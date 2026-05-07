ACROBiosystemsとSeromYx Systems、抗CD20モノクローナル抗体の包括的機能プロファイリングに関する戦略的提携を発表

東京およびデラウェア州ニューアーク、2026年4月30日 /PRNewswire/ -- 世界のバイオ医薬品・ヘルスケア産業の礎となることを使命とするACROBiosystemsは、先端免疫学技術を専門とするSeromYx Systemsと研究提携を締結しました。この提携は、承認済みの抗CD20モノクローナル抗体（mAbs）の機能を包括的にプロファイリングすることを目的としています。

この共同研究では、ACROBiosystemsの組換えヒト完全長CD20ウイルス様粒子（VLP）とSeromYx Systemsの生物物理学的・細胞性Fcエフェクター機能プラットフォームを活用し、抗CD20 mAbsの治療上の安全性と有効性を左右する潜在的要因について、新たな画期的知見を引き出します。

CD20は、B細胞悪性腫瘍および自己免疫疾患の治療における重要な標的であり、B細胞に選択的に発現するため、長期的な免疫記憶を維持しながら効果的なB細胞除去が可能になります。本研究では、リツキシマブ（RTX）、オファツムマブ（OFA）、オビヌツズマブ（OBZ）の生物物理学的結合および免疫エフェクター機能を比較し、それぞれの作用機序を詳細に解析しました。

研究全体を通じて、抗CD20 mAbsの強固な結合プロファイルと、異なるFcエフェクター機能が認められました。特筆すべきことに、この共同研究では、抗体依存性好中球貪食活性および抗体依存性好酸球貪食活性を含む新たなFcエフェクター機能が発見されました。これらの知見は、これらのmAbsが免疫細胞とどのように相互作用するかについての理解を広げ、さまざまな臨床環境における有効性に影響を及ぼす可能性があります。

ACROBiosystemsの上級副社長を務めるJohn Miaoは、次のように述べました。「SeromYx Systemsとの共同研究は、当社のヒトCD20完全長VLPの幅広い応用を探るうえで重要な一歩です。当社の完全長膜貫通タンパク質が、抗体医薬の有効性に関する理解を深め、免疫学分野などのイノベーションを推進することにどのように貢献するかを見られることを楽しみにしています。」

SeromYx Systemsの研究担当副社長を務めるLenny Moiseは、次のように述べました。 「この研究は、安全性と有効性のメカニズムをより深く理解するための重要なツールとして、包括的なFcエフェクター・プロファイリングが開発中のすべてのmAbsに重要であることを改めて示すだけでなく、新たな抗CD20 mAbsの開発にも示唆を与えるものです。」

ACROBiosystemsについて

ACROBiosystems Groupは2010年に設立され、2021年に上場したバイオテクノロジー企業であり、革新的な製品とビジネスモデルを提供することで、世界のバイオ医薬品・ヘルスケア産業の礎となることを目指しています。同社は世界各地に展開し、米国、スイス、英国、ドイツの15以上の都市にオフィス、研究開発センター、生産拠点を置いています。ACROBiosystems Groupは、Pfizer、Novartis、Johnson & Johnsonなどの世界有数の製薬企業や、多くの有名な学術機関と、長期的かつ安定したパートナーシップを数多く築いています。同社は、 ACROBiosystems、 bioSeedin、 Condense Capital、ACRODiagnosticsなど複数の子会社で構成されています。

ACROBiosystemsのブランドには、Resilient Supply、CytoPak、SAFENSURE、FLAG、Star Staining、Aneuro、ComboX、GENPowerなどがあります。主な製品・サービスは、組換えタンパク質、キット、抗体、科学関連サービス、その他の関連製品です。ACROBiosystemsは、バイオ医薬品の研究開発、製造、臨床応用で使用される製品に厳格な品質管理システムを採用しています。これには、標的探索・検証、候補薬のスクリーニング／最適化、CMC開発およびパイロット生産、前臨床研究、臨床試験、商業生産、コンパニオン診断の臨床応用が含まれます。

ACROBiosystems Groupは、新技術・新製品の継続的な開発を通じて、世界の製薬業界に価値を創出し、パートナーを積極的に支援しています。同社は、標的治療薬、免疫療法薬およびそれらの臨床応用を含む医薬品開発プロセスの加速に注力し、世界の健康に貢献しています。

SeromYx Systemsについて

SeromYx Systemsは、ハイスループットの細胞ベースおよびビーズベースのアッセイを機械学習による計算解析と組み合わせて活用し、治療用モノクローナル抗体の設計と開発を前進させています。抗体と自然免疫細胞の機能的相互作用をプロファイリングすることで、同社はバイオテクノロジー企業や製薬企業が精密な標的療法を開発できるようにしています。SeromYx Systemsのプラットフォームは、最も包括的なFcエフェクター機能プロファイリングの1つを提供し、病原体、感染細胞、または腫瘍を標的とする抗体機能の特定を支援します。

SeromYx Systemsは、候補選定からINDおよびCMC申請まで、モノクローナル抗体開発のライフサイクル全体を支援する広範な生物物理学的・機能的アッセイを提供しています。GCLP認定プラットフォームと堅牢なデータ解釈により、SeromYx Systemsは、重大な健康課題やアンメットメディカルニーズに対応するモノクローナル療法の開発において信頼されるパートナーです。

（日本語リリース：クライアント提供）

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