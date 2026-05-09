【診断ツール】ツインレイかどうかをチェックできる判定チェッカーをリリース

株式会社サイトクリエーションツインレイ診断：株式会社サイトクリエーション提供

株式会社サイトクリエーション(https://sitecreation.co.jp/)が運営する「占いガイダンス(https://sitecreation.co.jp/uranai/)」では、Web上でツインレイかどうかを簡易チェックできる診断ツールの提供を開始しました。

▼ツインレイ診断はこちら

ツインレイ診断【無料】(https://sitecreation.co.jp/uranai/twinray-sindan/)

恋愛やスピリチュアルの分野で注目されている「ツインレイ」。ツインレイは、前世でふたつに分かれた魂の片割れと言われており、現世、あるいは来世以降で再び一つへ戻るとされる関係です。

しかし、ツインレイの関係性の捉え方を誤ると、つらい気持ちだけが続いたり、すれ違いや不安、サイレント期間につながるケースも見られます。

そこで、占いガイダンスでは、ツインレイの特徴をもとに、お相手との関係性を整理できる無料診断ツールを作成、公開しました。ダウンロード不要で、Web上から鑑定可能です。

ツインレイ診断ツールの主な機能

ツインレイ診断ツールのイメージ画像

本診断は全14問で構成されており、出会ったときの感覚や会話の深さ、価値観や生活習慣の一致、偶然の一致（相手を考えた直後に連絡が来るなど）、夢や感覚の共有といった、実際の体験ベースの質問を採用しています。初めての方でも直感的に回答できる設計です。

回答結果はスコアに応じて、以下の4つに分類されます。

- ツインレイ- ツインソウル／ソウルメイトの可能性- 偽ツインレイ／カルマメイトの可能性- 現時点では強い結びつきが見られない関係

関係性を客観的に整理すると、「なぜ、目の前の相手とうまくいかないのか」「この関係は続けるべきか」といった悩みのヒントを得られます。

ツインレイ診断ツールがおすすめの人

ツインレイ診断は、次のような方におすすめです。

- 相手がツインレイかどうかを確かめたい人- 強く惹かれる相手がいるのに、関係がうまく進まない人- 偶然の一致（シンクロ現象）や不思議な出来事が重なっている人

※本診断は、一般的に語られているツインレイの特徴をもとに構成した参考コンテンツです。診断結果は関係性を判断する唯一の基準ではなく、あくまで目安としてご活用ください。

ツインレイ統合に向けた第一歩として活用できます

ツインレイの関係は、前世で分かれた魂が再び一つへ戻る「魂の統合」を目指すとされます。ただし、統合が必ずしも恋愛成就や結婚を意味するわけではありません。関係性の誤認が続くと、トラブルやすれ違いが増え、「結ばれない」「しんどい」という印象につながる恐れもあります。

今回リリースする「ツインレイ診断」は、ツインレイに対する誤解を減らし、自分の状況を整理するための一つの指標として活用できます。無料で利用可能、生年月日や誕生日、お名前の入力も不要です。

占いガイダンスについて

占いガイダンスは、株式会社サイトクリエーションが運営する、占い情報サイトです。当たる占いの種類や、信頼できる占い師の紹介をはじめ、恋愛、仕事、家庭、人生におけるお悩み解決に役立つコンテンツを用意し、占いの楽しさをお届けします。

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