物価高で注目される内食需要に新提案
北海道・札幌で海苔や乾物、だし調味料などを扱う食品メーカー・株式会社ダイホク（本社：北海道札幌市、代表：大場啓二）は、あおさのりとだしで食べるたこ焼き専用ソース「のりすけ 青だし」を開発し、クラウドファンディングサイト「Makuake」にて先行販売を開始しました。
近年の物価上昇により外食機会が減少する中、家庭での食事時間をより楽しく、豊かなものにする新しい食体験として提案します。
▼プロジェクトページ
https://www.makuake.com/project/norisuke_aodashi/(https://www.makuake.com/project/norisuke_aodashi/)
■開発背景｜“内食でも楽しい時間をつくりたい”
原材料価格や外食費の上昇により、家庭で食事を楽しむ「内食」の価値が見直されています。
その中で当社が注目したのが「たこ焼き」です。
たこ焼きは、チーズ・キムチ・鶏肉など自由に具材を変えながら、家族や友人と楽しめる日本ならではのパーティー料理です。しかし、どんなに具材を工夫しても、
最後の味付けは「ソース」で決まり、味が単調になりがちという課題がありました。
そこで開発したのが、「あおさのりとだしで食べる」という
新しい提案のたこ焼き専用ソースです。
【「のりすけ青だし」クラウドファンディング概要】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/181087/table/2_1_1ac7057e2d6b25e96ea27a54f8212707.jpg?v=202605091051 ]
【プロジェクト概要】
のりすけ青だし２本セット
価格：2,280円（税抜き）
のりすけ青だし２本＋のりすけソース１本セット
調味料選手権入賞、食べるJAPAN美味アワード認定 JALふるさとプロジェクト賞受賞などをした「のりすけソース」のセットです。
価格：3,480円（税抜き）
■商品特徴
「のりすけ 青だし」は、一般的なたこ焼きソースとは異なり、
あおさのりと和だしの旨味を活かした“新しい味付け”の調味料です。
ソースではなく、だしで食べる
あおさの香りを主役に、複数のだしの旨味を重ねることで、焼きたてのたこ焼きにかけた瞬間、香りが立ち上がり、味の印象を大きく変えます。
■主な素材
・あおさのり
・昆布
・かつお
・ホタテ
■利用シーン
・家族での食卓
・友人とのホームパーティー
・宅飲み
家庭で楽しむ“新しいたこ焼き
また、たこ焼きだけでなく、
お好み焼き、だし巻き卵、納豆、冷奴などにも応用可能です。
日常の食事に新しい楽しみ方を提案します。
■開発者コメント
前作「のりすけソース」は、調味料選手権入賞、食べるJAPAN美味アワード認定、JALふるさとプロジェクト賞受賞など、多くの評価をいただきました。その経験をもとに、
「海苔とだしの可能性をさらに広げたい」
という想いから本商品を開発しました。
外食が気軽ではない時代だからこそ、
家庭の食卓でも“特別な時間”をつくれる商品を届けたいと考えています。
■今後の展望
当社は国内のみならず、台湾をはじめとした海外市場への展開も行っています。
今後も、日本の食文化と素材の魅力を活かした商品開発を通じて、
世界中の食卓に新しい価値を提供してまいります。
【会社概要】
社名：株式会社ダイホク
本社所在地：北海道札幌市西区発寒6条１４丁目１７番１号
代表取締役：大場 啓二
設立： 1974年1月25日
事業内容： 焼き海苔、調味料などの製造及び開発、貿易、飲食店運営など
HP：https://daihoku.net/