一般社団法人 日本カート協会(代表理事：山本 尚貴、以下JKA)は、設立時に掲げた「多様な方法による才能の発掘」および「地域連携の強化」という方針に基づき、2026年度の次世代アスリート発掘・支援プログラムを始動いたします。

本年度は、現役プロドライバーである「JKA育成アドバイザー」が直接レース現場を訪れる「地域発掘プロジェクト」を新たに開始いたします。これを起点に、8月の「有望選手発掘夏合宿」、そして「JKAスカラシップ制度」へと繋がる道筋を段階的に構築し、志ある若き才能が継続的に挑戦できる環境づくりを推進してまいります。





2025年度の集合写真





1. 発掘と育成の理念

JKAは「健全なモータースポーツ文化を未来に継承する」ことをビジョンとし、全国から才能ある若手を見出し、その挑戦を後押しすることをバリュー(価値基準)としています。本プログラムでは、単なる運転技術の評価にとどまらず、自ら考え行動を変えていく「自律心」を備えた、次世代のモータースポーツ界を担う「総合力」ある人材の発掘を目的としています。これは一足飛びに完成させるものではなく、地域や現場の声を取り入れながら段階的に導入・改善していく取り組みの第一歩となります。









2. 2026年度 取組の全体概要

本年度は、以下の3つのステップを連動させたラダーシステムを運用いたします。





地域発掘プロジェクト：各地域の大会にて、発掘とアドバイスを実施

有望選手発掘夏合宿 ：地域発掘および一般公募から選抜された選手による

最終選抜

JKAスカラシップ制度 ：翌年の競技活動を、活動資金と成長プログラムの

両面で支援









3. 地域発掘プロジェクトについて

本プロジェクトは、JKAチェアマンの山本 尚貴および育成アドバイザー(山内 英輝、平峰 一貴、坪井 翔 等)が、全国の各レース現場を分担して直接訪問し(※来場メンバーは会場ごとに異なり、現在調整中)、地域の活性化と競技レベルの底上げに貢献することを目的としています。

各地域のレース会場を「普及と育成の拠点」と捉え、参加するすべての選手がプロの思考や経験に直接触れ、対話できる環境を作ることで、次なる成長へのきっかけを生み出します。

さらに、その活動の中で高いポテンシャルと強い輝きを放つ選手を見出し、トップアスリートへの道(有望選手発掘夏合宿)へと繋げていきます。





【2026年度 地域発掘プロジェクト 対象大会(全5会場)】

・5/24 大村湾サーキット 長崎県

協力大会名：OKRMC 九州東西シリーズ第2戦





・6/7 神戸スポーツサーキット 兵庫県

協力大会名：2026年SLカートミーティング

神戸シリーズ第4戦





・6/21 スポーツランドSUGO 国際西コース 宮城県

協力大会名：2026年SLカートミーティング

SUGOシリーズ第3戦





・6/21 サーキット秋ヶ瀬 埼玉県

協力大会名：2026 CAカートレース第4戦





・7/5 石野サーキット 愛知県

協力大会名：2026 SL石野シリーズ第4戦





対象となる年齢、クラス、合宿への特別招待(往復交通費支援)の条件など、詳細な実施要項につきましては、JKA公式WEBサイトよりご確認ください。









4. 2026年度 有望選手発掘夏合宿について

「地域発掘プロジェクト」からの招待選手、および一般公募からの選抜選手を対象とした、次年度スカラシップ認定への最終選抜プログラムです。全国から集まった候補選手が、JKAが用意する「公平な評価環境」のもと、自らのポテンシャルを証明する場となります。





【2026年度 有望選手発掘夏合宿 開催概要】

日程 ：2026年8月17日(月)～19日(水)

場所 ：オートパラダイス御殿場(静岡県)

選考方法：選手が共通機材(エンジン・タイヤ)を使用

実技走行のほか、面接・ディスカッション等を通じた多面的な評価を実施





本合宿への参加は、地域発掘プロジェクトでの「特別招待」、または「一般公募」による書類選考通過が条件となります。

対象年齢、一般公募の受付期間、選考基準、および認定後のスカラシップ支援内容の詳細につきましては、JKA公式WEBサイトよりご確認ください。









5. スカラシップ制度について

JKAのビジョンである「健全なモータースポーツ文化の未来への継承」を軸とし、単なる運転技術の向上にとどまらず、アスリートに必要な「総合力」の養成を目的としています。自ら考え行動を変えていく「自律心」を重視し、次世代のモータースポーツ界を担い、広く社会に貢献できる人材の育成を目指します。





【スカラシップ制度概要】

認定プロセス：最終選抜(夏合宿)の結果に基づき、JKA・選手保護者・

所属チームの三者協議による合意を経て正式に認定いたします。

支援内容 ：活動資金の給付(年間給付上限500万円)に加え、専門機関と

連携した「多面的育成プログラム」を提供し、

技術・身体・精神の総合力を養います。

枠組み ：選手の成長フェーズに合わせ、最適な支援パッケージを適用する

2つの枠組み(JKAトップ選手／JKAチャレンジ選手)を設けています。





※各支援枠の具体的な違い、および適用条件等の詳細は、JKA公式WEBサイト内の実施要項をご確認ください。









■JKA公式WEBサイト

https://japankarting.or.jp/









■2025年度 有望選手発掘夏合宿の様子

プロドライバー 山本 尚貴チェアマン

プロドライバー 坪井 翔氏

プロドライバー 山内 英輝氏

プロドライバー 平峰 一貴氏

2025度の様子

JKA育成アドバイザー

パートナー企業各社様