx プロフィール （Xアカウント：https://x.com/masterlynx0(https://x.com/masterlynx0)）

インド在住の兄弟漫画家、Jivan（ジバン）・Yash（ヤシュ）によるユニット。2022年よりmasterlynx名義で活動し、日本のマンガに影響を受け創作活動を行う。2025年、KADOKAWA主催の国際マンガコンテスト「ワードレス漫画コンテスト」で『Heartsteel』にて銀賞を受賞。

▶「ワードレス漫画コンテスト」銀賞受賞作『Heartsteel』URL：

https://comic-walker.com/detail/KC_006577_S?episodeType=first

■編集者コメント

「とんでもない才能だ」。第一印象はその一言に尽きます。日本のマンガ文化が遠くインドの地にまで届き、ひとりの天才を生み出した。今度は、その才能が日本で花開こうとしている。ひとりのマンガ好きとして、なんとも感慨深いものです。ひとりでも多くのマンガ好きに知ってもらえることを祈っています。

＜試し読み＞

※続きは「カドコミ」にてお楽しみください。

■作品概要

・作品タイトル：『カンフー・カンフル』

・著者：masterlynx (マスターリンクス)

・カドコミURL：https://comic-walker.com/detail/KC_008716_S

・ニコニコ漫画URL：https://manga.nicovideo.jp/comic/77645

・連載開始日：2026年5月15日（金）午前11時より「カドコミ」にて連載開始。

・配信スケジュール ：毎月第3金曜日、1話づつ更新予定。

※第1～3話は常時無料、第4話以降は第1～3話に加え、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・権利表記：(C)masterlynx 2026

■KADOKAWAの海外在住クリエイターへの創作支援の概要

KADOKAWAでは、創作支援プロジェクト「KADOKAWA WORLD MANGA ATELIER（KWMA）」を通じて、国際マンガコンテストの開催、海外クリエイター向けオンライン持ち込みサイト「Online Portfolio Review MOCHIKOMI」の運営、海外現地での編集部添削企画「OnSITE Portfolio Review」の実施など、継続的な創作支援施策を展開しています。

「世界の才能と、感動をつなぐ、クリエイティブプラットフォーマーへ」というコーポレートミッションのもと、世界中の才能あふれるクリエイターとの協働を通じて新たなIP創出を推進し、国や言語を越えて広がるコンテンツ展開を加速してまいります。

（※1）ワードレス漫画コンテスト

セリフや文字を用いない“言語を越えた物語表現”をテーマに2024~25年に初開催され、大きな反響を得ました。これを受け、今年はワードレス作品に加え、5言語のセリフを用いた作品も対象とする「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」としてスケールアップ開催。日本語・英語・スペイン語・フランス語・中国語（繁体字）の5言語にサイト展開を拡大し、より幅広い国と地域からの参加が可能に。

▶「KADOKAWA WORLD MANGA CONTEST」公式サイト：https://kadokawaworldmanga.com/contest/jp/

（※2）海外マンガ編集部

2025年に設立された、漫画賞受賞者の育成やグローバルでの作品開発・展開支援を担う編集部。海外クリエイターの創作活動を継続的に支える体制を整えています。

株式会社KADOKAWAについて

出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育、ところざわサクラタウンを中心としたIP体験施設の運営など、幅広い事業を展開する総合エンターテインメント企業です。優れたIP（Intellectual Property）を安定的に創出し、さまざまな形で世界に届ける「グローバル・メディアミックス」戦略を、テクノロジーの活用により実践しております。

https://group.kadokawa.co.jp/