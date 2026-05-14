b.stage、ゴルフ専用プラットフォーム「Grounding（グラウンディング）」をローンチ…ファンダムビジネスのノウハウでゴルフ市場を本格攻略

株式会社bemyfriends Japan

グローバルファンダムプラットフォーム「b.stage(https://bstage.in/?hl=ja)（ビーステージ）」が、ゴルフ専用プラットフォーム「Grounding（グラウンディング）」を正式にローンチし、ゴルフ市場の攻略に乗り出す。ファンコミュニティからメンバーシップ、コマース、リアルタイムでの交流まで、ゴルフ業界に特化したファン体験を統合的に提供する。金亨成（キム・ヒョンソン）プロとの業務提携を契機に推進された本プロジェクトは、今後のゴルフファンダム拡大に向けた中核拠点となる見込みだ。

Groundingは、ゴルフのプロ選手がSNSの枠を越えて個人の影響力を資産化し、ファンと直接交流しながら持続可能なビジネスモデルを構築できるよう設計された。従来のSNS中心の断片的な交流を超え、プロ選手がファンとの持続可能なファンダムビジネスを運営できる専用インフラを提供することがその核心である。

プラットフォームの主なサービスは、メンバーシップと「POP（ポップ）」サービスのサブスクリプションだ。メンバーシップ入会者は、限定コンテンツやオフラインイベントを含む多様なプログラムに参加することができる。POPでは、プロ選手とファンがチャットとライブストリーミングを行き来しながら、より密度の高い1対1の交流を続けることができる。

これらすべてのサービスは、メイン空間である「Lounge（ラウンジ）」で統合的に提供される。ラウンジでは、競技内外のコンテンツとファンコミュニティを一か所で運営でき、大会日程・お知らせの通知やファン活動データに基づくインサイトを通じて、選手を中心としたファンダム環境を構築する。ファンはこの空間で、試合のビハインドや日常コンテンツ、リアルタイムのライブストリーミング、1対1のプライベートチャットまで、選手とのあらゆる交流を一か所で楽しむことができる。

ローンチを記念して、本日（14日）午後、ソウル江南区にてショーケース「THE FIRST GROUNDING：ロープを越えて」が開催され、オンラインイベントも同時に実施される。入会者はメンバーシップ認証イベントとPOPサブスクリプション認証イベントに応募することができ、選手の直筆サイン入りゴルフボールの抽選プレゼントを通じて、ファンと選手の特別な繋がりを体験できる。

オフライン接点の拡大も注目される。b.stageは、これまで蓄積してきたファン体験設計のノウハウを基に、プロ選手との同伴ラウンド、ワンポイントレッスンプログラム、ファンサイン会など、ゴルフ競技ならではの特色を活かしたオフライン活動を積極的に支援する。特に、メンバーシップ会員を対象としたプロアマ（Pro-Am）イベントを開催し、プロ選手と同じ組でラウンドできるプレミアム体験も披露する予定だ。単なるオンラインコミュニティに留まらず、ゴルフファンダム文化そのものを新たに創り上げていくという構想である。

グローバル市場への拡大も本格化する。Groundingは韓国語と日本語に正式対応し、ゴルフファンダムへの需要が高い日本市場のファン層とも直接繋がっていく。b.stageは韓国国内外パートナー企業との協業を通じて、コンテンツとコマースを有機的に結合し、関連ブランドパートナーシップやメンバーシップ会員特典を継続的に強化することで、ゴルフ業界のデジタルファン体験イノベーションを加速させていく方針だ。

bemyfriendsのソ・ウソク代表は、「Groundingは、プロ選手とファンが共に成長していく新たな次元のゴルフビジネスモデルです」と述べ、「K-POPをはじめとするエンターテインメント産業全般で培ってきたb.stageのファンダムビジネス設計力を基盤に、ゴルフファンダム文化の新たな潮流を創り出していきます」と語った。

なお、b.stageは現在、世界中で350社以上のクライアントを擁し、「ファンダムビジネス360」戦略のもと、K-POP・eスポーツ・スポーツなど多様な産業分野におけるグローバルファンダムビジネスインフラとしての地位を強化している。今回のGroundingプラットフォームのローンチに加え、最近ではLIVゴルフのコリアン・ゴルフ・クラブ（KGC）ファンコミュニティを公開するなど、スポーツ領域における影響力を全方位に拡大している。





