物価高で注目される内食需要に新提案

株式会社ダイホク

北海道・札幌で海苔や乾物、だし調味料などを扱う食品メーカー・株式会社ダイホク（本社：北海道札幌市、代表：大場啓二）は、あおさのりとだしで食べるたこ焼き専用ソース「のりすけ 青だし」を開発し、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売を開始しました。

近年の物価上昇により外食機会が減少する中、家庭での食事時間をより楽しく、豊かなものにする新しい食体験として提案します。

▼プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/norisuke_aodashi/(https://www.makuake.com/project/norisuke_aodashi/)

■開発背景｜“内食でも楽しい時間をつくりたい”

原材料価格や外食費の上昇により、家庭で食事を楽しむ「内食」の価値が見直されています。

その中で当社が注目したのが「たこ焼き」です。

たこ焼きは、チーズ・キムチ・鶏肉など自由に具材を変えながら、家族や友人と楽しめる日本ならではのパーティー料理です。しかし、どんなに具材を工夫しても、

最後の味付けは「ソース」で決まり、味が単調になりがちという課題がありました。

そこで開発したのが、「あおさのりとだしで食べる」という

新しい提案のたこ焼き専用ソースです。

【「のりすけ青だし」クラウドファンディング概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181087/table/2_1_1ac7057e2d6b25e96ea27a54f8212707.jpg?v=202605091051 ]

【プロジェクト概要】

のりすけ青だし２本セット

価格：2,280円（税抜き）

のりすけ青だし２本＋のりすけソース１本セット

調味料選手権入賞、食べるJAPAN美味アワード認定 JALふるさとプロジェクト賞受賞などをした「のりすけソース」のセットです。

価格：3,480円（税抜き）

■商品特徴

「のりすけ 青だし」は、一般的なたこ焼きソースとは異なり、

あおさのりと和だしの旨味を活かした“新しい味付け”の調味料です。

ソースではなく、だしで食べる

あおさの香りを主役に、複数のだしの旨味を重ねることで、焼きたてのたこ焼きにかけた瞬間、香りが立ち上がり、味の印象を大きく変えます。

■主な素材

・あおさのり

・昆布

・かつお

・ホタテ

■利用シーン

・家族での食卓

・友人とのホームパーティー

・宅飲み

家庭で楽しむ“新しいたこ焼き

また、たこ焼きだけでなく、

お好み焼き、だし巻き卵、納豆、冷奴などにも応用可能です。

日常の食事に新しい楽しみ方を提案します。

■開発者コメント

前作「のりすけソース」は、調味料選手権入賞、食べるJAPAN美味アワード認定、JALふるさとプロジェクト賞受賞など、多くの評価をいただきました。その経験をもとに、

「海苔とだしの可能性をさらに広げたい」

という想いから本商品を開発しました。

外食が気軽ではない時代だからこそ、

家庭の食卓でも“特別な時間”をつくれる商品を届けたいと考えています。

■今後の展望

当社は国内のみならず、台湾をはじめとした海外市場への展開も行っています。

今後も、日本の食文化と素材の魅力を活かした商品開発を通じて、

世界中の食卓に新しい価値を提供してまいります。

【会社概要】

社名：株式会社ダイホク

本社所在地：北海道札幌市西区発寒6条１４丁目１７番１号

代表取締役：大場 啓二

設立： 1974年1月25日

事業内容： 焼き海苔、調味料などの製造及び開発、貿易、飲食店運営など

HP：https://daihoku.net/