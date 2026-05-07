【雨に染まる忍の世界へ】「忍里 雨の日ステッカー」を手に入れよう！ 「NARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭２０２６」 第4弾『五月雨祭SNS投稿キャンペーン』
2026年5月9日より開始
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淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、雨が降る五月雨（さみだれ）の季節にピッタリな、忍の世界を満喫できる特別イベント「NARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭２０２６」を5月9日（土）より開催。第4弾企画として『五月雨祭SNS投稿キャンペーン』を同日より開催いたします。
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本キャンペーンでは、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の雨の日の風景や、ミッションラリーアトラクション「地の巻」エリアを色とりどりの和傘で装飾したフォトスポットにて撮影した写真・動画 に、「#五月雨祭」または「#SHINOBI-ZATO SAMIDARE FES」を付けてSNSに投稿いただくことで、「雨の日ステッカー」をランダムで1枚プレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348634/images/bodyimage3】
本ステッカーは通常、雨の日限定で配布している人気アイテムですが、本キャンペーン期間限定で天候に関わらず手に入れることができます。梅雨の季節だけに広がる、幻想的な“和”の世界「忍里」。雨に濡れた情緒あふれる景色の中で、ここでしか撮れない特別な一枚を撮影し、限定特典もお楽しみください。日本ならではの静かな空気に包まれた忍の世界へ、仲間と一緒に出発しよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348634/images/bodyimage4】
■「忍里 雨の日ステッカー」がもらえる『五月雨祭SNS投稿キャンペーン』概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月12日（日）
内容：
雨の日の様子や、和傘イルミネーションなどエリア内のフォトスポットで撮影した写真・動画に、「#五月雨祭」または「#SHINOBI-ZATO SAMIDARE FES」を付けてSNSに投稿いただくと、通常は雨の日限定で配布している人気の「雨の日ステッカー」を、本キャンペーン限定で天候に関わらずプレゼント。
※ステッカーはなくなり次第終了
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、雨が降る五月雨（さみだれ）の季節にピッタリな、忍の世界を満喫できる特別イベント「NARUTO＆BORUTO 忍里 五月雨祭２０２６」を5月9日（土）より開催。第4弾企画として『五月雨祭SNS投稿キャンペーン』を同日より開催いたします。
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本キャンペーンでは、「NARUTO＆BORUTO 忍里」の雨の日の風景や、ミッションラリーアトラクション「地の巻」エリアを色とりどりの和傘で装飾したフォトスポットにて撮影した写真・動画 に、「#五月雨祭」または「#SHINOBI-ZATO SAMIDARE FES」を付けてSNSに投稿いただくことで、「雨の日ステッカー」をランダムで1枚プレゼントいたします。
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本ステッカーは通常、雨の日限定で配布している人気アイテムですが、本キャンペーン期間限定で天候に関わらず手に入れることができます。梅雨の季節だけに広がる、幻想的な“和”の世界「忍里」。雨に濡れた情緒あふれる景色の中で、ここでしか撮れない特別な一枚を撮影し、限定特典もお楽しみください。日本ならではの静かな空気に包まれた忍の世界へ、仲間と一緒に出発しよう！
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■「忍里 雨の日ステッカー」がもらえる『五月雨祭SNS投稿キャンペーン』概要
実施期間：
2026年5月9日（土）～7月12日（日）
内容：
雨の日の様子や、和傘イルミネーションなどエリア内のフォトスポットで撮影した写真・動画に、「#五月雨祭」または「#SHINOBI-ZATO SAMIDARE FES」を付けてSNSに投稿いただくと、通常は雨の日限定で配布している人気の「雨の日ステッカー」を、本キャンペーン限定で天候に関わらずプレゼント。
※ステッカーはなくなり次第終了
料金：
無料 ※別途、アトラクション入場券が必要となります
URL：
https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr
■「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」について
神戸から淡路島へ、明石海峡大橋を渡ってわずか5分！東京ドーム約28個分もの敷地を誇る兵庫県立淡路島公園の雄大な自然の中で、IT技術を活用した“誰もが夢中になれる”ニジゲン体験をお届けする新感覚アニメパーク。
日本が世界に誇るアニメ・マンガ・ゲームといった「ニジゲンコンテンツ」を五感で満喫できる、さまざまなアトラクションを展開しています。「ドラゴン クエスト」「ゴジラ」「NARUTO-ナルト-」「クレヨンしんちゃん」といった国内外で大人気のコンテンツを再現した原作さながらの世界観と、大自然の中を全身で遊ぶ体験型アトラクションをお楽しみください。
※詳細はHP（https://nijigennomori.com/?utm_campaign=pr）よりご覧いただけます。
(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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