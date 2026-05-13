人気メイド服シリーズ「リリパレ」の新作はチェリー＆アジサイ

株式会社クリアストーンリリパレシリーズの新作メイド服

株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、人気シリーズ「リリパレ」から新作メイド服を発表します。

「リリパレ」は、ロマンティックでガーリーなデザインとシルエットにこだわり、SNSでも人気のコスチュームシリーズです。

■注目のラインナップ

アイドル衣装のようなかわいらしさを備えた「リリパレ」シリーズの新作ラインナップをご紹介します。

・チェリーメイド

（メーカー希望小売価格：各\7,490 税抜）

チェリーメイドJamsCollection・津代美月

さくらんぼをイメージした、ポップでキュートなメイド風コスチューム。赤いギンガムチェックとデニム風生地を組み合わせ、カントリーテイストを感じるデザインです。

・アジサイメイド

（メーカー希望小売価格：各\7,490 税抜）

アジサイメイドJamsCollection・小此木流花

紫陽花をモチーフにした、やわらかな色合いが魅力のメイド風コスチューム。淡いブルーとパープルを重ねたカラーリングが、優しい雰囲気を演出します。

イメージモデルには、アイドルグループ・JamsCollectionから水瀬さららちゃん、小此木流花ちゃん、津代美月ちゃんの三名を起用。ドールフェイスな人気アイドルが着こなす最新ルックにも注目です。

■ 詳細情報

本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。

クリアストーン公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/lyricalpalette05

■株式会社クリアストーン 会社概要

株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。

会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)



所在地：

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室

代表取締役：小野 志堅

資本金：1億円

事業内容：

・パーティーシティー事業

・ミュージックエンターテイメント事業

・電子デバイス&テック事業

・バースデーバンク事業

関連URL：

コーポレートサイト

https://www.clearstone.co.jp/

公式オンラインショップ

https://shop.clearstone.co.jp/

公式SNS

X（旧Twitter）:

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Instagram:

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TikTok:

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■本件に関するお問合せ先

株式会社クリアストーン

担当 富田

info@clearstone.co.jp