新たな交流の場を創出！～懐かしの給食体験でシニアが「いきいき」と輝く新事業～

泉大津市

泉大津市では、医食同源・身土不二の考えのもと、子どもたちの健やかな成長発達・健康な体づくりのため、小中学校の学校給食において食材や献立の充実・改善をはかるとともに、栄養価の高い金芽米や発酵食品、オーガニック食材などの使用の推進に取り組み、安全・安心でおいしい給食を提供しています。

このように力を入れて取り組んできた学校給食を子どもたち以外からも「食べてみたい！」とのお声をいただく中、地域の高齢者の皆さんに体験してもらう機会として「シニアいきいき給食会」の開催を決定しました。

実施のねらい

高齢化が進行する中、ひとり暮らしの高齢者の増加に伴う孤食問題や、外出機会の減少による社会との接点の希薄化、健康寿命と平均寿命の乖離が社会課題となっています。

こうした背景を受け、市内の65歳以上の高齢者を対象に、「現代の」給食を「懐かしの」給食体験として提供する「シニアいきいき給食会」を実施します。

参加者同士の交流を深め、誰かと一緒に食事をする楽しみを体感してもらうことにより社会参加意識を促進し、専門職による講座をあわせて実施することで健康維持・介護予防への気づきや学びを提供する「孤食の防止」「社会参加の促進」「介護予防（健康寿命の延伸）」の３つを柱とした新事業です。

学校を舞台に温かい給食を囲んで会話と笑顔が広がる新たな取組みに、ぜひご注目ください。

実施概要

開催日時：令和８年５月26日（火） 午前11時35分から午後１時５分

開催場所：泉大津市立東陽中学校（住所 泉大津市池浦町４丁目４番１号）

参加定員 : 15名（事前申込制）

開催頻度 : 年６回を予定（第２回目以降の開催日時・場所は未定）

講座内容 :

保健師による認知症予防講座

・認知症の原因

・認知症予防の重要性

・認知症を予防するための生活習慣 など

当日の献立

・玄米ごはん（金芽米）

・さばのしょうが煮

・甘辛ピーマン

・甘酒入りみそ汁

・牛乳

※写真はイメージです。