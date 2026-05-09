キングスU18 #29 宮里俊佑選手「B.LEAGUE U18 International Training Camp 2026 in Australia」選出のお知らせ

沖縄バスケットボール株式会社

このたび、5月9日(土)～17日（日）にオーストラリアで行われる「B.LEAGUE U18 International Training Camp 2026 in Australia」にキングスU18の#29 宮里俊佑選手が選出されました。

本キャンプは「B.LEAGUE NEXT STAR PROJECT」の一環であり、B.LEAGUEが掲げるミッションである「世界に通用する選手の輩出」に向け、海外遠征を通じてU18チームから選出された選手たちの育成および強化を目的としています。

現地では若手エリート選手育成のための専門機関「センター・オブ・エクセレンス(CoE)」への参加や、CoEコーチングスタッフによるスキルセッション、CoEおよび他現地チームとの練習試合、NBL1試合観戦など、貴重な体験が得られる予定です。現地の文化や価値観を肌で感じる時間は、技術の向上にとどまらず、人間力の成長にも繋がる素晴らしい機会になると確信しております。

キングスユースチームでは、活動理念である「沖縄をもっと元気に！」する人材を育てることを念頭に、今後も精力的に活動を継続してまいります。引き続き、温かいご声援をよろしくお願いいたします。

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https://www.bleague.jp/news_detail/id=610208