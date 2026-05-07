京都嵐山エリアを巡る音声ガイドアプリをリリース！

株式会社アコースティガイド・ジャパン

京都嵐山旅館・渡月亭、株式会社アコースティガイド・ジャパンは、2026年春に京都嵐山エリアを巡る音声ガイド「聴く旅~京都嵐山オーディオガイド」をリリースしました。

本アプリは、世界的観光地・嵐山を巡りながら、歴史・文化・自然の奥深さを“音声”で体感できる新しい観光体験です。単なる観光案内にとどまらず、各地に息づく物語や背景を丁寧に紐解き、訪れる人々を“本当の嵐山”へと導きます。

対応スポットは、天龍寺や野宮神社をはじめとする嵯峨嵐山エリアの10カ所。

単なる観光案内にとどまらない、“学び”と“楽しさ”を兼ね備えた体験を提供し、嵯峨嵐山の歴史・文化・自然環境に込められた、地元の方々が伝えたい“嵐山の魅力”をお届けします。

〈音声ガイドご紹介施設（五十音順）〉

嵐山モンキーパーク・千光寺・常寂光寺・天龍寺・渡月亭・二尊院・野宮神社・法輪寺・

鹿王院・松尾大社

■観光の体験価値を高め、地域のつながりをつくる

本事業は、嵐山地域が抱える観光課題の解決と、持続可能な観光の実現を目指す取り組みとして始動しました。嵐山の老舗旅館「渡月亭」のご主人・古川拓也氏の呼びかけのもと、嵯峨嵐山エリアの神社仏閣等の賛同をいただき、国の補助金を活用しながら、地域が一体となって開発・制作いたしました。

本アプリでは、地元の方々が大切にしてきた歴史や文化、自然への思いをストーリーとして丁寧にご紹介。インバウンド観光客に向けても、地域の背景や価値を丁寧に伝えることで、理解や尊重の気持ちを促し、観光マナー向上につなげたいと考えています。また、地元の学生や修学旅行生などにも提供し、地域への愛着や誇りを育み、将来嵐山を支える人材の育成にもつなげたいと考えます。

“訪れる”だけでなく、“理解し、共感する”。

そんな新しい観光体験を通じて、真の嵐山ファンを育ててまいります。

■持続可能な観光の実現に向けて～嵐山の環境保全・景観保護への還元

本アプリは嵐山保勝会と嵐山の旅館組合が中心となって始められた桜の植樹や美化活動といった環境保全・景観保護の取り組みを支援するため、一部のコンテンツを有料化し、その収益を活動資金として還元する仕組みを導入いたします。

桜の植樹や景観維持など、長年地域で続けられてきた取り組みを支えることで、嵐山の美しさを未来へとつないでいきます。

嵐山での植樹や美化活動の様子

観光を楽しむことが、そのまま地域貢献につながる――。

本アプリは、そんな観光音声ガイドの新たなモデルを築いてまいります。

■本アプリでしか聴けない特別コンテンツ！録り下ろしインタビューも収録

本音声ガイドでは、嵐山エリアの10の施設さまのご協力のもと、音声ガイド制作をおこないました。実際に嵐山を訪れて原稿を制作し、また、音声ガイドのご監修の施設さまからは写真のご提供、インタビューの収録も実施させていただき、ここでしか聴けない貴重なエピソードや思いを収録しています。

〈主な体験・機能〉

・嵐山エリアの10の施設での音声ガイド

・四季折々の美しい景色や貴重な写真を多数収録

・GPS連動マップ

・スタンプラリー

・デジタルクーポン

スペシャルナビゲーターには藤原紀香さんが就任！

日本語版ナビゲーターは、俳優・藤原紀香さん。

関西ご出身で京都にもなじみが深く、2025年には大阪・関西万博の日本館名誉館長を務められました藤原紀香さん。

日本の伝統文化や歴史に以前より関心が深く、環境保護活動にも取り組まれる藤原紀香さんに、本アプリのスペシャルナビゲーターをつとめていただきます。

各施設のご案内のほか、本アプリのための特別対談も実現。藤原紀香さんの言葉と表現豊かなナレーションをとおし、より深く皆様にお届けしてまいります。

《藤原紀香さんメッセージ～収録をおえて～》

お着物で収録にのぞまれた藤原紀香さん

嵐山は、ただ景色を眺めるだけでも美しい場所ですが、音声ガイドを通して、その土地に息づく歴史や文化、自然への思いを知ることで、旅の時間がより深く、豊かなものになると思います。心の赴くままに歩きながら、風の音、光、香り、偶然出会う景色に耳を澄ませてみる。そこに物語が重なることで、何気ない風景が学びとなり、刺激となり、心の中にそっと明かりをともすような、あたたかな旅になるのではないでしょうか。この音声ガイドが、嵐山を“見る”だけでなく、自然への敬意や、歴史の重み、受け継がれてきた文化の尊さを感じていただくきっかけになれば嬉しく思います。海外からお越しになる皆さまにも、ぜひ聴いていただきたいです。嵐山を通して、日本の魅力をより深く感じ、もっと日本を好きになっていただけたら幸いです。

《藤原紀香さんプロフィール》

俳優。兵庫県出身。

兵庫県出身。大学在学中にミス日本グランプリを受賞。卒業後、俳優の道へ進み、以降、ドラマ、映画、舞台、CM、司会、声優など幅広い分野で活躍。映像作品では、NHK連続テレビ小説『おむすび』、映画『翔んで埼玉 ～琵琶湖より愛をこめて～』『裏社員。-スパイやらせてもらいます-』『お終活』シリーズなどに出演。舞台でも活躍を重ね、『キャバレー』『マルグリット』『毒薬と老嬢』『カルメン故郷に帰る』などで主演を務めたほか、国民的アニメの舞台化『サザエさん』では主演として三度出演。堤幸彦演出『忠臣蔵』では大石りく役を務め、静かな佇まいと芯のある芝居で観客を魅了した。また、フランス戯曲『罠』や『メイジ・ザ・キャッツアイ』など、好評を博し再演へとつながった話題作への出演も重ね、幅広い作品で圧倒的な存在感を発揮している。また、大劇場のみならず、『まんが日本昔ばなし』の初の舞台化にも参加し、家族三世代で楽しめる音楽劇への参加を表明するなど、日本の物語や文化を次世代へつなぐ作品にも意欲的に取り組んでいる。芸能活動の傍ら、長年にわたり社会貢献活動にも力を注ぎ、日本赤十字広報特使としての活動をはじめ、NY国連本部でのアフガニスタン情勢に関するスピーチ、独立直後の東ティモール訪問、同国をテーマとした写真展の開催など、国際的な支援・発信にも取り組んできた。自身が主宰するNPO「Smile Please 世界子ども基金」では、アフガニスタン、カンボジア、ネパールなどでの学校建設をはじめ、国内外の子どもたちへの教育支援を20年以上にわたり継続している。また、京都国立博物館文化大使を6年間務めるなど、京都の歴史・文化の魅力発信にも携わってきた。大阪・関西万博では日本館名誉館長に任命され、日本文化の価値と、日本のものづくりの原点にある精神が次代へ循環していく姿を国内外に発信。京都の文化に親しみ、日本文化を国内外へ伝えてきた経験を生かし、嵐山においても、自然と文化が共存する京都ならではの価値を伝える役割を担っている。

アプリの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/174237/table/7_1_df94aca31774827971dd7e453bc98ee7.jpg?v=202605070351 ]

【お問合せ先】

株式会社アコースティガイド・ジャパン

〒107-0061 東京都港区北青山２丁目７－２５ 神宮外苑ビル7 階

TEL 03-5771-4081

info@acoustiguide.co.jp

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