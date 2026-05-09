ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイトＪＡタウンは、５月１０日（日）に「魚の日限定セール」を開催しています。

「魚の日限定セール」は毎月１０日に開催しているイベントで、対象商品をこの日１日限りの特別価格で販売しています。今月は、お得な海産物約130商品を販売します。

おすすめ商品は、長崎県対馬西沖で漁獲した肉厚で脂のりも抜群な「黄金あなご」や、青森県産の鮮度が高くお手軽にご家庭で味わえる「ほたて貝柱」です。

おいしい海の幸をたくさんご用意しておりますので、ご自宅でのお楽しみや大切な方への贈り物に「ＪＡタウン」の「魚の日」でお得にお買い物をお楽しみいただけます。





ＪＡタウンの「魚の日限定セール」

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/e/esuisan10/

【対象商品（一部抜粋）】

・長崎県産 対馬あなご亭 黄金あなご

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g8201-0051-4/

長崎県対馬西沖で漁獲した穴子を活き〆して加工した、地元長崎でも人気の店舗「対馬あなご亭」の商品。肉厚で骨もやわらかく脂のりも最高な一品で、電子レンジの簡単調理でふっくらとろける美味しさを味わえます。

・青森県産 ほたて貝柱【箱なし】

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g9513-zengyoren-91/

ほたて貝柱の新鮮な美味しさをいつでも楽しめるよう、浜に隣接する漁協で加工し、鮮度が高い状態で冷凍してお届けします。一味違うお刺身をご家庭でお手軽に楽しめます。

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「じぇー太【公式】」】

「じぇー太【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown