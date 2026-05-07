【21LIVE】5月12日（火）限定『21LIVE Special Day～背景ver.～』がスタート！TOP3入賞でオリジナル背景をGETのチャンス☆
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月12日（火）限定で『21LIVE Special Day～背景ver.～』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348555/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼毎月12日開催！／
TOP3に入賞してオリジナル背景を作ろう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、 5月12日（火）に『21LIVE Special Day～背景ver.～』を開催します。
ライバーランキングでTOP3に入賞した方には、自分だけの「オリジナル背景」を作れる制作権を進呈！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348555/images/bodyimage2】
さらに、そのライバーを応援したリスナーにも、おそろいのオリジナル背景をプレゼントします。
ライバーとリスナーで力を合わせて、ぜひこの機会に挑戦してみてください！
＼プライズ詳細／
ライバーランキング
＜オリジナル背景制作＞
ランキング1位：オリジナル背景 1種 ライバー＆応援リスナーTOP3（有効期限60日間）
ランキング2位：オリジナル背景 1種 ライバー＆応援リスナーTOP2（有効期限45日間）
ランキング3位：オリジナル背景 1種 ライバー＆応援リスナーTOP1（有効期限30日間）
※背景の提出方法や詳細は、入賞者へ個別にご案内します。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
5月12日（火）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348555/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348555/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼毎月12日開催！／
TOP3に入賞してオリジナル背景を作ろう
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21LIVEでは、 5月12日（火）に『21LIVE Special Day～背景ver.～』を開催します。
ライバーランキングでTOP3に入賞した方には、自分だけの「オリジナル背景」を作れる制作権を進呈！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348555/images/bodyimage2】
さらに、そのライバーを応援したリスナーにも、おそろいのオリジナル背景をプレゼントします。
ライバーとリスナーで力を合わせて、ぜひこの機会に挑戦してみてください！
＼プライズ詳細／
ライバーランキング
＜オリジナル背景制作＞
ランキング1位：オリジナル背景 1種 ライバー＆応援リスナーTOP3（有効期限60日間）
ランキング2位：オリジナル背景 1種 ライバー＆応援リスナーTOP2（有効期限45日間）
ランキング3位：オリジナル背景 1種 ライバー＆応援リスナーTOP1（有効期限30日間）
※背景の提出方法や詳細は、入賞者へ個別にご案内します。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
5月12日（火）
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※本イベントへの参加はエントリーが必要です。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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