体外診断用医薬品（IVD）品質管理市場は2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2％で拡大する品質保証強化・検査精度向上を支える戦略的成長市場

体外診断用医薬品（IVD）品質管理市場は2026年から2035年にかけて年平均成長率（CAGR）3.2％で拡大する品質保証強化・検査精度向上を支える戦略的成長市場