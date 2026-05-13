「パッパパラダイス」リリース記念　Hikaru Utada × Sony Store開催決定！

ソニーマーケティング株式会社

ソニーマーケティング株式会社は、全国のソニーストアにて特別イベント『「パッパパラダイス」リリース記念 Hikaru Utada × Sony Store 』を開催いたします。

本イベントでは、ソニーの最新音響技術を通じて宇多田ヒカルの瑞々しい歌声に浸っていただける機会を提供します。

アーティストの感性と最先端技術が溶け合い、楽曲の奥深さに触れる特別な空間をお楽しみください。

「 「パッパパラダイス」リリース記念 Hikaru Utada × Sony Store 」開催概要

https://www.sony.jp/store/retail/sonystore/hikaruutada_pappaparadise2026/

■開催期間：2026年5月20日(水)～7月16日(木)

■開催場所：ソニーストア 銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神

■店舗詳細：https://www.sony.jp/store/retail

※最新の情報は各店舗にお問い合わせください

■「パッパパラダイス」公開記念：最新ビジュアルと楽曲の世界を迫力の音響・画質で体感！

全国のソニーストアにて、宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」の世界観を存分に堪能いただける特別な展示を展開します。

各店舗では、本楽曲のミュージックビデオを、ソニーの最新4Kブラビアと高音質シアターシステムによる圧倒的な臨場感でご視聴いただけます。

ソニーストア 銀座では、立方体型エンターテインメントシアター「SHIKAKU（シカク）」の外装が、「パッパパラダイス」のMVを基調としたデザインで彩られます。

また、MV撮影時に着用していたドレスやプロップも展示いたします。

楽曲の細部まで解き明かされるような没入体験をお楽しみください。

※SHIKAKU（シカク）は2026年5月13日（水）13:00～より予約受付開始。ご予約にはLINEの友だち登録が必要です。

■ My Sony登録で「イベント限定オリジナルステッカー」をプレゼント！

本イベント（SHIKAKUでの没入体験、楽曲試聴、メッセージ企画等）

に参加いただき、各店舗公式LINE友だち追加およびMy Sonyへの登録をいただいたお客様を対象に、

イベント限定のオリジナルステッカー等のノベルティを贈呈いたします。

さらに、ご登録いただいた方には、本イベント終了後も宇多田ヒカルに関する最新情報や、

ソニーストアならではの特別なニュースをいち早くお届けいたします。

※すでに各店舗公式LINEの友だちの方＆My Sony登録済みの方も対象です

※他のご来店特典／体験特典等と併用はできません

※お一人様につき1日1個限りとなります

※ステッカーは無くなり次第終了となります

■アナログレコード予約販売＆グッズ販売

※特典の画像はイメージです

今回のコラボレーションを記念したグッズ販売を実施いたします。

【販売ラインナップ】

・ちびまる子ちゃん × 宇多田ヒカル コラボTシャツ 2種

※ソニーストア店舗・オンラインにて販売

※TシャツはS/M/Lの3種展開です

※ご購入時はMy Sony の登録が必要となります

※2026年5月20日(水) 11:00～販売受付開始

・最新アナログレコード予約販売

【完全生産限定盤】『パッパパラダイス』（アナログ盤7inch）の予約販売を行います。

購入特典として『オリジナルマーカー／ライトグリーン』（非売品）をプレゼントいたします。

※2026年5月13日(水) 13:00～予約受付開始

※ソニーストア 店舗のみの販売になります（オンライン販売はございません）

※6月24日(水)以降順次お届け予定

※ご購入時はMy Sony の登録が必要となります

※特典の画像はイメージです

■ Hikaru Utada × Sony Storeスペシャル企画「#私の宇多田ヒカルストーリー」大募集！

「この曲を聴くと、あの頃を思い出す。」そんなあなただけの楽曲エピソードを募集します。

曲名と合わせて、その曲にまつわる思い出を聞かせてください。応募してくださった方には抽選・選考で「ちびまる子ちゃんオリジナル消しゴム」をプレゼントします。これからあなたが描く、あなたの物語のお供にどうぞ。

本企画は、全国のソニーストア店頭はもちろん、特設WEBサイトからもご参加いただけるハイブリッド形式で開催いたします。

なお、オンラインでご応募いただいた方の中から抽選・選考で200名様に『オリジナル消しゴム』（非売品）をプレゼント。

たくさんのご応募お待ちしております。

※コメント募集期間：5月20日(水) 13:00～7月16日(木) 23:59まで

※7月30日(木)以降順次お届け予定

※特典の画像はイメージです

■ ソニーストアのシアタールームで、最高峰のライブ没入体験を開催！

ソニーストア各店舗のシアタールームでは、宇多田ヒカルの最新ツアー「HIKARU UTADA SCIENCE

FICTION TOUR 2024」のライブ映像鑑賞会とレコード『SCIENCE FICTION』収録曲の中から一曲を試聴いただけます。

5.1.2ch立体音響に包まれる映像体験と、楽曲に没入するレコード試聴体験。対照的な二つの聴き方でお楽しみください。

※ 2026年5月13日(水) 13:00～予約受付開始

＜視聴映像＞

『HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR 2024』より

1.「光」

2.「For You」

3.「DISTANCE」

4.「traveling」

＜アナログレコード試聴＞

『SCIENCE FICTION』より

「traveling (Re-Recording)」

※所要時間は約30分を予定しております

※各店舗により予約人数、日程は異なります。詳細は各店舗予約リンクよりご確認ください

※画像はソニーストア 銀座です

■ アナログの温もりで解き明かす、宇多田ヒカルの深淵。最新レコードプレーヤーでの試聴体験

ソニーストア各店舗では、2026年2月発売のステレオレコードプレーヤー「PS-LX3BT」「PS-LX5BT」と、ワイヤレスノイズキャンセリングヘッドホンやスピーカーシステムを使用し、宇多田ヒカルの楽曲を堪能いただける試聴企画を開催いたします。

＜試聴可能レコード＞

『Mine or Yours』（発売日：2025年11月26日）

『Electricity Remixes』(発売日：2025年7月9日)

『SCIENCE FICTION』(発売日：2024年6月26日)

■ 楽曲試聴体験

大画面4Kテレビ ブラビアとシアターシステムで高画質・高音質なミュージックビデオを視聴いただける他、宇多田ヒカルの楽曲を高音質なハイレゾ音源対応のヘッドホンやスピーカーで試聴いただけます。

＜試聴楽曲／視聴ミュージックビデオ＞

『パッパパラダイス』（リリース日：2026年5月6日）

『Mine or Yours』 （リリース日：2025年5月2日）

『Electricity』 （リリース日：2024年4月10日）

『何色でもない花』 （リリース日：2024年2月12日）

『Gold～また逢う日まで～』 （リリース日：2023年7月28日）

『One Last Kiss』 （リリース日：2021年3月10日）

■ 【写真展示】NINE STORIES 川内倫子による作品をソニーストア 銀座にて開催

デビュー25周年を迎えた宇多田ヒカルの6年ぶりとなる全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」を9人の写真家の視点で撮り収めた写真集『NINE STORIES』。

デジタル一眼カメラ「α7S III」で撮影された川内倫子さんの作品を展示いたします。

＜経歴＞

1972年、滋賀県生まれ。2002年に『うたたね』『花火』で第27回木村伊兵衛写真賞受賞。2023年にソニーワールドフォトグラフィーアワードのOutstanding Contribution to Photography（特別功労賞）を受賞するなど、国際的にも高い評価を受け、国内外で数多くの展覧会を行う。主な著作に『Illuminance』（2011年）、『あめつち』（2013年）、『Halo』（2017年）など。2022～2023年に東京オペラシティ アートギャラリーと滋賀県立美術館で大規模個展「川内倫子：M/E 球体の上 無限の連なり」を開催。2024年より、個展「a faraway shining star, twinkling in hand」が世界各国のFotografiskaで巡回。2025年に写真集『M/E』、篠原雅武との共著『光に住み着く Inhabiting Light』を刊行。

予約について

予約可能期間：2026年5月13日(水)13:00～ 各店舗の下記予約ページよりご予約いただけます。

■ソニーストア 銀座（東京都中央区銀座五丁目8番1号 GINZA PLACE 5階）

営業時間：11:00～19:00

マップ：https://goo.gl/maps/R6LDfP294H2RhyZQ7

▽鑑賞会予約＜各回定員6名＞

https://liff.line.me/1657455613-2OOJlk88/2059019

▽SHIKAKU予約＜各回定員3名＞

https://liff.line.me/1657455613-2OOJlk88/4318378

■ソニーストア 札幌（札幌市中央区南2条西3丁目20番地 moyuk SAPPORO 3階）

営業時間：11:00～19:00

マップ：https://goo.gl/maps/diihZzvnH63mgRPN7

▽鑑賞会予約＜各回定員8名＞

https://liff.line.me/1657565332-MOdydlEW/4895911/

■ソニーストア 名古屋（名古屋市中区錦3-24-17 BINO栄3階）

営業時間：11:00～19:00

マップ：https://goo.gl/maps/ecgbiETamUukDNAL6

▽鑑賞会予約＜各回定員4名＞

https://liff.line.me/1657565382-KPDqDA6W//4616078

■ソニーストア 大阪（大阪市北区梅田2-2-22 ハービスPLAZA ENT 4階）

営業時間：11:00～20:00

マップ：https://goo.gl/maps/pv5CzwE3mT32

▽鑑賞会予約＜各回定員6名＞

https://liff.line.me/1657565410-xonqnJK7/1691449

■ソニーストア 福岡天神（福岡市中央区今泉1-19-22）

営業時間：11:00～19:00

マップ：https://goo.gl/maps/27UFPUX9YU12

▽鑑賞会予約＜各回定員4名＞

https://liff.line.me/1657565468-K5vbvAVm/2284323/

※先着予約のため、各店舗の枠が埋まり次第終了いたします。

※予約状況によっては、予約いただいてない方もご案内可能な場合がございます。

※上映時間は予約ページにてご確認ください。

※ご予約にはLINE登録が必要です。

※6月1日(月)以降のご予約は、5月28日(木）以降のご案内を予定してます。

プロフィール

宇多田ヒカル（アーティスト）

1983年1月19日生まれ

1998年12月9日にリリースされたデビューシングル「Automatic/time will tell」はダブルミリオンセールスを記録、15歳にして一躍トップアーティストの仲間入りを果たす。そのわずか数か月後にリリースされたファーストアルバム「First Love」はCDセールス日本記録を樹立。いまだその記録は破られていない。

以降、アルバムはすべてチャート1位を獲得。2022年に発表した8枚目のオリジナルアルバム「BADモード」は国内外から高い評価を受け、海外音楽メディアPitchforkにて年間ベストアルバム入りを果たす。宇多田ヒカルの楽曲にインスパイアを受けて制作されたNetflixシリーズ「First Love 初恋」が日本・アジアを中心に大ヒット。2023年1月19日(木)にはネットイベント「40代はいろいろ♫」を開催した。

2023年7月28日(金) 映画『キングダム 運命の炎』主題歌の「Gold ～また逢う日まで～」を配信リリース。翌1か月後には 「Gold ～また逢う日まで～ (Taku’s Twice Upon a Time Remix)」をリリースし、国内外のチャートに上位ランクイン。

2023年12月9日(土)デビュー25年を迎え、2024年4月10日 初のベストアルバム「SCIENCE FICTION」をリリース。6年ぶりの全国ツアー「SCIENCE FICTION TOUR 2024」を開催。9月1日のKアリーナ公演をもって閉幕。

2025年には「綾鷹」2年連続CM起用となり、5月2日に「Mine or Yours」をリリース。同タイミングで、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にも出演し、披露した同曲と「First Love」が大きな話題に。4月にはコーチェラ・フェスティバルや8月にSONIC MANIAのシークレットアクトとして出演。9月にリリースされた、米津玄師との楽曲「JANE DOE」が国内外で大ヒット。

2026年新曲「パッパパラダイス」がアニメ「ちびまる子ちゃん」の新エンディング主題歌に決定。同曲は4月6日より放送の「綾鷹」新CM『お茶、しよっか。自宅』篇にも起用が決定。6月24日(水)には、「パッパパラダイス」7インチアナログ盤と、“UTADA”名義での2作品の初LP化含む作品がリリースされる。

◆宇多田ヒカル

オフィシャルサイト： https://www.utadahikaru.jp/(https://www.utadahikaru.jp/)

X：https://x.com/utadahikaru(https://x.com/utadahikaru)

Instagram：https://www.instagram.com/kuma_power/?hl=ja(https://www.instagram.com/kuma_power/?hl=ja)

◆宇多田ヒカル Staff

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