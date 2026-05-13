保有するホテルビッグデータと公開統計を統合し高度な分析を提供、宿泊業界向けリサーチ＆コンサルティングサービスを開始

メトロエンジン株式会社

宿泊施設向けレベニューマネジメントシステム『メトロエンジン レベニューマネジメント』を提供し、宿泊業界のDX化と収益向上を支援する メトロエンジン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：田中良介、以下メトロエンジン）は、独自に保有するホテル価格・在庫ビッグデータと各種公開統計データを統合した分析を提供する、リサーチ＆コンサルティングサービスを新たに開始いたしました。

本サービスでは、全国の宿泊施設の販売価格・在庫・需給データに加え、観光統計、人口動態、再開発、交通、イベントなどの公開データを横断的に分析します。ホテル開発・投資判断・市場調査・競合分析・運営改善など、宿泊事業における様々な意思決定をリサーチレポートで支援いたします。

また、ホテル特化型メディア『HotelBank』にて継続的に発信してきた市場調査・分析記事で培った分析ノウハウや考察力を活かし、事業者ごとの課題や目的に応じた実践的なレポーティングを行います。

サービスサイト：https://research.metroengines.ai/(https://research.metroengines.ai/)

提供開始の背景

近年、国内旅行需要の回復やインバウンド市場の拡大により、宿泊業界では市場環境の変化が加速しています。ホテル開発・投資・運営においても、より客観的かつデータドリブンな意思決定の重要性が高まっています。

一方で、宿泊市場の分析には、価格・需給・競合・観光動向・開発計画など、多様なデータを横断的に収集・分析する必要があり、多くの時間や専門知識を要するという課題がありました。

メトロエンジンではこれまで、『リサーチプラン』やスポットデータ提供を通じて、全国の宿泊価格・在庫データを活用した市場分析支援を行ってまいりました。さらに、ホテル特化型メディア『HotelBank』 において、宿泊価格データと市場動向を掛け合わせた分析記事を継続的に発信し、市場考察や分析ノウハウを蓄積してまいりました。

今回開始するリサーチ＆コンサルティングサービスでは、これまで培ってきた宿泊ビッグデータ基盤と分析ノウハウをさらに高度化し、公開統計や外部データと組み合わせることで、事業者ごとの課題や目的に応じた調査・分析・レポーティングを提供いたします。

今後もメトロエンジンは、AI・ビッグデータ・データサイエンスを活用し、宿泊業界における意思決定の高度化とDX推進を支援してまいります。

「メトロエンジン リサーチ&コンサルティング」について

リサーチ＆コンサルティングでは、これまで収集・提供してきた日本全国の宿泊価格・在庫・需給に関するビッグデータに加え、観光庁・自治体・人口統計・再開発計画・交通データなどの公開情報を横断的に統合。宿泊市場を多角的に可視化し、データドリブンな意思決定を支援します。

ホテル開発や新規出店、市場調査、競合分析、投資判断、価格戦略の策定、既存施設の運営改善など、幅広い用途で活用可能です。

■主な提供内容- 宿泊市場調査・エリア分析：全国の宿泊価格推移、供給状況、需給バランス、競合施設の価格帯やポジショニングを分析。エリア特性や市場成長性を可視化します。- ホテル開発・投資判断支援：新規ホテル開発や取得検討時において、周辺競合、将来供給、宿泊需要、価格レンジなどを分析し、事業性評価を支援します。- 競合・価格戦略分析：競合施設の販売価格・在庫推移・価格変動傾向などを分析し、自社の価格戦略や販売戦略の改善に活用できます。- 公開統計を活用したマクロ分析：観光客動向、人口推移、イベント、交通インフラ、再開発情報などを掛け合わせ、中長期の市場変化を分析します。■サービスの特徴- 宿泊業界に特化した独自ビッグデータメトロエンジンでは、全国の宿泊施設価格・在庫・販売状況などのデータを日次で収集・蓄積しています。これにより、単なる公開統計では把握できない、リアルタイム性の高い宿泊市場分析を実現します。- “点”ではなく“市場全体”を捉える分析個別施設の分析だけでなく、エリア全体の需給構造や競争環境、将来的な供給増減まで俯瞰的に分析。ホテルオーナー・投資会社・デベロッパーの中長期的な意思決定を支援します。

HotelBankで公開する分析記事と同等の品質を企業向けレポートへ転換しリッチな情報で提供いたします。最新の分析サンプルはこちら(https://research.metroengines.ai/#samples)から。

2026年開業582軒で読み解く最適規模戦略｜30室高ADRと300室規模効率の二極化(https://hotelbank.jp/investment/2026-582-hotel-size-polarization-investment/)

クボタ本社跡地 1.25万人アリーナ × ホテル投資シナリオ - 難波4★・600室で利回り8-10%試算(https://hotelbank.jp/investment/namba-kubota-arena-hotel-investment/)

投資マネー視点の春節2026 - 中国インバウンドと中華系資本の日本ホテル投資(https://hotelbank.jp/inbound/investor-view-shunsetsu-2026-china-hotel-investment/)

計画凍結が招く供給空白期 - 中止・延期されたホテル開発と投資家含意(https://hotelbank.jp/investment/hotel-development-cancellations-2025-2026-supply-gap/)

三陸沿岸×震災15年 - 復興後の宿泊投資ホワイトスペース(https://hotelbank.jp/investment/sanriku-investment-15years-2026/)

和倉温泉×能登復興ホテル投資最新動向 - 北陸の二極化 敦賀好調 vs 能登再生中(https://hotelbank.jp/investment/wakura-noto-recovery-investment-2026/)

■想定利用シーン- ホテル開発時の市場性評価- ホテルアセットの取得・売却判断- エリア別の需給・競合調査- 運営改善に向けた価格・販売戦略分析- 投資家向けレポート作成- 自治体・観光関連事業の市場分析- 宿泊マーケットの中長期予測■ご相談の流れ

相談から納品までは最短4ステップで完結いたします。条件が明確な案件は1時間で初期分析を共有できるなど、短納期で高度な分析レポートをご提供可能です。また、月次モニタリングなど継続的な分析支援も可能です。

現在、以下のテーマで無料相談を受け付けております。

- 投資リサーチ相談- レベニューマネジメント改善- 市場参入・テーマ調査- 継続モニタリング- 土地オーナー向け無料分析- コンサル会社支援

「まず何を調査すべきかわからない」「投資判断に必要な分析観点を整理したい」「提案資料向けに市場分析を追加したい」といった初期検討段階の相談にも対応しております。

対象エリアや施設タイプ、検討中のテーマを共有いただくことで、必要な分析スコープや調査方針、想定アウトプット、納期、費用感の目安をご提案いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

■土地オーナー様向け「無料ホテル投資診断」

土地オーナー様には、ホテル開発シナリオの無料分析を提供しております。複数のホテルクラス別収益モデルと売却シナリオを比較し、長期的な投資判断を支援する内容です。

所在地と土地面積をお伝えいただくだけで初回分析が開始できますので、ぜひご相談ください。

お問い合わせ：https://research.metroengines.ai/

【メトロエンジン株式会社の概要】

メトロエンジンは、ビックデータから人工知能・機械学習を活用し、客室単価の最適化を行うレベニューマネジメントツール『メトロエンジン』をホテルなど宿泊事業者に提供しております。現在では国内でも有数のホテルチェーンに導入いただき、安定した実績を残してまいりました。昨今では、需給に合わせて価格を可変化するダイナミックプライシングの有用性がさまざまな分野で評価され始めており、ホテル業界の他にもレンタカー業界や、航空業界などを対象とした事業も展開しております。

会社名: メトロエンジン株式会社（https://info.metroengines.jp/）

代表者: 代表取締役CEO 田中 良介

所在地: 東京都品川区東五反田三丁目20番14号 住友不動産高輪パークタワー8階

設 立: 2016年10月