工場・倉庫の防犯と労災対策に役立つホワイトペーパーを無料公開 KY活動・転倒検知・侵入対策など課題別にまとめて解説／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手がける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2026年5月15日（金）、工場・倉庫の防犯・安全管理担当者向けのホワイトペーパー「工場・倉庫向けの防犯カメラ・セキュリティ」を無料公開しました。
本資料は、盗難・社内不正・KY活動・遠隔管理という工場・倉庫の課題ごとに、最適な防犯カメラ・セキュリティ設備の選び方を全23ページで解説しています。
▼「工場・倉庫向けの防犯カメラ・セキュリティ資料」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form04.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260515
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348717/images/bodyimage1】
■本ホワイトペーパー公開の背景
工場・倉庫では、製品や原材料・重機などの盗難リスクに加え、フォークリフト事故や転倒などの労災、社内不正、情報漏洩といった多様なリスクへの対策が求められています。
一方で、「何から手をつければよいかわからない」「現場に合った設備の選び方がわからない」というお悩みの声を多くいただいてきました。
本ホワイトペーパーは、工場・倉庫が抱える課題の解決に役立つ防犯カメラ・セキュリティ設備の選び方から、導入時の注意点までをまとめた、導入検討中のご担当者様向けの資料です。
■ホワイトペーパーの概要
・工場・倉庫に防犯カメラが必要な4つの理由
・課題別のおすすめ設備（盗難・侵入対策／社内不正対策／KY活動・安全管理／現場の遠隔管理）
・業務改善を加速するAI・IoT活用カメラシステム（AI侵入検知・AI転倒検知・AI顔認証・温湿度モニタリング 等）
・工場・倉庫でよく使われる防犯カメラ6種類と選び方
・防爆エリア（Zone0～22）と防爆カメラの基礎知識
・設置後に起こりうるリスクと対策、設置業者の選び方
さまざまな規模の工場・倉庫で多数の防犯カメラを設置してきたトリニティーが、
現場で培った知見をもとに、導入検討から運用までに必要な情報を一冊にまとめました。
■ こんな方におすすめ
・工場・倉庫の防犯カメラ導入・リプレイスを検討中のご担当者様
・KY活動・労災対策・現場の安全管理を強化したい安全衛生担当者様
・多拠点の工場・倉庫を一元管理したい本社管理部門のご担当者様
・化学工場・塗装工場など、防爆エリアを抱える施設のご担当者様
・AI防犯カメラの活用で業務改善や省人化を検討中の方
・物理セキュリティとサイバーセキュリティを総合的に見直したい方
▼「工場・倉庫向けの防犯カメラ・セキュリティ資料」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form04.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260515
■無料の現地調査で、工場・倉庫の現場に合った防犯対策をご提案
トリニティーでは、2006年の創業以来培ってきたノウハウを活かし、防犯対策にとどまらず、工場・倉庫が抱える課題の解決に向けたご提案を行っています。
現場ごとに異なる動線、稼働時間、保管物、屋外環境を踏まえ、画一的な提案ではなく、一社一社の状況に合わせたオーダーメイドのシステム設計が強みです。
防犯カメラだけでなく、入退室管理システム、防犯センサー、UTMをはじめとするサイバーセキュリティ製品、放送設備まで自社一貫でご提供しているため、複数業者に分けて発注する手間やコストもかかりません。
本資料は、盗難・社内不正・KY活動・遠隔管理という工場・倉庫の課題ごとに、最適な防犯カメラ・セキュリティ設備の選び方を全23ページで解説しています。
▼「工場・倉庫向けの防犯カメラ・セキュリティ資料」ダウンロードURL
https://www.trinity4e.com/document/wp-form04.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260515
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348717/images/bodyimage1】
■本ホワイトペーパー公開の背景
工場・倉庫では、製品や原材料・重機などの盗難リスクに加え、フォークリフト事故や転倒などの労災、社内不正、情報漏洩といった多様なリスクへの対策が求められています。
一方で、「何から手をつければよいかわからない」「現場に合った設備の選び方がわからない」というお悩みの声を多くいただいてきました。
本ホワイトペーパーは、工場・倉庫が抱える課題の解決に役立つ防犯カメラ・セキュリティ設備の選び方から、導入時の注意点までをまとめた、導入検討中のご担当者様向けの資料です。
■ホワイトペーパーの概要
・工場・倉庫に防犯カメラが必要な4つの理由
・課題別のおすすめ設備（盗難・侵入対策／社内不正対策／KY活動・安全管理／現場の遠隔管理）
・業務改善を加速するAI・IoT活用カメラシステム（AI侵入検知・AI転倒検知・AI顔認証・温湿度モニタリング 等）
・工場・倉庫でよく使われる防犯カメラ6種類と選び方
・防爆エリア（Zone0～22）と防爆カメラの基礎知識
・設置後に起こりうるリスクと対策、設置業者の選び方
さまざまな規模の工場・倉庫で多数の防犯カメラを設置してきたトリニティーが、
現場で培った知見をもとに、導入検討から運用までに必要な情報を一冊にまとめました。
■ こんな方におすすめ
・工場・倉庫の防犯カメラ導入・リプレイスを検討中のご担当者様
・KY活動・労災対策・現場の安全管理を強化したい安全衛生担当者様
・多拠点の工場・倉庫を一元管理したい本社管理部門のご担当者様
・化学工場・塗装工場など、防爆エリアを抱える施設のご担当者様
・AI防犯カメラの活用で業務改善や省人化を検討中の方
・物理セキュリティとサイバーセキュリティを総合的に見直したい方
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■無料の現地調査で、工場・倉庫の現場に合った防犯対策をご提案
トリニティーでは、2006年の創業以来培ってきたノウハウを活かし、防犯対策にとどまらず、工場・倉庫が抱える課題の解決に向けたご提案を行っています。
現場ごとに異なる動線、稼働時間、保管物、屋外環境を踏まえ、画一的な提案ではなく、一社一社の状況に合わせたオーダーメイドのシステム設計が強みです。
防犯カメラだけでなく、入退室管理システム、防犯センサー、UTMをはじめとするサイバーセキュリティ製品、放送設備まで自社一貫でご提供しているため、複数業者に分けて発注する手間やコストもかかりません。