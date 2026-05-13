FinOps Foundation「FinOps認定プラクティショナー」認定試験＋トレーニングコース日本語版の提供を開始

The Linux Foundation JapanFinOps Foundation - FinOps認定プラクティショナー

2026年5月13日 サンフランシスコ発 - テクノロジーの価値を管理するプロフェッショナルの育成に取り組むLinux Foundation傘下のプログラム FinOps Foundation(https://www.finops.org/) は、FinOpsトレーニング/認定試験の中でも広く支持されている「FinOps Certified Practitioner」の日本語版「FinOps認定プラクティショナー : セルフペース学習コース＋認定試験(https://learn.finops.org/path/finops-certified-practitioner-japanese)」の提供開始を発表しました。

本コースは、財務、エンジニアリング、調達、製品開発など、FinOpsに関する共通認識を必要とするあらゆるチームメンバーを対象に設計されています。テクノロジーの価値、利用状況、ガバナンスの管理に携わる方や、業界で認められた認定「FinOps Certified Practitioner (FOCP)」によりFinOpsの知識を証明したい方に最適なプログラムです。

プログラムでは、SaaS、ライセンス、プライベートクラウド、データセンター、特にAIなど新たに重要性が高まっている価値管理領域を含めて、今日のFinOpsプラクティショナーに求められる職務範囲や責任の拡大に、いかに適応していくかを学ぶことができます。FinOps Foundationの年次調査報告書「State of FinOps Survey Report 2026(https://data.finops.org/)」の最新データによると、AIの価値管理および関連するFinOpsケイパビリティは、現在、組織が新たに強化したいスキルセットの中でも最上位に位置づけられています。

FinOps FoundationのChief Operating OfficerであるSteve Trask氏は、次のように述べています。

「認定資格は、必須スキルを証明するうえで非常に有効な手段であり、FinOps関連の職務に就く際やキャリアを築く上で、競争優位性をもたらします。日本のプラクティショナーのコミュニティからこのコースへの要望が高まっていることを受け、日本語でFinOpsの知識を学び、その専門性を証明できる機会を提供できることを光栄に思います。」

セルフペース形式の本コースは、FinOpsフレームワークに基づいた基礎的なプログラムであり、受講者はFinOpsの中核となる原則、実践方法、さらに実務における応用手法を習得することができます。

本コースに含まれる内容：

- 12ヶ月間の期間中すべてのコースにアクセス可能 : 全コースのモジュール、レッスン、および学習教材を利用できます。- 認定試験 (受講料に含まれます) : 12 か月以内であれば、いつでもオンラインで FinOps認定プラクティショナー試験を受験できます。- デジタル認定証とバッジ : 公式の認定証とCredlyのデジタルバッジを取得できます。

詳細・登録はこちらをご覧ください。

- FinOps 認定プラクティショナーセルフペース学習コース＋認定試験(https://learn.finops.org/path/finops-certified-practitioner-japanese)

英語版のコースはこちら(https://learn.finops.org/path/finops-certified-practitioner-self-paced)をご覧ください。

本コースの提供開始を記念して、本日より特別キャンペーンを実施いたします。期間限定で受講料が20%OFFになるプロモーションコードはこちら(https://email.linuxfoundation.org/finops-certified-practitioner-course-and-certification-exam-is-now-available-in-japanese?hs_preview=qWgqlvvx-212411495195)をご覧ください。

今回の日本語版は、FinOps Foundation Japan Chapter が翻訳協力を行いました。FinOps Foundation Japan Chapterは、日本のFinOpsプロフェッショナルの育成を支援するほか、FinOpsの導入を促進する諸活動を通じて、国内のFinOpsコミュニティの発展に寄与しています。活動内容や最新のイベント情報はこちら(https://finops-jp.github.io/)をご覧ください。

より深く知りたい方は、6月8日から11日までサンディエゴで開催される年次カンファレンス FinOps X(https://x.finops.org/) にご参加ください。数千人が集いテクノロジーの価値について議論する、グローバルなFinOpsコミュニティを体感いただけます。

FinOps Foundationについて

FinOps Foundation(https://www.finops.org/)は、テクノロジーの価値を管理する人材の育成に注力する非営利の業界団体です。Fortune 100企業の97社を含む、数万人のFinOpsプラクティショナー、専門家、テクノロジープロバイダーで構成されています。グローバルなFinOpsコミュニティは、実務における経験や知見に基づいて形成されており、FinOps Framework(https://www.finops.org/framework/)とFOCUS仕様(https://focus.finops.org/)におけるオープンソースのベストプラクティスに貢献し、認定とトレーニング(https://www.finops.org/training-certification/)をサポートしています。また、コミュニティはテクノロジーの価値をテーマとした年次カンファレンスFinOps X(https://x.finops.org/)に集います。