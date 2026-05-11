【7/9〆】五反田バレーアクセラレーションプログラム2026 受講生募集開始！
品川区では、2026年5月11日(月)より、ウェルビーイングの向上を志すスタートアップの事業成長を支援するプログラム「五反田バレーアクセラレーションプログラム2026」にて、受講生を募集いたします。ぜひご応募ください！
実施主旨
品川区は令和6年度よりスタートアップ・エコシステム推進事業(https://shinagawa-startup-ecosystem.com/)を実施しており、「スタートアップを応援するまちしながわ」として、スタートアップと地域産業双方が成長可能な「エコシステム」の
形成による地域産業のさらなる活性化を目指しています。
本プログラムは、スタートアップの集積地としての「五反田バレー」で、区内産業全体の活性化やウェルビーイングの向上を志すスタートアップの事業成長を支援するため、「五反田バレーアクセラレーションプログラム2026」を実施します。
プログラムのチラシはこちら :
http://shinagawa-startup.com/2026/wp-content/uploads/2026/05/2026_accelaA4_0511.pdf
受講のメリット- 「研修やマッチングイベント」でノウハウ取得とネットワーク構築
- 受講中いつでも使える「メンタリング」でビジネスプランの強化
- 連携パートナー企業による「特典の提供」で事業を加速
※本プログラムの研修およびメンタリングは、株式会社ゼロワンブースターと連携します。
連携パートナー企業
期間・対象者など
募集期間：
2026年5月11日(月)～2026年7月9日(木)
※お問い合わせは7月8日(水)17：00まで
（実施期間：2026年9月～2027年3月）
受講対象者：
事業においてITを活用してウェルビーイングの向上に取り組み、シード・アーリーステージ*1のEXIT*2を目指す事業者および個人事業主
*1:製品・サービスの提供・ローンチを目指しているスタートアップ。
もしくは、事業（製品・サービス）を既に有しており、拡大する段階のスタートアップ。
*2:主にIPO、M＆Aを目指すスタートアップ向けのプログラムを提供予定です。
応募資格：
・創業後、概ね5年以内の事業者であること
・原則として、品川区内に拠点があること、または今後拠点を設ける見込みがあること
※別事業をお持ちの方による新規事業、既存事業の延長・関連分野への進出、分社化、事業分割、第二創業、事業承継等は対象外になります。
※学生の方も参加可能です。
定員：
20社（予定）
※1社から2名参加することも可能です。
※受講者は書面審査・面接審査を経て決定します。審査・選考の方法は、募集要項をご参照ください。
受講費用：
無料
※各研修等終了後に実施される、飲食が伴う交流会については別途費用が発生します。
応募方法
プログラム詳細および募集要項を必ずご確認の上、お申込みフォームからご応募ください。
皆様のご応募を心よりお待ちしております！
お申込みはこちら :
https://shinagawa-startup.com/2026/
お問い合わせ
■主催（本事業の趣旨等のお問い合わせについて）
品川区 地域振興部 地域産業振興課 創業・スタートアップ支援係
〒141-0033 品川区西品川1-28-3
E-MAIL : sho-mono-sougyosien@city.shinagawa.tokyo.jp
TEL : 03-5498-6333（直通）
■運営委託事業者（申請内容、審査方法等プログラム全般について）
株式会社キャンパスクリエイト オープンイノベーション推進部
E-Mail：open-innovation@campuscreate.com
TEL:042-490-5728