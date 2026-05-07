【ゆず庵】5日間限定！集めるほどお得なアプリスタンプ2倍キャンペーンを開催

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国115店舗展開する『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』(以下、ゆず庵)は、2026年5月11日(月)から5日間限定で、アプリスタンプ2倍キャンペーンを開催いたします。

アプリスタンプ2倍キャンペーンについて

通常、1回のお会計でスタンプが1個付与されるところ、期間中にご飲食いただいたお客様には、1回のお会計につきスタンプが2個付与されます。スタンプを集めるほど、お得なアプリクーポンが届きます。ぜひこの機会をお見逃しなく！

◼️開催期間：2026年5月11日(月)～2026年5月15日(金)

◼️ダウンロードはこちら：

「ゆず庵公式アプリ」https://www.shabu-yuzuan.jp/app/

◼️注意事項：

・1会計につき、値引前の税込1,000円以上のご利用で、スタンプが1個付与されます

・キャンペーン期間中、お会計時にアプリ会員証をご提示いただくと、スタンプは自動的に2倍付与されます

・スタンプはお会計の翌日以降(通常1～2日後)に反映されます

・スタンプの有効期限は最終来店日から1年間です

・15日は通常の「15日はスタンプ2倍キャンペーン」実施日ですが、本キャンペーンとの重複による「4倍付与」はございません

・ゆず倶楽部カードはキャンペーン対象外となります

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』について

寿司やしゃぶしゃぶといった“和のごちそう”を気軽に、心ゆくまで楽しめる--それが、ゆず庵です。和食料理屋として培った技と目利きを活かし、四季折々の旬の素材を取り入れた寿司・しゃぶしゃぶ・すき焼き・天ぷら・逸品料理・甘味まで、すべて食べ放題でご提供いたします。

人気の「季節のゆず庵コース」(税抜3,480円/税込3,828円)では、熟成牛しゃぶしゃぶや30種類以上のお寿司に加え、季節ごとの限定商品もお楽しみいただけます。「贅沢コース」(税抜4,480円/税込4,928円)では、黒毛牛(交雑種)のしゃぶしゃぶをはじめ、中とろ・丸ズワイガニ・うになど、贅沢食材をふんだんに使用した上寿司や、上天麩羅をご堪能いただけます。

ご注文はすべてタッチパネルで、料理はテーブルまでお届けしますので、お子様連れのお客様も安心してご利用いただけます。

平日ランチには、旬の食材を取り入れた「季節の松花堂ランチ」(税抜1,090円/税込1,199円)をはじめ、多彩な御膳をご用意。誕生日や記念日といった“ハレの日”には、事前予約制の「お誕生日特典プラン」もございます。

肩肘張らない心地よさと、チェーン店とは思えない丁寧なおもてなしで、ご家族の団らんや記念日を“ちょっと特別なひととき”に彩ります。

※一部店舗では販売内容や価格が異なる場合がございます。詳しくは店舗詳細ページ(https://www.shabu-yuzuan.jp/shop/)をご覧ください

■ゆず庵WEBページ：https://www.shabu-yuzuan.jp/index.html

■ゆず庵公式X：https://twitter.com/yuzuan_official

■ゆず庵公式Instagram：https://www.instagram.com/yuzuan_official/

■ゆず庵公式Facebook：https://www.facebook.com/shabu.yuzuan/

『寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵』アプリについて

ダウンロード：

＜App Store＞ https://apple.co/2ZXtvY7

＜Google Play＞ https://bit.ly/2OdhCI8

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/お好み焼本舗/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/熟成焼肉 肉源/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/焼きたてのかるび 他

出店状況：国内794店舗(うち直営535店舗、FC259店舗)、海外101店舗(2026年3月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/