ビール市場：ビールの種類別、包装形態別、醸造方法別、アルコール度数別、流通チャネル別 - 世界市場の予測（2026～2032年）
ビール市場に関する市場調査レポートを発行、2032年までに年平均6.46%成長する見込み
株式会社グローバルインフォメーション（所在地：神奈川県川崎市、証券コード：東証スタンダード 4171）は、ビール市場調査レポートを発行・販売します。
「ビールレポート」では変化する消費者の嗜好、持続可能性への要求、そしてサプライチェーンの複雑さを乗り越えるビール業界のリーダーたちのための先見的な視点を言及するほか、変化する消費者の期待、生産の俊敏性、パッケージングの革新、そして持続可能性への優先順位が、ビール業界全体の競合構造をどのように再構築しているかを分析します。
世界のビール市場規模は、2025年に9,117億2,000万米ドルと評価され、2026年の9,641億8,000万米ドルから2032年には1兆4,138億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2009885-beer-market-by-beer-type-packaging-brewing-method.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序論
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・消費者の考察とエンドユーザーの視点
・消費者体験のベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向の分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・費用対効果（ROI）と費用便益分析（CBA）
第6章 米国の関税の累積的な影響（2025年）
第7章 人工知能（AI）の累積的影響（2025年）
第8章 ビール市場：ビールの種類別
第9章 ビール市場：包装形態別
第10章 ビール市場：醸造方法別
第11章 ビール市場：アルコール度数別
第12章 ビール市場：流通チャネル別
第13章 ビール市場：地域別
第14章 ビール市場：グループ別
第15章 ビール市場：国別
第16章 米国のビール市場
第17章 中国のビール市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ビール業界の競合構造はどのように再構築されていますか？
消費者の行動は体験、健康志向、倫理的な消費が複雑に絡み合ったものへと移行しており、製品のストーリーテリング、原材料の透明性、トレーサビリティの重要性が高まっています。
・2025年の関税調整はビール業界にどのような影響を与えていますか？
関税調整により、輸入原材料および完成品に対するコスト圧力が高まり、調達決定、生産拠点の経済性、および流通業者との交渉を変化させる波及効果が生じています。
・ビール市場のセグメンテーションはどのように行われていますか？
市場はエールとラガーに二分され、ラガーは主流層からの支持を集め、エールは風味の試行錯誤や限定発売のイノベーションの主要な媒体となっています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社グローバルインフォメーション
マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
URL：https://www.gii.co.jp
配信元企業：株式会社グローバルインフォメーション
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「ビールレポート」では変化する消費者の嗜好、持続可能性への要求、そしてサプライチェーンの複雑さを乗り越えるビール業界のリーダーたちのための先見的な視点を言及するほか、変化する消費者の期待、生産の俊敏性、パッケージングの革新、そして持続可能性への優先順位が、ビール業界全体の競合構造をどのように再構築しているかを分析します。
世界のビール市場規模は、2025年に9,117億2,000万米ドルと評価され、2026年の9,641億8,000万米ドルから2032年には1兆4,138億8,000万米ドル成長する見込みです。
■レポートの詳細
https://www.gii.co.jp/research/2009885-beer-market-by-beer-type-packaging-brewing-method.html
■本レポートの目次と調査項目
第1章 序論
第2章 分析手法
第3章 エグゼクティブサマリー
第4章 市場概要
第5章 市場洞察
・消費者の考察とエンドユーザーの視点
・消費者体験のベンチマーク
・機会マッピング
・流通チャネル分析
・価格動向の分析
・規制コンプライアンスと標準フレームワーク
・ESGとサステナビリティ分析
・ディスラプションとリスクシナリオ
・費用対効果（ROI）と費用便益分析（CBA）
第6章 米国の関税の累積的な影響（2025年）
第7章 人工知能（AI）の累積的影響（2025年）
第8章 ビール市場：ビールの種類別
第9章 ビール市場：包装形態別
第10章 ビール市場：醸造方法別
第11章 ビール市場：アルコール度数別
第12章 ビール市場：流通チャネル別
第13章 ビール市場：地域別
第14章 ビール市場：グループ別
第15章 ビール市場：国別
第16章 米国のビール市場
第17章 中国のビール市場
第18章 競合情勢
■レポートに関してよくあるご質問
・ビール業界の競合構造はどのように再構築されていますか？
消費者の行動は体験、健康志向、倫理的な消費が複雑に絡み合ったものへと移行しており、製品のストーリーテリング、原材料の透明性、トレーサビリティの重要性が高まっています。
・2025年の関税調整はビール業界にどのような影響を与えていますか？
関税調整により、輸入原材料および完成品に対するコスト圧力が高まり、調達決定、生産拠点の経済性、および流通業者との交渉を変化させる波及効果が生じています。
・ビール市場のセグメンテーションはどのように行われていますか？
市場はエールとラガーに二分され、ラガーは主流層からの支持を集め、エールは風味の試行錯誤や限定発売のイノベーションの主要な媒体となっています。
■グローバルインフォメーションについて
創立：1995年
所在地：215-0004 神奈川県川崎市麻生区万福寺1-2-3 アーシスビル7F
事業内容：市場調査レポート／年間契約型情報サービスの販売、委託調査の受託
市場調査レポート／年間契約型情報サービス：https://www.gii.co.jp
委託調査：https://www.gii.co.jp/custom_research/
国際会議：https://www.giievent.jp/
※当社は、2020年12月24日に東京証券取引所へ上場いたしました（東証スタンダード市場：4171）。
【本件に関するお問い合わせ先】
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マーケティング部
お問い合わせフォーム：https://www.gii.co.jp/contact/
TEL：044-952-0102（9:00-18:00 土日・祝日を除く）
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