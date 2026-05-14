【日研トータルソーシング】溶接専門研修施設「中四国溶接技能センター」を開設

日研トータルソーシング株式会社

多様な人材を人的資本と捉え、人材ソリューションで可能性を創造する「人的資本創造企業」の日研トータルソーシング株式会社（本社：東京都大田区）は、広島県東広島市に溶接研修を実施する「中四国溶接技能センター」を開設しました。

研修イメージ研修で使用するTIG溶接機

広島県広島市、呉市、山口県下松市、愛媛県今治市などを中心に鉄鋼・造船などの産業が集積する中国・四国エリアでは、溶接技術を持つ人材への需要も高く、安定した人材確保が喫緊の課題となっております。

広島県内においても、主要製造業である造船業等の鉱工業生産指数が前年同月比で63.1％増加するなど製造業の活況が続いており（※1）、溶接技術者の需要は高まっています。また、技術者の高齢化や若手人材の入職不足により、現場では即戦力となる若手技能者の育成が強く求められています。

こうした背景を受け、溶接に関する実技を行う研修施設として「中四国溶接技能センター」を開設し、地域の製造業の発展に貢献してまいります。

※1）広島県 商工労働局「広島県経済の動向」（令和８年4月15日）

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/75/1244079054510.html

■ 「中四国溶接技能センター」について

未経験でも現場で通用する技術を習得できるよう、広島県溶接協会とも連携し、JIS溶接技能者評価試験（JIS検定）の初級取得を全面的にバックアップする体制を整えています。研修カリキュラムは、徹底した実技の反復練習に加え、合格率を左右する筆記試験対策までを網羅した実践的な構成となっています。製造現場での豊富な経験を持つ講師陣が、安全意識の醸成から専門的な技能習得まで、一人ひとりに合わせた指導を行うことで、配属直後から即戦力の人材を育成します。

当社は、本研修センターを通じて地域企業の生産性向上と市場拡大に寄与するとともに、派遣社員に中長期的なキャリア形成に繋がる環境を提供し、公的資格の取得を推進することでスキル向上に貢献します。

【概要】

名称：中四国溶接技能センター

所在地：〒739-0026 広島県東広島市三永3-1-7

開設日：2026年4月23日

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

■日研トータルソーシングについて

「人的資本創造企業」として業種や職域の枠組みを超え、様々な領域で活躍する人材を「人的資本」と捉え、人材ソリューションを通じて働く人・企業・社会の可能性を創造していきます。

【当社求人サイト】

・工場・製造業の求人サイト「e仕事」：https://1145.jp/

・地域密着の求人サイト「e仕事マイタウン」：https://mytown.1145.jp/

・製造業エンジニア向け求人サイト「e仕事エンジニア」：https://engineer.1145.jp/

・新卒採用サイト：https://nikken-totalsourcing.jp/work/newgraduate/special/

【会社概要】

設 立 1981年4月

本社所在地 東京都大田区西蒲田

代表者 清水 浩二

事業内容 総合人材サービス（業務請負事業／人材派遣事業／人材紹介事業）