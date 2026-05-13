人気メイド服シリーズ「リリパレ」の新作はチェリー＆アジサイ

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株式会社クリアストーン

リリパレシリーズの新作メイド服


株式会社クリアストーン（本社：東京都新宿区、代表取締役：小野 志堅、以下「クリアストーン」）は、人気シリーズ「リリパレ」から新作メイド服を発表します。


「リリパレ」は、ロマンティックでガーリーなデザインとシルエットにこだわり、SNSでも人気のコスチュームシリーズです。



■注目のラインナップ


アイドル衣装のようなかわいらしさを備えた「リリパレ」シリーズの新作ラインナップをご紹介します。




・チェリーメイド

（メーカー希望小売価格：各\7,490 税抜）



チェリーメイド

JamsCollection・津代美月

さくらんぼをイメージした、ポップでキュートなメイド風コスチューム。赤いギンガムチェックとデニム風生地を組み合わせ、カントリーテイストを感じるデザインです。



・アジサイメイド

（メーカー希望小売価格：各\7,490 税抜）



アジサイメイド

JamsCollection・小此木流花

紫陽花をモチーフにした、やわらかな色合いが魅力のメイド風コスチューム。淡いブルーとパープルを重ねたカラーリングが、優しい雰囲気を演出します。




イメージモデルには、アイドルグループ・JamsCollectionから水瀬さららちゃん、小此木流花ちゃん、津代美月ちゃんの三名を起用。ドールフェイスな人気アイドルが着こなす最新ルックにも注目です。



■ 詳細情報


本コレクションの詳細は、クリアストーン公式オンラインショップの特設ページにてご覧いただけます。


クリアストーン公式オンラインショップ


https://shop.clearstone.co.jp/blogs/lp/lyricalpalette05



■株式会社クリアストーン　会社概要
株式会社クリアストーンは、2024年4月に設立20周年を迎えるパーティコスチュームやパーティグッズを主軸事業とした企業です。「エンターテイメント性豊かな楽しい商品の提案」をコンセプトに、大人から子供まで楽しめる幅広いラインナップを年間500アイテム以上を企画・商品化しています。また販売数は年間100万点に登ります。


会社名：株式会社クリアストーン(Clearstone Co., Ltd.)



所在地：
〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿709号室



代表取締役：小野 志堅



資本金：1億円


事業内容：
・パーティーシティー事業
・ミュージックエンターテイメント事業
・電子デバイス&テック事業
・バースデーバンク事業


関連URL：


コーポレートサイト


https://www.clearstone.co.jp/


公式オンラインショップ


https://shop.clearstone.co.jp/


公式SNS


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■本件に関するお問合せ先
株式会社クリアストーン
担当　富田
info@clearstone.co.jp