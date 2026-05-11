【クレオ/無料再配信】「ヒット商品から探る 生活者から共感されるポイントとは」ウェビナー 2026/5/11～5/22

株式会社クレオ

生活者視点をベースにマーケティングとプロモーションを提案する株式会社クレオ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横井 司）は、5月11日（月）～5月22日（金）の12日間にわたり、無料オンラインセミナー「ヒット商品から探る 生活者から共感されるポイントとは」を再配信いたします。

詳細・お申込みはこちら :https://kreo.jp/seminar/260511_hitproduct?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=WB_260511_hitproduct開催背景

少子高齢化による市場縮小、成熟社会の進展、そして物価高の継続により、「売れる理由が“機能・価格”だけでは成立しにくい時代」になっています。生活者は無駄な消費を避け、“自分にとって納得できる価値”をより厳しく見極めるようになりました。さらにSNSや口コミの「共感できる声」が購買の決め手になる場面も増えています。

こうした環境下で企業に求められるのは、生活者の行動だけでなく、その背景にある気持ち＝「生活者マインド」を捉え、共感される形で価値を届けることです。

本ウェビナーでは、クレオが約40年蓄積してきた生活者研究の知見をもとに、ヒット商品事例を起点に「なぜ共感され、選ばれたのか」を構造化し、再現性のある“共感ポイントの導き方”を解説します。

こんな方におすすめ

●ヒット商品・ブランドの共感ポイントを、「なぜ売れたのか」を紐解く分析フレームで整理・把握したい方

●ヒット商品の成功要因を把握し、自社商材に活かしたい方

●生活者から“共感される” マーケティングや販促のヒントを得たい方

セミナー概要

タイトル：ヒット商品から探る 生活者から共感されるポイントとは

配信期間：2026年5月11日（月）10:00 ～ 5月22日（金）17:00

※期間中は、お好きなタイミングでご視聴いただけます。

形式：Web（オンライン）セミナー／アーカイブ方式

※事前収録の映像を配信期間中、何度でもご視聴いただけます。

視聴方法：YouTube（限定公開）

※お申込みいただいた方に、視聴用URLをメールでご案内いたします。

参加費：無料（事前申込制）

所要時間：約40分

※本ウェビナーは、2026年2月に実施した内容の再放送となります。

プログラム内容

◆なぜ今、生活者理解と共感が重要なのか

◆ヒット商品から探る生活者から共感されるポイント

ー共感ポイントの導き方・分析フレームの解説

ーヒット商品分析事例

◆ソリューションのご紹介

お申込み方法

下記お申し込みフォームよりご登録ください。

お申込み完了後、メールにて視聴用URLをお送りします。

▼お申込みはこちら▼

https://kreo.jp/seminar/260511_hitproduct(https://kreo.jp/seminar/260511_hitproduct?utm_source=PRTIMES&utm_medium=PR&utm_campaign=WB_260511_hitproduct)

申込期間：2026年5月11日（月）10:00 ～ 5月22日（金）16:00

※配信期間中のお申し込み・途中からのご視聴も可能です。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社クレオ マーケティング開発部

担当 荒井・財原・菅野

E-mail：marketing-ae@kreo.jp（お問い合わせ専用）

■会社概要

企業名：株式会社クレオ

所在地：東京都千代田区丸の内2-5-1丸の内二丁目ビル5F

代表者：代表取締役社長 横井司

事業内容：マーケティング、広告・プロモーションのトータルソリューション

設立：1968年12月

資本金：8,284万円

URL：https://kreo.jp/