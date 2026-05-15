渋滞回避＆ポイント獲得で一石二鳥！ 交通混雑緩和へ　[E17]関越道で6月・7月にキャンペーン実施

令和８年５月１５日

東日本高速道路株式会社

ＮＥＸＣＯ東日本（東京都千代田区）は、行楽需要による交通混雑の緩和を目的に、出発時間の分散を促すインセンティブ施策としてポイントプレゼントのキャンペーンを実施します。

軽井沢・プリンスショッピングプラザ（以下、軽井沢ＰＳＰ）から[E17]関越道（上り線）をご利用のお客さまのうち、１８時以降に軽井沢ＰＳＰを出発された方を対象に、所定の条件を満たした場合に最大1,000円相当のデジタルポイント（QUOカードPay）をプレゼントします。

軽井沢ＰＳＰでお買い物やお食事をお楽しみいただき、お帰りの出発時間を遅らせていただくことで、お得に、混雑を避けてご利用いただけるキャンペーンとなっております。

◆対象期間・対象日

令和８年６月～７月のうち土日祝日 計１７日間





◆対象商業施設

軽井沢ＰＳＰ https://www.karuizawa-psp.jp/

最寄りＩＣ： [E18]上信越道 碓氷軽井沢ＩＣ





◆参加条件

軽井沢ＰＳＰを利用した当日に、

[E17]関越道（上り線）を含む高速道路を利用して

東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県内へ向かわれる方





◆ポイント獲得条件

以下３つの条件を満たした方にポイントをプレゼントします

（１）軽井沢ＰＳＰに３０分以上滞在

（２）１８時以降にwebアプリ上でチェックアウトボタンを押下

のうえ、軽井沢ＰＳＰを出発し関越道（上り線）をご利用

（３）事前・事後アンケートに回答

◆ポイント額

1,000円、500円、100円のうち抽選方式で決定 ※0円になることはございません。

一般的な商業施設等で使用可能なデジタルポイント（QUOカードPay）といたします。

◆参加方法

以下の特設サイトよりwebアプリのスタンプラリーサービス「furari」にアクセスし、ユーザ登録いただくことで参加できます。

https://kanetsudo-points.probelink.jp/

①スタンプラリーサービス「furari」でのユーザ登録

②渋滞予測※１やリアルタイムの渋滞状況※２を確認

③当日にエントリーし、プレゼント予定のポイント（抽選方式）を確認

④事前アンケートに回答

⑤軽井沢ＰＳＰに到着後、webアプリ上でチェックインボタンを押下（位置情報を活用）

⑥チェックイン後、軽井沢ＰＳＰに３０分以上滞在

⑦１８時以降にwebアプリ上でチェックアウトボタンを押下（位置情報を活用）し、軽井沢ＰＳＰを出発

⑧関越道（上り線）を含む高速道路をご利用し、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県内に向かう

⑨事後アンケートに回答

⑩条件を満たした方に、後日メールにてポイントを送付

上記のうち⑥⑧を除く一連の流れは、webアプリのスタンプラリーサービス「furari」にて実施いただき

ます。

操作手順は「別紙１」、詳細な手順は「別紙２」をご参照ください。

注）②～⑨につきましては、軽井沢ＰＳＰをご利用になられる当日に実施いただきますようお願いいたし

ます。

また、複数名のグループで同乗される場合、同一グループ内では１名のみ参加可能となります。

なお、本キャンペーンの実施にあたっては、三菱重工機械システム株式会社及び一般社団法人システム科

学研究所にご協力をいただいております。

※１ 渋滞予測は以下のページよりご確認ください。

ドラとら（渋滞予測） https://www.drivetraffic.jp/congestion

関越道ＡＩ渋滞予知 https://www.driveplaza.com/trip/area/kanto/traffic/kanetsu/

※２ リアルタイムの渋滞状況は以下のページよりご確認ください。

ドラとら（リアルタイム交通情報） https://www.drivetraffic.jp/