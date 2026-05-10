【月島・晴海】パーソナルジムYUMOが創業5周年を迎えました！累計会員数500名超の実績！地域の皆様、いつも本当にありがとうございます。

株式会社ユーモ

2021年に「パーソナルジムYUMO」として月島で創業し、2026年4月に創業5周年を迎えました。

「通い続けられる優しいパーソナルジム」という原点のコンセプトのもと、月島・勝どき・佃エリアで4店舗体制へと成長しました。5周年を記念し、改めてYUMOの歩みとこれからのビジョンをお伝えします。

週1回で効果を実感できるからだに優しいパーソナルジムYUMO

《パーソナルジムYUMOとは》

YUMOは「短期間で結果を出す」ことよりも、「長期的にお客様の身体と向き合う」ことを第一に、マンツーマンのパーソナルトレーニングを提供しています。

現在は東京・中央区エリアを中心に4店舗展開。パーソナルジム3店舗に加え、パーソナルピラティス専門スタジオ「ピラティスYUMO月島店」も運営し、ジムとピラティスを組み合わせた一体型のボディメイクサポートが可能です。

パーソナルジムYUMOホームページ｜tanafun.com/pilates/(https://tanafun.com)

ピラティスYUMOホームページ｜https://tanafun.com/pilates/(https://tanafun.com/pilates/)

《5年間の実績》

[表: https://prtimes.jp/data/corp/119156/table/5_1_3d2b383aae06e62516b57f6912aa7f12.jpg?v=202605101051 ]心とからだに優しいパーソナルピラティスYUMO

・創業： 2021年（東京・月島）

・現在の店舗数： 4店舗（月島・勝どき・佃・P月島）

・累計会員数： 500名超

・全店舗平均継続率： 約96%（2025年 年間実績）

「一度入会したお客様が通い続けてくれる場所」。

その原点のコンセプトを体現するかたちで、継続率90％超えを安定して維持しています。

《選ばれ続ける3つの理由》

1．「マンツーマン」×「完全個室」

2．「通える」にこだわった料金設計

2．「担当制」による長期サポート

※大手のパーソナルジムとは異なり、お得な月額コースや回数券のご用意がございます。

理由1：完全マンツーマン × 完全個室

YUMOのセッションはすべて完全マンツーマン・完全個室で行われます。他者の目を気にせず、トレーナーと二人三脚で身体の変化に集中できる環境がお客様から支持されています。

理由2：「通える」にこだわった料金設計

短期コースではなく、継続することで単価が下がる長期コース設計を採用。

短期コースと比べて初期費用を圧倒的に抑えることができます。

通えば通うほどお得になる仕組みにより、「続けやすい料金体系」をご用意しております。

月島エリアの同業ジムと比べてもコストパフォーマンスに自信があります。

月額制は初期費用が抑えられてお得！定期的に通えるかが不安な方におすすめの回数券！理由3：担当制トレーナーによる長期サポート

YUMOでは担当トレーナーが固定制です。入会時からの身体の変化を担当者が一貫して把握し、目標が変わっても、ライフスタイルが変わっても、柔軟に対応します。5年間でお客様から最も多く届いた言葉は「生活には欠かせない習慣」でした。

《実際のビフォーアフター》

《お得な情報》

※年代や要望のさまざまなお客様の変化になります。

パーソナルトレーニングに通うか迷っている方は、まずは体験レッスンで、YUMOのトレーニングや雰囲気を感じてみてください。

”もっと軽やかなからだで過ごしたい”

そんな気持ちに、YUMOが全力で応えます！



一緒に、新しい一歩を踏み出しましょう。

現在、『16,000円OFF 』のキャンペーン実施中です。

１.体験カウンセリング＋トレーニング無料

２.入会金無料

※特典は当日入会者さま限定となります。

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キャンペーンだからと言って

こちらから強引な勧誘は一切しないことをお約束いたします！

どのようなパーソナルジムかわからないところに勇気を持ってお越しくださっているため、

YUMO独自のトレーニング指導や食事指導、接客技術にご納得いただいた上でご入会ください。

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YUMOは初心者の会員さまが大半を占めます。

運動に自信のない方も一から丁寧に指導させていただきます。

あなたに合った運動プログラムを提供しますので、安心してお越しください。

《店舗情報》

■ パーソナルジムYUMO 月島店

東京都中央区月島2丁目13番12号

アクセス：東京メトロ有楽町線 / 都営大江戸線「月島駅」徒歩約1分

営業時間：09:00～22:00

体験セッション：受付中（一部空きあり）

公式HP：https://tanafun.com(https://tanafun.com)

■ パーソナルジムYUMO 勝どき店

東京都中央区勝どき4-13-2 ネオアージュ勝どき・みはらし102

アクセス：都営大江戸線「勝どき駅」徒歩約5分

営業時間：09:00～22:00

体験セッション：受付中（土日は満席）

公式HP：https://tanafun.com(https://tanafun.com)

■ パーソナルジムYUMO 佃店

東京都中央区佃2-5-13

アクセス：東京メトロ有楽町線 / 都営大江戸線「月島駅」徒歩約5分

営業時間：09:00～22:00

体験セッション：受付中

公式HP：https://tanafun.com(https://tanafun.com)

■ パーソナルピラティスYUMO P月島店

東京都中央区月島2-14-8

アクセス：東京メトロ有楽町線 / 都営大江戸線「月島駅」徒歩約5分

営業時間：09:00～20:00

体験セッション：受付中（土日は満席）

公式HP：https://tanafun.com/pilates/(https://tanafun.com/pilates/)

《代表メッセージ》

「5年前、月島で一つのスタジオからスタートしたYUMOが、4店舗まで成長できたのは、通い続けてくださったお客様と、共に働いてくれたスタッフのおかげです。

これからもお客様・スタッフに優しいスタジオを軸に、一人ひとりのお客様と向き合うジムであり続けます。」