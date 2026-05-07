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【社会課題：日本語教師不足の解消へ】京進の日本語学校、国家資格「登録日本語教員」の試験対策コースを5月8日開講
〜合格率87.3%の実績、オンラインで「何度でも繰り返し視聴可能」なハイブリッド学習〜
京進の日本語学校 京進ランゲージアカデミーは、2026年5月8日（金）より『日本語教員試験 応用試験対策コース』をオンラインにて開講しました。本コースは、登録日本語教員の資格取得試験の対策を目的とした集中コースで、11月に実施予定の国家試験に向けてオンデマンド配信いたします。受講の申込み受講期間は本試験当日の11月8日まで可能です。学習期間を考慮の上でご利用ください。
■背景と社会的意義：日本の未来を守る「外国人材受入インフラ」の構築
現在、国内の外国人留学生は前年比20.6%増（※1）、在留外国人労働者数は約250万人を超え、いずれも過去最高を更新しています。日本社会が抱える労働力不足という深刻な課題に対し、外国人材の活用は不可欠なソリューションです。京進はこの「共生社会」を支えるインフラのひとつとして、日本語教育を位置づけています。令和7年度日本語教員試験の全体合格率は67.5%。初年度より高くなったものの60％台にとどまっています。質の高い学びの提供と合格実績を通じて日本語教師を安定的に輩出し、日本の国際競争力維持と社会的信頼の構築に貢献していきたいと考えています。
※1. 日本学生支援機構（JASSO）2024（令和６）年度 外国人留学生在籍状況調査結果 ※2.厚労省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和７年10月末時点）
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＜国家資格、登録日本語教員について＞
2024年4月、日本語教育の質の向上を目指した「日本語教育機関認定法」が施行され、日本語教師の国家資格化（登録日本語教員）が本格始動しました。認定日本語教育機関で教えるためには本資格の取得が必須となり、養成課程修了者や現職者も順次、資格取得が求められています。現在は経過措置期間中であり、特定の条件を満たすことで試験の一部免除等の特例が受けられますが、その期限が迫るなか、確実な合格を目指すための戦略的な準備がこれまで以上に重要となっています。
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■本コースの特長：合格率87.3％を支える「確かな知見と学びやすさ」
昨年度、受講者の合格率87.3%（※3）という実績を達成したプログラムを、2026年度版としてさらにブラッシュアップしました。
※3. 2025年度「日本語教員試験 応用試験対策コース」受講生アンケート調査結果より
講師自らの受験・分析に基づいた「実践的なカリキュラム」
最新の試験傾向を把握するため、講師自らが実際に試験を受験し、設問を徹底分析しました。試験特有の用語集や厳選された設問を用い、効率的な合格ルートを提示することで、受験者の不安を解消します。
「配信講義×LIVEトレーニング×限定セミナー」のハイブリッド学習
約20時間のオンデマンド配信講義に加え、「リアルタイムで試験攻略LIVEトレーニング」や「受講者限定セミナー」を実施。知識の習得だけでなく、本番で得点できる実践力を養います。
納得いくまで何度でも「繰り返し視聴」が可能
オンライン配信講義は、期間内であれば何度でも繰り返し視聴が可能です。仕事や家事と両立する多忙な方でも、苦手分野を自分のペースで納得できるまで学習いただけます。
孤独を解消し、学びを深める「ナレッジ共有システム」
オンライン掲示板での質問回答を全受講生でシェア。他の受講生の視点を取り入れることで多角的な理解を促し、学習のモチベーションを維持します。
京進グループは今後も、質の高い日本語教育の提供を通じて、外国人と日本人が共に豊かに暮らせる社会のインフラを支えてまいります。
【コース概要】 日本語教員試験 応用試験対策コース（オンデマンド）
■受講料：58,300円（税込）
■視聴期間：2026年5月8日（金）〜11月8日（日）
※申込み日や受講開始日に関わらず、視聴期間は2026年11月8日までです。お早めのお申込みをおすすめします
■内容：オンデマンド配信講義（計約20時間）、本番さながら！試験攻略LIVEトレーニング、受講者限定のセミナー、質問掲示板の利用
■教材：京進ランゲージアカデミーオリジナル教材、日本語教員試験応用試験問題集（くろしお出版）（受講料に含む）
※別途、市販教材1冊の購入を推奨
■申込期間：配信終了まで随時
■申込み・詳細：https://www.kla-yousei.com/event/taisaku2026/
【京進ランゲージアカデミーについて】 https://www.kla-yousei.com/
京進グループが国内 で展開する日本語学校「京進ランゲージアカデミー」が運営する文部科学省認定の登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関。当機関のコース修了により国家試験の一部免除が受けられる。国家資格「登録日本語教員」を目指す方が即戦力として活躍するために必要な知識や能力を、実践的な経験を通して獲得することを目指しています。
登録実践研修機関 B 0 2 5 1 3 0 5
登録日本語教員養成機関 C 0 2 5 1 3 0 7
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
申込み・詳細
https://www.kla-yousei.com/event/taisaku2026/
京進ランゲージアカデミー 日本語教師養成講座
https://www.kla-yousei.com/
京進の日本語学校 京進ランゲージアカデミーは、2026年5月8日（金）より『日本語教員試験 応用試験対策コース』をオンラインにて開講しました。本コースは、登録日本語教員の資格取得試験の対策を目的とした集中コースで、11月に実施予定の国家試験に向けてオンデマンド配信いたします。受講の申込み受講期間は本試験当日の11月8日まで可能です。学習期間を考慮の上でご利用ください。
現在、国内の外国人留学生は前年比20.6%増（※1）、在留外国人労働者数は約250万人を超え、いずれも過去最高を更新しています。日本社会が抱える労働力不足という深刻な課題に対し、外国人材の活用は不可欠なソリューションです。京進はこの「共生社会」を支えるインフラのひとつとして、日本語教育を位置づけています。令和7年度日本語教員試験の全体合格率は67.5%。初年度より高くなったものの60％台にとどまっています。質の高い学びの提供と合格実績を通じて日本語教師を安定的に輩出し、日本の国際競争力維持と社会的信頼の構築に貢献していきたいと考えています。
※1. 日本学生支援機構（JASSO）2024（令和６）年度 外国人留学生在籍状況調査結果 ※2.厚労省「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（令和７年10月末時点）
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＜国家資格、登録日本語教員について＞
2024年4月、日本語教育の質の向上を目指した「日本語教育機関認定法」が施行され、日本語教師の国家資格化（登録日本語教員）が本格始動しました。認定日本語教育機関で教えるためには本資格の取得が必須となり、養成課程修了者や現職者も順次、資格取得が求められています。現在は経過措置期間中であり、特定の条件を満たすことで試験の一部免除等の特例が受けられますが、その期限が迫るなか、確実な合格を目指すための戦略的な準備がこれまで以上に重要となっています。
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■本コースの特長：合格率87.3％を支える「確かな知見と学びやすさ」
昨年度、受講者の合格率87.3%（※3）という実績を達成したプログラムを、2026年度版としてさらにブラッシュアップしました。
※3. 2025年度「日本語教員試験 応用試験対策コース」受講生アンケート調査結果より
講師自らの受験・分析に基づいた「実践的なカリキュラム」
最新の試験傾向を把握するため、講師自らが実際に試験を受験し、設問を徹底分析しました。試験特有の用語集や厳選された設問を用い、効率的な合格ルートを提示することで、受験者の不安を解消します。
「配信講義×LIVEトレーニング×限定セミナー」のハイブリッド学習
約20時間のオンデマンド配信講義に加え、「リアルタイムで試験攻略LIVEトレーニング」や「受講者限定セミナー」を実施。知識の習得だけでなく、本番で得点できる実践力を養います。
納得いくまで何度でも「繰り返し視聴」が可能
オンライン配信講義は、期間内であれば何度でも繰り返し視聴が可能です。仕事や家事と両立する多忙な方でも、苦手分野を自分のペースで納得できるまで学習いただけます。
孤独を解消し、学びを深める「ナレッジ共有システム」
オンライン掲示板での質問回答を全受講生でシェア。他の受講生の視点を取り入れることで多角的な理解を促し、学習のモチベーションを維持します。
京進グループは今後も、質の高い日本語教育の提供を通じて、外国人と日本人が共に豊かに暮らせる社会のインフラを支えてまいります。
【コース概要】 日本語教員試験 応用試験対策コース（オンデマンド）
■受講料：58,300円（税込）
■視聴期間：2026年5月8日（金）〜11月8日（日）
※申込み日や受講開始日に関わらず、視聴期間は2026年11月8日までです。お早めのお申込みをおすすめします
■内容：オンデマンド配信講義（計約20時間）、本番さながら！試験攻略LIVEトレーニング、受講者限定のセミナー、質問掲示板の利用
■教材：京進ランゲージアカデミーオリジナル教材、日本語教員試験応用試験問題集（くろしお出版）（受講料に含む）
※別途、市販教材1冊の購入を推奨
■申込期間：配信終了まで随時
■申込み・詳細：https://www.kla-yousei.com/event/taisaku2026/
【京進ランゲージアカデミーについて】 https://www.kla-yousei.com/
京進グループが国内 で展開する日本語学校「京進ランゲージアカデミー」が運営する文部科学省認定の登録日本語教員養成機関・登録実践研修機関。当機関のコース修了により国家試験の一部免除が受けられる。国家資格「登録日本語教員」を目指す方が即戦力として活躍するために必要な知識や能力を、実践的な経験を通して獲得することを目指しています。
登録実践研修機関 B 0 2 5 1 3 0 5
登録日本語教員養成機関 C 0 2 5 1 3 0 7
【株式会社京進】
本社：600-8177京都市下京区烏丸通五条下る大坂町382-1
設立：1981年4月
代表取締役社長：立木 康之
事業内容：総合教育サービス（集合学習塾、個別指導、英会話、日本語教育）、保育、介護、フードサービス、キャリア支援
従業員数：2,081名（連結2025年5月末現在）
サービス事業所数：497カ所（保育園運営の社会福祉法人含む）
ホームページ：https://group.kyoshin.co.jp/
【京進グループについて】
京進グループは1975年に学習塾として創業。現在は、学習塾のほか、語学、キャリア支援、保育、介護、フードサービスなど、人の一生を支援する事業を展開しています。グループビジョンは「ステキな大人が増える未来をつくる」。教育と、人の一生を支える事業で社会に貢献し続ける企業を目指しています。
関連リンク
申込み・詳細
https://www.kla-yousei.com/event/taisaku2026/
京進ランゲージアカデミー 日本語教師養成講座
https://www.kla-yousei.com/