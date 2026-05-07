『マネックスの保険買取』第2号案件を完了、上場企業のグループ会社による「個人の生命保険契約」の買取としては国内初

マネックスライフセトルメント株式会社

マネックスグループ株式会社の100%子会社であるマネックスライフセトルメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：森山智光、以下「MLS社」）は、このたび、第2号案件となる生命保険契約の買取を完了いたしました。



本件は、2025年4月に公表した第1号案件（法人が契約した生命保険契約の買取）に続き、個人が契約した生命保険の買取としては、国内上場企業のグループ会社による国内初※の事例となります。

※自社調べ：2026年4月、国内ライフセトルメント市場におけるサービスとして

今回の生命保険買取の概要

保険契約：無解約返戻金型定期保険

保険金額：200万円

解約返戻金額：0円

買取金額：130万円（別途、買収後の保険料もMLS社負担）

通常、解約返戻金のない保険や、リビング・ニーズ特約（余命宣告が条件）が付帯していない保険の場合には、生前に資金を得る手段は限られていました。

本件では、MLS社が適正価格で保険を買い取ることで、契約者様は保険金請求権等の権利を譲渡する代わりに、まとまった現金を早期に確保し、生前に活用することが可能となりました。

●ご利用者様インタビューを公開中



本サービスを実際に利用された方の声を公開しています。

【第1号案件】

【保険買取利用者インタビュー】がんと向き合う経営者の選択：生命保険の売却資金で事業継承を盤石に(https://life-settlement.monex.co.jp/diary/175060)

【第2号案件】

【保険買取利用者インタビュー】がん治療は「薬との闘い」：いまを楽しんで生きるために生命保険の売却を決意(https://life-settlement.monex.co.jp/diary/224898)

生命保険買取（ライフセトルメント）とは？ -生命保険の「第３の選択肢」

一般的に、生命保険には「保険金の受け取り（死亡時）」または「途中解約による解約返戻金の受け取り」の2つの活用方法があります。

「生命保険買取（ライフセトルメント）」は、それに次ぐ第３の選択肢として、欧米ではすでに確立されている手法です。

ライフセトルメントを利用すれば、契約者は、生命保険契約を第三者に売却することにより、生前に資金を得ることが可能となりますので、資金ニーズが生じた際には、新たな資金化手段として活用できます。

特に、日本ではリビング・ニーズ特約が付帯していない契約や、解約返戻金のない保険において、資金化の選択肢が限られていました。また、リビング・ニーズ特約は病状がかなり進行しないと利用ができないという課題もあります。「マネックスの保険買取」は、こうした課題に対応することができます。

ライフセトルメントの利点：

- 解約返戻金よりも高額で売却できれば、生活資金・治療費・事業資金などに活用できる- リビング・ニーズ特約よりも早いタイミングで資金が取得できる- 保険契約を活かしながら、生前の資金ニーズに応えることができる- がんが寛解した場合などに保険契約を買い戻すことができる場合がある

ライフセトルメントの注意点：

- 保険契約の売却に伴い、保険金の受取人は変更されるため、家族への保障が失われる- 保険契約を継続する場合に比べて、受け取ることのできる金額が少なくなるケースがある日本でのライフセトルメント普及に向けて

ライフセトルメントは、米国や一部欧州諸国では数十年の歴史があり、特に高齢者等の資金対策として実績のある制度です。しかし、日本ではまだ認知度が低く、制度・事業者ともに普及の途上にあります。マネックスグループは「個人の自己実現を可能にし、その生涯バランスシートの最良化」を理念に掲げており、がん患者様に生命保険契約を適正価格で資金化する選択肢を提供することは、その理念に資するものと考え、MLS社を設立し、がん患者様の生命保険契約を買い取る「マネックスの保険買取」を提供しております。

まずは「生命保険を買い取ってもらえる可能性がある」ことが広く認知され、サービスを必要としている方に情報をお届けすることによって、日本でも生命保険買取サービスの普及・定着を図っていきたいと考えています。

MLS社では、今後さらに多くの方に「生命保険を資金化する」という新しい選択肢を提供するため、医療機関やヘルスケア企業、高齢者向け施設、ケアマネージャーなどの福祉関係者との連携も積極的に進めてまいります。これにより、がん患者様が、必要なときにライフセトルメントにアクセスできる環境を整備することを目指しています。

企業情報

・会社名：マネックスライフセトルメント株式会社（マネックスグループ株式会社100％子会社）

・代表：代表取締役 森山智光

・本社：〒107-6024 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル24階

・ホームページ：https://life-settlement.monex.co.jp/