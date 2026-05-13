株式会社システムコンシェルジュ(本社：東京都千代田区、代表取締役：飯田 健夫)は、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格「ISO/IEC 27001:2022」の認証を2026年3月28日付で取得しました。

同社はこれまで、プライバシーマーク(Pマーク)認証を取得し、個人情報保護を中心とした管理体制を整備してきました。近年は、取引先や委託先を起点とするサプライチェーン攻撃をはじめ、企業を取り巻く情報セキュリティリスクが高まっています。こうした状況を踏まえ、同社は、経済産業省が検討を進めるサプライチェーンセキュリティ評価制度(SCS制度)も見据え、情報セキュリティ管理体制の一層の強化を目的に、今回の認証を取得しました。









■背景

システムコンシェルジュは、ITシステムの受託開発や運用保守などを手がけています。これまでも、顧客が安心して業務を委託できる体制づくりの一環として、個人情報保護に関する取り組みを進めてきました。

一方、近年はサイバー攻撃の手法が高度化、巧妙化しており、特にサプライチェーン全体でのセキュリティ対策の重要性が高まっています。このため同社は、個人情報保護にとどまらず、組織全体の情報資産を対象とした管理体制の整備を進め、ISMS認証を取得しました。









■認証概要

認証規格 ： JIS Q 27001：2025(ISO/IEC 27001：2022 + Amd 1：2024)

認証取得日 ： 2026年3月28日

認証登録番号： IS428

認証機関 ： 一般財団法人ベターリビング システム審査登録センター

認証範囲 ： システムインフラの構築および保守、システム開発および保守、アウトソーシングに関する情報セキュリティマネジメントシステムの構築および運用









■今後の方針

今回の認証取得により、同社の情報セキュリティマネジメント体制が国際規格に適合していることが第三者機関により確認されました。

今後は、ISMSの運用を継続的に見直し、サプライチェーン全体で求められるセキュリティ水準への対応を強化します。あわせて、ISO 56001(イノベーション・マネジメントシステム)に基づく取り組みと併せ、価値創出と情報セキュリティの両立を図り、より安全で信頼性の高いサービス提供を目指します。









■関連リンク

・情報セキュリティ方針： https://systemcon.co.jp/privacy/securitypolicy/





システムコンシェルジュ ロゴ





■株式会社システムコンシェルジュについて

株式会社システムコンシェルジュは、国内で初めてISO 56001(イノベーション・マネジメントシステム)認証を取得したITベンダーです。イノベーションをマネジメントするための枠組みを、ITツール・プロセス・人材育成・組織開発の各領域に適用し、企業の持続的な価値創出を支援しています。また、ITインフラ、アプリ開発、運用保守までITに関する全方位サポートを提供しています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社システムコンシェルジュ

本社所在地： 〒101-0054

東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル3階、4階、5階

代表者 ： 代表取締役 飯田 健夫

設立 ： 2005年7月26日

資本金 ： 1,000万円

社員数 ： 45名(役員・従業員・契約社員含む)

公式HP URL： https://systemcon.co.jp/