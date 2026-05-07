世界桟橋不要LNG移送システム市場2026-2032年：投資機会と競争環境から戦略を策定 Global Reports
桟橋不要LNG移送システム世界総市場規模
桟橋不要LNG移送システムとは、従来必要とされていた大型桟橋や固定式荷役設備を使用せずに、液化天然ガス（LNG）の積み下ろしおよび移送を実現する次世代型のエネルギー輸送システムです。主に浮体式設備、フレキシブルホース、洋上係留設備、移送ポンプ、遠隔監視制御技術などを組み合わせることで、沿岸インフラが未整備な地域や浅瀬地域でもLNG供給を可能にします。桟橋不要LNG移送システムは、建設コストや工期を大幅に削減できるほか、環境負荷低減や災害時の柔軟なエネルギー供給対応にも優れております。そのため、離島向けエネルギー供給、新興国のガスインフラ整備、浮体式LNG受入基地（FSRU）関連市場を中心に導入拡大が期待されています。
図. 桟橋不要LNG移送システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348614/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348614/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル桟橋不要LNG移送システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の267百万米ドルから2032年には420百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル桟橋不要LNG移送システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、LNG需要拡大による市場成長
世界的な脱炭素化の流れを背景として、石炭や重油に代わる比較的環境負荷の低いエネルギーとしてLNG需要が拡大しております。特にアジア・中東・アフリカ地域では天然ガス火力発電や産業用燃料への転換が進んでおり、柔軟な受入体制への需要が高まっています。このような状況下で、港湾インフラ整備を最小限に抑えながら迅速な供給を実現できる桟橋不要LNG移送システムは、エネルギー供給効率向上の観点から市場拡大を後押ししております。
2、インフラ建設コスト削減ニーズの高まり
従来型LNG受入基地では、大規模桟橋や固定設備の建設に巨額の初期投資と長期間の工事が必要でした。一方、桟橋不要LNG移送システムは、浮体式設備やフレキシブルホース技術を活用することで、設備投資および工期を大幅に削減できます。そのため、投資負担を抑えたい新興国や地方自治体、民間エネルギー事業者から高い関心を集めており、市場成長の重要な推進要因となっています。
3、離島・沿岸地域向けエネルギー供給需要
離島や沿岸部の一部地域では、大型港湾設備を整備することが地理的・経済的に困難なケースが多く存在します。桟橋不要LNG移送システムは、浅瀬やインフラ未整備地域でも運用可能であるため、小規模LNG供給網の構築に適しています。これにより、地域分散型エネルギー供給や地方産業支援を目的とした導入が進み、特に東南アジアや島嶼国家において市場拡大の原動力となっております。
今後の発展チャンス
1、FSRU・浮体式LNG案件との連動拡大
近年はFSRUを活用したLNGターミナルの整備が各地で進んでおり、桟橋不要LNG移送システムはその周辺技術として需要が高まります。IEAは、欧州でロシア産パイプライン供給の減少を背景にFSRU案件が急増し、2022年以降に多数の設備が確保されたと指摘しています。実際にドイツ、シンガポール、トルコなどでもFSRU関連案件が進展しており、桟橋不要LNG移送システムの採用余地はさらに広がっています。
桟橋不要LNG移送システムとは、従来必要とされていた大型桟橋や固定式荷役設備を使用せずに、液化天然ガス（LNG）の積み下ろしおよび移送を実現する次世代型のエネルギー輸送システムです。主に浮体式設備、フレキシブルホース、洋上係留設備、移送ポンプ、遠隔監視制御技術などを組み合わせることで、沿岸インフラが未整備な地域や浅瀬地域でもLNG供給を可能にします。桟橋不要LNG移送システムは、建設コストや工期を大幅に削減できるほか、環境負荷低減や災害時の柔軟なエネルギー供給対応にも優れております。そのため、離島向けエネルギー供給、新興国のガスインフラ整備、浮体式LNG受入基地（FSRU）関連市場を中心に導入拡大が期待されています。
図. 桟橋不要LNG移送システムの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348614/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348614/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル桟橋不要LNG移送システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の267百万米ドルから2032年には420百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは7.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル桟橋不要LNG移送システム市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、LNG需要拡大による市場成長
世界的な脱炭素化の流れを背景として、石炭や重油に代わる比較的環境負荷の低いエネルギーとしてLNG需要が拡大しております。特にアジア・中東・アフリカ地域では天然ガス火力発電や産業用燃料への転換が進んでおり、柔軟な受入体制への需要が高まっています。このような状況下で、港湾インフラ整備を最小限に抑えながら迅速な供給を実現できる桟橋不要LNG移送システムは、エネルギー供給効率向上の観点から市場拡大を後押ししております。
2、インフラ建設コスト削減ニーズの高まり
従来型LNG受入基地では、大規模桟橋や固定設備の建設に巨額の初期投資と長期間の工事が必要でした。一方、桟橋不要LNG移送システムは、浮体式設備やフレキシブルホース技術を活用することで、設備投資および工期を大幅に削減できます。そのため、投資負担を抑えたい新興国や地方自治体、民間エネルギー事業者から高い関心を集めており、市場成長の重要な推進要因となっています。
3、離島・沿岸地域向けエネルギー供給需要
離島や沿岸部の一部地域では、大型港湾設備を整備することが地理的・経済的に困難なケースが多く存在します。桟橋不要LNG移送システムは、浅瀬やインフラ未整備地域でも運用可能であるため、小規模LNG供給網の構築に適しています。これにより、地域分散型エネルギー供給や地方産業支援を目的とした導入が進み、特に東南アジアや島嶼国家において市場拡大の原動力となっております。
今後の発展チャンス
1、FSRU・浮体式LNG案件との連動拡大
近年はFSRUを活用したLNGターミナルの整備が各地で進んでおり、桟橋不要LNG移送システムはその周辺技術として需要が高まります。IEAは、欧州でロシア産パイプライン供給の減少を背景にFSRU案件が急増し、2022年以降に多数の設備が確保されたと指摘しています。実際にドイツ、シンガポール、トルコなどでもFSRU関連案件が進展しており、桟橋不要LNG移送システムの採用余地はさらに広がっています。