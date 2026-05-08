講演依頼のスピーカーズ【Speakers.jp】に『毎日の食事を美味しく楽しく健康に』管理栄養士／株式会社エビータ代表取締役 浅野まみこ氏の講演会講師インタビューを掲載
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348693/images/bodyimage1】
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）で、2026年5月7日に管理栄養士／株式会社エビータ代表取締役 浅野まみこ氏の講演会講師インタビューを掲載いたしました。
https://www.speakers.jp/results/interview/asano_mamiko_interview/
浅野まみこ氏について(https://www.speakers.jp/speaker/asano-mamiko/)
総合病院、女性クリニック、企業カウンセリングにて糖尿病の行動変容理論をベースに1万8千人以上の栄養相談を実施。その経験を生かし、現在は、食育活動やレシピ開発、食のコンサルティングをはじめ講演、イベントなど多方面で活躍中。NHK「おはよう日本」、NHK「オトナへのとびら」フジテレビ「バイキング」をはじめ、メディアや雑誌に多数出演。
銀座飲食店のヘルシーメニューの考案や品川駅やコンビニにて「管理栄養士浅野まみこ監修47品川駅弁当」のプロデュースをはじめ、「食生活が楽しいと人生が100倍楽しい！」をモットーに活動をしている。
講演依頼のスピーカーズでは、人気講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会講師インタビューでご紹介しております。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10 ebisu422 7F
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348693/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社タイム
株式会社タイムが運営する、講演依頼のスピーカーズ（https://www.speakers.jp/）で、2026年5月7日に管理栄養士／株式会社エビータ代表取締役 浅野まみこ氏の講演会講師インタビューを掲載いたしました。
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浅野まみこ氏について(https://www.speakers.jp/speaker/asano-mamiko/)
総合病院、女性クリニック、企業カウンセリングにて糖尿病の行動変容理論をベースに1万8千人以上の栄養相談を実施。その経験を生かし、現在は、食育活動やレシピ開発、食のコンサルティングをはじめ講演、イベントなど多方面で活躍中。NHK「おはよう日本」、NHK「オトナへのとびら」フジテレビ「バイキング」をはじめ、メディアや雑誌に多数出演。
銀座飲食店のヘルシーメニューの考案や品川駅やコンビニにて「管理栄養士浅野まみこ監修47品川駅弁当」のプロデュースをはじめ、「食生活が楽しいと人生が100倍楽しい！」をモットーに活動をしている。
講演依頼のスピーカーズでは、人気講師が講演でどのようなことを語るのか、講演会講師インタビューでご紹介しております。
会社名：株式会社タイム（Speakers.jp運営会社）
代表者：代表取締役 星野益八郎
所在地：東京都渋谷区恵比寿4-22-10 ebisu422 7F
事業内容：講演会、セミナー等各種イベントへのキャスティング
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