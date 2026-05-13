資料請求後の「放置」をゼロへ。ナーチャリングAI『immedio Box』が、見込み顧客の商談化と既存顧客のLTV向上を同時に加速させる「分岐設問機能」を公開

株式会社immedio

株式会社immedio（本社：東京都港区、代表取締役：浜田 英揮、以下 immedio）は、「隠れたホットリードから、商談が増える」ナーチャリングAI「immedio Box（イメディオボックス）」において、アンケート回答内容に応じて次のアクション（資料・動画・商談予約）を自動で出し分ける「分岐設問機能」を新たにリリースしたことをお知らせいたします。

開発の背景：B2Bマーケティングにおける「サイレントな機会損失」

B2Bマーケティングにおいて、資料ダウンロードは見込み顧客・既存顧客を問わず、買い手が自ら情報を求めて動く「最も熱量の高い接点」です。

多くの企業では、獲得したリードに対しMA（マーケティングオートメーション）を用いたステップメール等のフォローを行っていますが、その多くは「あらかじめ設定された順序」で情報を届ける「静的な自動化」に留まっています。

そのため、「今すぐ具体的な相談をしたい見込み顧客」を数日後のメール配信まで待たせて熱量を冷まさせてしまったり、逆に「さらなる活用方法を探している既存顧客」に対し、フェーズの合わない不要な検討喚起を行ってしまったりするなど、買い手の期待を裏切る「サイレントな機会損失」が常態化していました。

immedio Boxはこの課題を解決するため、資料閲覧中の「アンケート回答」という意思表示をトリガーに、見込み顧客と既存顧客、それぞれのフェーズに合わせて瞬時に接客体験を分岐させる「分岐設問機能」を開発しました。

新機能「分岐設問機能」：見込み客・既存客それぞれの「次の一手」を自動化

本機能では、資料や動画の閲覧中・閲覧後に表示されるアンケートの選択肢ごとに、以下の3つのアクションを設定可能です。顧客が今どのフェーズにいるのかを聞き分け、最短距離で最適なゴールへと導きます。

利用シーン別のベネフィット

【設定可能な3つのアクション】[表: https://prtimes.jp/data/corp/106428/table/277_1_33c26a02b1b310c370e43e9be8c7ddd0.jpg?v=202605130551 ]【活用イメージ：設問「本日はどのような情報をお探しですか？」に対し】- 見込み顧客：「導入事例をもっと見たい」→ その場で「業界別の導入事例集」を表示。検討の解像度を一気に高める。- 見込み顧客：「具体的な相談をしたい」→ 「商談予約URL（immedio）」を提示。熱量を逃さず、その場で日程調整を完了。- 既存顧客：「新機能の活用方法を知りたい」→ 「操作マニュアル」や「CS担当との面談予約」を表示。成功体験を加速させる。1. 【見込み顧客】「放置」をゼロにし、商談獲得を最大化

資料を読んだ「最も熱い瞬間」に、最適なネクストアクションを自動提示。従来のステップメールのように「数日待たせる」ことで発生していた離脱を防ぎ、商談創出のスピードを劇的に高めます。

2. 【既存顧客】「信頼」を深め、LTV（顧客生涯価値）を最大化

既存顧客に対しても、一律の施策ではなく一人ひとりの課題に合った「活用支援」を自動化。顧客の現在地を無視した的外れなアプローチを根絶し、良好な関係維持とアップセル機会の創出を支援します。

3. 【セールス/CS】「インテント」に基づいた精度の高いコミュニケーション

どの選択肢を選んだかは即座にログとして蓄積されます。担当者は「見込み顧客」か「既存顧客」か、そして「今、何を知りたいのか」を正確に把握した状態でフォローできるため、提案の質が劇的に向上します。

今後の展望：B2Bコミュニケーションを「対話」へ

当社は「未来をつくる 出会いをふやす」をミッションに掲げ、作り手と使い手が最適なタイミングで、ストレスなく出会える世界の実現を目指しています。

今回の「分岐設問機能」のリリースは、B2Bにおける資料配布を「一方的な情報の提供」から、顧客の意思を尊重した「双方向の対話（デジタル接客）」へと進化させる重要な一歩です。当社はこれからも、想像力と技術の力で、相手を想い、ともに未来をえがくことに没頭できる環境を創り出し、日本の営業生産性の向上に貢献してまいります。

immedio Box 詳細はこちら :https://www.immedio.io/immedio-box/?utm_source=pr&utm_medium=function&utm_campaign=20260507株式会社immedio

immedioは「未来をつくる出会いをふやす」をミッションに、決まる商談が増える AIインサイドセールス「immedio(https://www.immedio.io/)」を提供しています。



自分たちがつくったものを愛し、それで社会を変えようとする人。より良い明日をつくるために、新しいチャレンジを探す人。そんな「作り手」と「使い手」の出会いが、社会に新しい価値を流通させる。そんな2人が、出会うべきときに、ストレスなく出会える世界。



相手を想い、ともに未来をえがくことに、没頭できる世界。私たちは、想像力と技術の力で、そんな未来を実現します。

会社概要

所 在 地 ：東京都渋谷区道玄坂１丁目１９－９

第一暁ビル 4F

代 表 者 ：代表取締役 浜田英揮

設 立 日 ：2022年4月1日

事業内容：AIインサイドセールス イメディオの提供

サービスHP ：https://www.immedio.io/

immedio(https://www.immedio.io/)

決まる商談が自動で増える

AIインサイドセールス

immedio Box(https://www.immedio.io/immedio-box)

隠れたホットリードから、商談が増える。

ナーチャリングAI

immedio Forms(https://www.immedio.io/immedio-forms)

展示会での商談化取りこぼしをゼロに

展示会リード効率化

その他

株式会社immedioのプレスリリース一覧はこちら(https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/106428)株式会社immedioの採用情報はこちら(https://immedio.notion.site/immedio-0d498b314195416898ea43c567590388)