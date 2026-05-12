【実施リポート】自由が丘の街で“お仕事体験”イベント　イッツコムが、お仕事体験と生中継特番でイベントを盛り上げ

イッツ・コミュニケーションズ株式会社

5月4日(月・祝)・5日(火・祝)の2日間、自由が丘では「Jiyugaoka Sweets Festa」が開催され、南口エリアでは、体験型イベント「AOZORA South Town」が実施されました。自由が丘南口商店会と産業能率大学による産学連携で実施しているもので、子どもたちが、街全体を使って“お仕事体験”ができるイベントとして、今年で3回目を迎えました。

イッツ・コミュニケーションズ株式会社(本社所在地：東京都世田谷区 代表取締役社長：金井美惠 以下、イッツコム)は、お仕事体験の１つとして協力するほか、このイベントを伝える特別番組をイッツコムチャンネルにて生中継で放送しました。 ※ YouTubeイッツコム公式チャンネルにてアーカイブ配信

九品仏川緑道を中心に多くのブースが出展ブースや実店舗で様々な”お仕事体験”町全体ににぎわい

「AOZORA South Town」は、実際の店舗などと連携したリアルなお仕事体験が特徴です。子どもたちは、駅員や銀行員、ショップスタッフや美容師、さらには警察の鑑識体験やアーティスト体験まで、幅広い職業に挑戦。なかには、営業中の店舗で、本物のお客さまと接したり、陳列を体験したりと、普段はなかなか知ることのできない“仕事の現場”を経験しました。

仕事の報酬として子どもたちに支払われるのは、イベント専用通貨「ゆめぞら紙幣」。自分で働いて得たお金を使い、買い物や体験を楽しむことで、「稼ぐ」「使う」という一連の経済活動も自然と学べる仕組みです。多くの親子連れが参加し、街全体がにぎわいに包まれました。

おもちゃ屋さんのお仕事 店頭販売の体験銀行員のお仕事 紙幣の勘定体験警察（鑑識）のお仕事 指紋採取体験アーティストのお仕事 「惑星アート」作成体験アイドルのお仕事 ステージパフォーマンス雑貨ショップ店員のお仕事 実際の店舗内で洋服をたたんで陳列する体験

イッツコムも、昨年12月オープンしたiTSCOMスポット＆スタジオ自由が丘を拠点に、今年から本イベントに参画。テレビ制作のお仕事体験を実施しました。子どもたちはアナウンサー、ディレクター、テロッパー、スイッチャーなどの役割を分担し、番組制作の裏側を体験。本番さながらの緊張感と楽しさを味わいました。

iTSCOMスポット＆スタジオ自由が丘でテレビ制作スタッフのお仕事を体験放送用機材を使ってスイッチャーやテロッパーなどを体験出演者にカンペを見せてカウントダウン

さらに5日には、このイベントを伝える特別番組を同スタジオから生中継で放送。司会やリポーターは、イベントを企画・運営した産業能率大学の学生が担当し、イベント会場からの中継リポートや、お仕事体験した子どもたちへのインタビューのほか、商店会の会長・副会長をゲストに迎えてのトークも交えながら、イベントの内容を紹介するとともに、この日を迎えるまでに準備を重ねてきた大学生たちの奮闘の裏側を伝えるコーナーなどもあり、「AOZORA South Town」の魅力を多角的に紹介しました。番組の最後には、中心となって運営してきた先輩へ、後輩たちから感謝のメッセージVTRもあり、温かな余韻の中で1時間の放送を締めくくりました。

産業能率大学の学生が番組を進行学生リポーターがお仕事体験した子どもたちにインタビュー美容師のお仕事体験を中継リポート

番組概要

番組名：AOZORA South Town自由が丘から生中継SP

YouTubeイッツコム公式チャンネルにてアーカイブ配信中

https://www.youtube.com/@itscomch



＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

◆イッツ・コミュニケーションズ株式会社について

ブランドメッセージは「人と、街と、世界と、つながる。イッツコム」

イッツコムは、東急線沿線を中心とした約100万世帯のお客さまと接続しており、高速インターネット、モバイル、ケーブルテレビ、IP電話、IoTなど、欠かすことのできない社会インフラサービスを提供する東急グループの企業です。法人（企業・行政）向けの事業も展開しており、専用線インターネット接続サービス、商用Wi-Fi、デジタルサイネージ、地域BWAなど多様なソリューションを通して、豊かな生活環境の創造に取り組んでいます。

代表者： 代表取締役社長 金井美惠

所在地： 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエアタワー22階

株 主： 東急株式会社

会社設立： 1983年3月2日 / 開局： 1987年10月2日

資本金： 52億9千4百万円

放送エリア： 東京都・渋谷区、目黒区、世田谷区、大田区、町田市

川崎市・高津区、中原区、宮前区

横浜市・青葉区、緑区、港北区、都筑区

事業内容： 電気通信事業法による電気通信事業、放送法による一般放送事業（有線テレビジョン放送事業） ほか

サービスサイト： https://www.itscom.co.jp

コーポレートサイト： https://www.itscom.co.jp/corporate/