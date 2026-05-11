ゲーム『ドキドキ文芸部!』より、「サヨリ」「ナツキ」「ユリ」のねんどろいどが再登場。

大網株式会社

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「グッドスマイルカンパニー」より、『ねんどろいど ドキドキ文芸部!（再販）』の「サヨリ」「ナツキ」「ユリ」を、現在それぞれご案内中です。

製品ページはこちら：

●ねんどろいど ドキドキ文芸部! サヨリ（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201706&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●ねんどろいど ドキドキ文芸部! ナツキ（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201707&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

●ねんどろいど ドキドキ文芸部! ユリ（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201708&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)

■ねんどろいど ドキドキ文芸部!（再販）

【製品情報】

□参考価格：

・サヨリ 6,900円(税込)

・ナツキ 7,500円(税込)

・ユリ 6,900円(税込)

□ブランド：グッドスマイルカンパニー

□発売日：2026年12月予定

【サイズ】全高：約100mm(ノンスケール)

【素材】プラスチック

【セット内容一覧】

・フィギュア本体

・専用台座

原型制作：七兵衛(松田モデル)

制作協力：ねんどろん

製品ページはこちら：

●ねんどろいど ドキドキ文芸部! サヨリ（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201706&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

ゲーム『ドキドキ文芸部!』より、「サヨリ」のねんどろいどが再登場です！

表情パーツ：「笑顔」「悲しい笑顔」「ポップアップ顔(バグ/エラー)」

オプションパーツ：「うしのぬいぐるみ」「オプションシート」

本商品については、鳥取県倉吉市のグッドスマイルカンパニー「楽月工場」で製造される“Made in Japan”商品です。

鳥取県倉吉市から全世界へ、Made in Japanの商品をお届けいたします。

製品ページはこちら：

●ねんどろいど ドキドキ文芸部! ナツキ（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201707&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

ゲーム『ドキドキ文芸部!』より、「ナツキ」のねんどろいどが再登場です！

・表情パーツ：「笑顔」「ほっぺふくらまし顔」「きょとん顔」

・オプションパーツ：「子猫のようなカップケーキ」「マンガ」「オプションシート」

本商品については、鳥取県倉吉市のグッドスマイルカンパニー「楽月工場」で製造される“Made in Japan”商品です。

鳥取県倉吉市から全世界へ、Made in Japanの商品をお届けいたします。

製品ページはこちら：

●ねんどろいど ドキドキ文芸部! ユリ（再販）(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-201708&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

ゲーム『ドキドキ文芸部!』より、「ユリ」のねんどろいどが再登場です！

表情パーツ：「笑顔」「あせり笑顔」「バグ顔」

オプションパーツ：「本」「カップ＆ソーサー」「オプションシート」

本商品については、鳥取県倉吉市のグッドスマイルカンパニー「楽月工場」で製造される“Made in Japan”商品です。

鳥取県倉吉市から全世界へ、Made in Japanの商品をお届けいたします。

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。

※各製品ページには、時期により画像・情報が追加または更新される場合がございます。最新の掲載内容をご確認ください。

【今回ご紹介した製品を含む、『ドキドキ文芸部!』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=29793&pagemax=60&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)

(C) Team Salvato

【店舗情報】

■あみあみオンラインショップ

https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)

■あみあみ実店舗サイト

https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)