＜大分県 大分市＞「保険見直し本舗 大分トキハ本店」が2026年5月15日金曜日オープン

株式会社保険見直し本舗グループ

保険代理店関連事業を営む株式会社保険見直し本舗グループ（本社：東京都新宿区/代表取締役社長 グループCEO：臼井朋貴）は、子会社の株式会社保険見直し本舗（本社：東京都新宿区/代表取締役社長：遠山拓馬）において、2026年5月15日(金)に「保険見直し本舗 大分トキハ本店」をオープンいたします。

保険見直し本舗 大分トキハ本店 店舗イメージ

◆「保険見直し本舗 大分トキハ本店」のコンセプト

この度、保険見直し本舗は、大分県大分市の「トキハ本店」にて新たに店舗をオープンする運びとなりました。トキハ本店は、昨年 10 月に創立 90 周年を迎えた、大分を代表する長い歴史と信頼を誇る老舗百貨店です。 当店は、施設の 7 階、下りエレベータを降りてすぐの場所に位置し、初めてお越しの方にも見つけていただきやすい、視認性の高 い区画での出店となっております。 なお、当店は完全予約制でのご案内となりますが、店頭には受付機をご用意しております。店舗スタッフ不在時にも、その場でご 予約手続きを行っていただけるため、お客さまのご都合に合わせてご利用いただくことが可能です。 地域の皆さまに長年愛され続けてきたこの場所において、当店もまた、日々の暮らしに寄り添い、「日常」を支える存在となれるよ う、心を込めたサービスの提供に努めてまいります。

店舗所属アドバイザー 松本 光平 より

保険はたくさんの種類、たくさんの商品があり、1 人で選ぶのが難しいと感じられるかもしれません。そんなときは当店までご相談く ださい。 お客さまに最適な保険選びを、商品知識豊富なスタッフがお手伝いいたします。 ちょっと気になること、しっかり聞きたいこと、どちらも大歓迎です。ぜひお気軽にお立ちよりください。

◆オープニングキャンペーン

当店のオープンを記念して、ご来店いただいた方に日用品やお菓子をプレゼントいたします。

開催場所：トキハ本店 7F 保険見直し本舗店頭

開催日時： 2026 年 5 月 15 日(金)～5 月 17 日(日) 11:00～16:00

※イベントへのご参加は、1世帯1回限りとさせていただきます。

※未成年の方は保護者同伴に限ります。

※景品が無くなり次第終了となります。

◆店舗詳細

住所：〒870-8688 大分県大分市府内町 2-1-4 トキハ本店 7F

営業時間：10:00～18:30 完全予約制 ※事前のご予約をお願いいたします

定休日：施設に準ずる （その他休日はご予約時にご確認ください）

アクセス：電車…JR 日豊本線「大分駅」府内中央口（北口）より徒歩約 7 分

電話番号：097-535-8155

※当店舗は常駐スタッフ不在のため、お電話は近隣店舗へおつなぎいたします。

※お問い合わせの際は、「大分トキハ本店でのご予約希望」とお伝えください。

URL：https://www.hokepon.com/consult_booth/kyusyu-okinawa/oita-ken/oita-shi/42217/

◆保険見直し本舗について

株式会社保険見直し本舗は、来店型保険相談ショップ「保険見直し本舗」を運営している乗合代理店です。

全国におよそ350店舗を展開し、40社を超える保険会社の商品を取り扱っており、店舗での対面相談のみでなく、オンライン、訪問、電話での相談も、何度でも無料で受けることができます。

人生100年時代における「ライフサポートプラットフォーマー」を目指し、人々の暮らしに安心と豊かさをお届けすることを掲げ、お客さま一人ひとりの人生に寄り添い、不便、不満、不安を取り除くべく、保険相談に限らず、住宅ローンショップや介護相談窓口を併設した店舗など様々なサービスを展開しています。

◆会社概要

商号： 株式会社保険見直し本舗グループ

代表： 代表取締役社長 グループCEO 臼井 朋貴

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2025年8月5日

資本金：1億円

従業員数：2,255名（連結）/202名（単体）（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理店関連事業

コーポレートサイト： https://mhompo.co.jp/

商号： 株式会社保険見直し本舗

代表： 代表取締役社長 遠山 拓馬

本社： 東京都新宿区新宿五丁目17番18号

設立： 2020年12月4日

資本金：1億円

従業員数：1,464名（2026年3月１日 現在）

事業内容： 保険代理事業、銀行代理事業、介護関連事業、派遣事業【労働者派遣事業許可番号 派 13 - 318388】

コーポレートサイト： https://hoken.mhompo.co.jp/

保険見直し本舗サービスサイト： https://www.hokepon.com/