”Tシャツの完成形”。綿のような風合いと高機能性を両立した「POLICOTT」Tシャツ3枚パックがMakuakeに登場！創業130年以上の繊維商社「田村駒」が本気で制作

田村駒株式会社

130年以上にわたり繊維と向き合ってきた繊維専門商社の田村駒株式会社（大阪本社：大阪府大阪市 東京本社：東京都渋谷区、代表者：堀 清人）は、自社開発の高機能素材「POLICOTT（ポリコット）」(https://policott.jp/)を使用した、ビジネス・休日・アクティブの全シーンを網羅する3枚セットのTシャツパックを、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて2026年5月15日（金）10：00～先行販売を開始いたしました。

販売URL：https://www.makuake.com/project/policott-onoffdo/(https://www.makuake.com/project/policott-onoffdo/)

開発の背景：生地のプロがたどり着いた「Tシャツの完成形」

長年生地を開発してきた田村駒のテキスタイル開発チーム。

「POLICOTTは非常に優れた素材でありながら、まだ世の中に広まりきっていない。POLICOTTの魅力をもっと多くの方に届けたい」という想いから、このプロジェクトは始まりました。

「Tシャツは最もシンプルで、毎日着る服だからこそ、素材の違いがはっきり分かる」という考えのもと、素材の魅力を最大限に活かしたTシャツを開発しました。

高機能素材「POLICOTT（ポリコット）」5つの特徴

POLICOTTは、綿のような自然な風合いと、ポリエステルの高い機能性を両立させた素材です。

「ON / OFF / DO」3つのシーンを支える3枚のTシャツ

- 綿のような風合い： 短繊維（スパン糸）を使用することで、光沢やスポーティな質感を抑え、ナチュラルな肌触りを実現しました。- 毛玉になりにくい： MVS紡績糸を採用し、空気の渦で繊維を撚ることで、毛羽が少なく、洗濯や摩擦に強い生地となり、生地表面の美しさを保ちます。- 白でも透けにくい： 光の透過を抑えるフルダル糸を使用し、落ち着いたマットな質感と透けにくさを実現しました。- 圧倒的な吸水速乾： 繊維の断面に溝がある異形断面ポリエステル糸を使用。水分を素早く拡散し、乾きやすいのが特徴です。- 環境への配慮： 原料にはペットボトル由来のリサイクルポリエステルを使用しています。

「この3枚があれば、他のTシャツはいらない」というコンセプトのもと、生活のシーンに合わせた最適なTシャツを設計しました。

【ON】仕事のためのTシャツ： ジャケットのインナーとして美しく着られるよう、30/1天竺のジャストサイズ・ミニマルデザインに仕上げました。

【ON】仕事のためのTシャツ【ON】仕事のためのTシャツ着用シーンイメージ

【OFF】休日のためのTシャツ： 20/1天竺の少し肉厚な生地を使用。リラックスシルエットで、左胸には小物を入れられるポケットを配置しています。

【OFF】休日のためのTシャツ【OFF】休日のためのTシャツ着用シーンイメージ

【DO】動くためのTシャツ： ランニングやアウトドアに最適。可動域を邪魔しないパターンとフラットシーマ縫製で快適性を高めました。POLICOTTロゴのリフレクタープリントもポイント。

【DO】動くためのTシャツ

最後に：開発者から一言

【DO】動くためのTシャツ着用シーンイメージ

「130年以上繊維と向き合ってきた田村駒が本気で作ったTシャツです。

あなたのTシャツの概念を変える一枚になると思います。

ぜひ応援よろしくお願いいたします。」

プロジェクト概要

- プロジェクト名：繊維のプロが作った、Tシャツの完成形。- 販売商品名： 「POLICOTT」Tシャツ３枚セット- 素材： POLICOTT（ポリエステル100％ / リサイクル原料使用）- 展開： 3枚セット（ON/OFF/DO 各1枚）/２色展開（黒・白）- 販売場所： Makuake（マクアケ）- URL：https://www.makuake.com/project/policott-onoffdo/(https://www.makuake.com/project/policott-onoffdo/)

会社情報

社名：田村駒株式会社

本社所在地：〒541-0052（〒541‐8580）大阪市中央区安土町3-3-9/〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-3-10

連絡先：【大阪】06-6268-7000 /【東京】03-5771-1700

資本金：12億4,000万円

事業内容：アパレル製品・生地・雑貨・寝装寝具および建築・産業資材等を取り扱う専門商社

ホームページ：https://tamurakoma.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

田村駒株式会社 経営企画室 広報担当 朝倉 info@tamurakoma.co.jp