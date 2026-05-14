日本フレスコボール協会（JFBA）公認地域クラブ・広島フレスコボールクラブが、6月20日(土)午前に『フレスコボール無料体験会＆クリーン活動 in 江田島市』を長瀬海水浴場で開催することを発表。

一般社団法人日本フレスコボール協会

旅する、コミュニケーションデザインスポーツ”フレスコボール”の国内での普及活動を行っている、一般社団法人日本フレスコボール協会（以下「JFBA」、代表理事 窪島剣璽）は、公認地域クラブ・広島フレスコボールクラブが、6月20日(土)午前に『フレスコボール無料体験会＆クリーン活動 in 江田島市』を長瀬海水浴場で開催することを発表いたします。

フレスコボールは、1945年ブラジル・リオデジャネイロ発祥のビーチスポーツ。向かい合う二人でラリーを続ける「協力型」のスポーツで、いつでも・どこでも・誰とでも楽しめるのが最大の魅力です。このたびのイベントは、3月7日に開催された体験会に続く第二弾。前回はビーチクリーンを行うとともに、約10人がラリーを楽しんだといいます。全国でも指折りの活動量を誇り、普及にも熱心な同クラブ。県外選手の飛び入り参加も大歓迎。「旅するように、フレスコボールを楽しむ」のも、この競技の魅力。ぜひお気軽に足をお運びください。

■「フレスコボール無料体験会＆クリーン活動 in 江田島市」概要

日時 2026年6月20日(土)10時～12時

場所 長瀬海水浴場（ヒューマンビーチ長瀬／広島県江田島市能美町大字中町）

持物 動きやすい格好、タオル、飲み物

特典 JFBA公式「フレスコボール米」（令和7年産「あきさかり」）プレゼント

＊江田島市誘客促進イベント実施支援補助金を受けて開催されます。

■”旅する、コミュニケーションデザインスポーツ” フレスコボールとは？

フレスコボールは、ブラジルのリオデジャネイロ発祥のビーチスポーツです。1945年にリオデジャネイロのコパカバーナビーチで考案され、現在は世界各地のビーチで親しまれるようになっています。フレスコボールの最大の特徴は、向かい合う2人が競い合うのではなく、協力してラリーを続ける採点競技という点。競技時間は5分間、7mの距離を保って試合を行います。協力してラリーを続ける様子から「思いやりのスポーツ」とも言われています。JFBAでは、国際的なルール統一に向けてリオフレスコボール連盟（FEFERJ）と世界初の国際組織『UAFI』設立に向けて2025年10月に基本合意。また「旅するように、フレスコボールを一年中楽しむ」という日本独自のフレスコボールカルチャーを軸に、スポーツツーリズムとの親和性の高い競技として普及活動を強化しています。国内では、29の公認地域クラブと5の公認学生団体が登録中。