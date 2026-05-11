【7/9〆】五反田バレーアクセラレーションプログラム2026　受講生募集開始！

株式会社キャンパスクリエイト

品川区では、2026年5月11日(月)より、ウェルビーイングの向上を志すスタートアップの事業成長を支援するプログラム「五反田バレーアクセラレーションプログラム2026」にて、受講生を募集いたします。ぜひご応募ください！

実施主旨

品川区は令和6年度よりスタートアップ・エコシステム推進事業(https://shinagawa-startup-ecosystem.com/)を実施しており、「スタートアップを応援するまちしながわ」として、スタートアップと地域産業双方が成長可能な「エコシステム」の

形成による地域産業のさらなる活性化を目指しています。

本プログラムは、スタートアップの集積地としての「五反田バレー」で、区内産業全体の活性化やウェルビーイングの向上を志すスタートアップの事業成長を支援するため、「五反田バレーアクセラレーションプログラム2026」を実施します。

受講のメリット

プログラムのチラシはこちら :http://shinagawa-startup.com/2026/wp-content/uploads/2026/05/2026_accelaA4_0511.pdf- 「研修やマッチングイベント」でノウハウ取得とネットワーク構築- 受講中いつでも使える「メンタリング」でビジネスプランの強化- 連携パートナー企業による「特典の提供」で事業を加速

※本プログラムの研修およびメンタリングは、株式会社ゼロワンブースターと連携します。

連携パートナー企業

期間・対象者など

募集期間：

2026年5月11日(月)～2026年7月9日(木)

※お問い合わせは7月8日(水)17：00まで

（実施期間：2026年9月～2027年3月）

受講対象者：

事業においてITを活用してウェルビーイングの向上に取り組み、シード・アーリーステージ*1のEXIT*2を目指す事業者および個人事業主

*1:製品・サービスの提供・ローンチを目指しているスタートアップ。

もしくは、事業（製品・サービス）を既に有しており、拡大する段階のスタートアップ。

*2:主にIPO、M＆Aを目指すスタートアップ向けのプログラムを提供予定です。

応募資格：

・創業後、概ね5年以内の事業者であること

・原則として、品川区内に拠点があること、または今後拠点を設ける見込みがあること

※別事業をお持ちの方による新規事業、既存事業の延長・関連分野への進出、分社化、事業分割、第二創業、事業承継等は対象外になります。

※学生の方も参加可能です。

定員：

20社（予定）

※1社から2名参加することも可能です。

※受講者は書面審査・面接審査を経て決定します。審査・選考の方法は、募集要項をご参照ください。

受講費用：

無料

※各研修等終了後に実施される、飲食が伴う交流会については別途費用が発生します。

応募方法

プログラム詳細および募集要項を必ずご確認の上、お申込みフォームからご応募ください。

皆様のご応募を心よりお待ちしております！

お問い合わせ

お申込みはこちら :https://shinagawa-startup.com/2026/

■主催（本事業の趣旨等のお問い合わせについて）

品川区 地域振興部 地域産業振興課 創業・スタートアップ支援係

〒141-0033 品川区西品川1-28-3

E-MAIL : sho-mono-sougyosien@city.shinagawa.tokyo.jp

TEL : 03-5498-6333（直通）

■運営委託事業者（申請内容、審査方法等プログラム全般について）

株式会社キャンパスクリエイト オープンイノベーション推進部

E-Mail：open-innovation@campuscreate.com

TEL:042-490-5728