ROAliv(ロアリブ) 2026年5月21日(木)より、3ステップでとぅるんとまとまる美しい髪をロックするヘアケアが新登場

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCL カンパニー

スキンケア＆フレグランスブランド「ROAliv(ロアリブ)」は、ドライ＆ダメージ毛や年齢を重ねた髪に、3ステップで美しさをロックするヘアケア「シルキーロックシャンプー」、「ブーストロックセラム」、「リペアロックトリートメント」を2026年5月21日(木)に発売します。

とろける艶髪をロックする。はちみつ*1が叶える圧巻の指通り

カラーやパーマ、日々のダメージの蓄積でスカスカ髪に、高密度な潤いをロックする。

はちみつ*1+脂質ナノカプセル*2+アミノ酸*3の力で芯から表面までみっちりつるんと満たす、ドライ＆ダメージヘア用のヘアケアです。

洗うだけで生まれる、潤ってなめらかな指通り。

パサつきやうねりを防いで、ふんわり艶やかなまとまりを。

現代のダメージ毛に必要なすべてを凝縮しました。

毎日、サロン帰りのような心踊る髪へ。

*1 ハチミツ（保湿成分） *2 水、PG、ジステアリルジモニウムクロリド、クオタニウム-33、コレステロール、セラミドNG、セラミドAG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、BG（保湿成分） *3 PCA、PCA-Na、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、フェニルアラニン、プロリン、ヒスチジン（保湿成分）

Concept

洗髪ダメージを防ぎ、洗いながら美髪へと導く

もともとの髪色や髪質にとらわれず、カラーやブリーチ、パーマを駆使して自由にヘアスタイルを楽しむ人が増えています。一方で、それにより髪のダメージは増加。そこで大切になるのが毎日のお手入れです。

髪は濡らすとキューティクルが開き、そのタイミングで過度な洗浄や摩擦による悪影響を与えると、ダメージが進みやすくなります。そこで、まずはシャンプー時のさまざまなダメージリスクを防止。潤いを保ち、とぅるんと指通りよくまとまる髪に仕上げます。

潤いを閉じ込めることでうねりも防ぎ、つややかに。

ドライ＆ダメージ毛や年齢を重ねた髪に、3ステップで美しさをロックするヘアケアです。

Ingredients

はちみつ*1＋脂質ナノカプセル*2＋アミノ酸*3のカ

ロアリブのDNAであり、ケア製品共通成分であるはちみつ。水分をキャッチして抱え込む高い保湿力があるだけでなく、髪にも頭皮にも欠かせないビタミンやミネラルをバランスよく含んでいます。

選び抜いた北海道産アカシアはちみつ*1に、髪の隙間を埋めるように潤す脂質ナノカプセル*2、13種のアミノ酸*3を組み合わせ、3ステップに共通配合。

ダメージを補修しながら潤いで満たし、とぅるんと指通りよく仕上げます。

*1 ハチミツ（保湿成分） *2 水、PG、ジステアリルジモニウムクロリド、クオタニウム-33、コレステロール、セラミド NG、セラミド AG、セラミド NP、セラミド AP、セラミド EOP、BG（保湿成分） *3 PCA、PCA-Na、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、フェニルアラニン、プロリン、ヒスチジン（保湿成分） *4 ラウロイルメチルアラニンNa（洗浄成分）

Scents

生き生きと躍動するようなバイブラントセンツ

花々や果実、グリーン、樹木の香りにはちみつを組み合わせ、生き生きと躍動するような心地よい香りを表現しました。爽やかなトップノートに始まり、ジューシィで華やか、フローラルの贅沢さを堪能できるミドルノートへ。ハニーの甘い隠し味をもつ温かいラストに包まれます。

シルキーロックシャンプー

[シャンプー] 全1種 300mL 税込3,630 円

シリコンフリー/弱酸性/鉱物油フリー/サルフェートフリー/石油系界面活性剤フリー/合成着色料フリー/パラベンフリー

濡れ髪をダメージリスクから守り抜く。

ボリューム泡のなめらかはちみつ*1シャンプー

髪が濡れているときのさまざまなダメージリスクから守り抜く、美容成分*5＆アミノ酸系洗浄成分*4にこだわったシャンプー。きめ細かくボリュームのある泡が髪を包み込み、髪と頭皮に付着した不要な皮脂や汚れをオフ。同時にはちみつ*1と13種のアミノ酸*3が髪に浸透し、脂質ナノカプセル*2が髪内外の隙間を埋めるように補修します。頭皮の環境に着目した美容成分*6も配合。すっきりとした心地よさと、毛先まで潤った洗い上がりを堪能して。

Points

毛先まで潤った洗い上がり

アミノ酸系洗浄料*4をバランスよく組み合わせることにこだわり、不要な皮脂や汚れを落としながらも毛先まで潤った洗い上がりを実現しました。

頭皮の環境に着目した美容成分*6を厳選配合

スキンケアコスメにも配合されるポリアミン*7、頭皮をすっきりと整える茶乾留液*8、頭皮を保護するゴールドコロイド溶液*9を配合しました。

はちみつ*1と13種のアミノ酸*3が髪に浸透

潤いを抱え込む糖質と、髪や頭皮に必要なビタミン・ミネラルをバランスよく含むはちみつ。アミノ酸は髪を構成するタンパク質の一種です。洗いながら髪内部に浸透し、潤いを逃さずキープ。

脂質ナノカプセル*2が髪内外の隙間を埋めるように補修

毛髪結合脂質に着目し、18-MEAと5種のヒト型セラミドを含有する脂質ナノカプセル*2を配合。洗うたび、髪内外の隙間を埋めるようにみっちり満たし、潤いと艶をロックします。

シリコンフリー処方

髪と頭皮をすっきりと洗い上げるシリコンフリー処方。

*1 ハチミツ（保湿成分） *2 水、PG、ジステアリルジモニウムクロリド、クオタニウム-33、コレステロール、セラミド NG、セラミド AG、セラミド NP、セラミド AP、セラミド EOP、BG（保湿成分） *3 PCA、PCA- Na、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、フェニルアラニン、プロリン、ヒスチジン（保湿成分） *4 ラウロイルメチルアラニンNa（洗浄成分） *5 ローヤルゼリーエキス、マヨラナ葉エキス（整肌成分）、ゴールデンシルク抽出液、加水分解水添デンプン、水、オランダガラシ葉／茎エキス（補修成分） *6 ダイズ芽エキス（保湿成分）、チャ乾留液、水、金、セルロースガム、炭酸水素Na（整肌成分） *7 ダイズ芽エキス（保湿成分） *8 チャ乾留液（整肌成分） *9 水、金、セルロースガム、炭酸水素Na（整肌成分）

ブーストロックセラム

[ヘア美容液] 全1種 200mL 税込3,300 円

鉱物油フリー/サルフェートフリー/石油系界面活性剤フリー/合成着色料フリー/パラベンフリー

髪の芯まで美容成分*5をロック。

ハリ・コシをブーストするはちみつ*1ウォーターセラム

髪が生まれてから長い時間を過ごし、ダメージが重なってパサつきや広がりが気になる毛先に、特別な思いやりを。シャンプーとトリートメントの間に使って美容成分*5を集中チャージする、ウォーターベースのヘアセラムです。はちみつ*1や13種のアミノ酸*3に加え、髪にハリ・コシを与えるアマランサスエキス*10を配合。毛先にぐんぐん浸透し、3種のヒト型セラミドを高配合した脂質ナノカプセル*2が潤いをロックします。後に使うトリートメントのなじみを高める働きも。

Points

シャンプーとトリートメントの間に使うヘアセラム

濃密なとろみのある美容液。パサついた毛先を中心になじませると、まるで髪の内側へ吸い込まれるようにぐんぐん浸透し、次に使うトリートメントのなじみをよくする働きも。

3種のヒト型セラミド*11を強化した脂質ナノカプセル*2が髪内外を補修

ヘアケアで共通配合している、毛髪結合脂質に着目した18-MEAと5種のヒト型セラミドを含有する脂質ナノカプセル*2。そのうち3種のヒト型セラミド*11を高配合し、潤いを強化しました。スカスカの毛先をすみずみまで埋めるようにみっちり満たし、潤いと艶をロックします。

はちみつ*1と13種のアミノ酸*3が髪に浸透

潤いを抱え込む糖質と、髪や頭皮に必要なビタミン・ミネラルをバランスよく含むはちみつ。アミノ酸は髪を構成するタンパク質の一種です。髪内部に浸透し、潤いを逃さずキープ。

毛先にハリ・コシを与えるアマランサスエキス*10配合

ビタミンやアミノ酸、スクワレンなどを含み、パサついた毛先に潤いとハリ・コシを与えます。

*1 ハチミツ（保湿成分） *2 水、PG、ジステアリルジモニウムクロリド、クオタニウム-33、コレステロール、セラミドNG、セラミドAG、セラミドNP、セラミドAP、セラミドEOP、BG（保湿成分） *3 PCA、PCA-Na、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、フェニルアラニン、プロリン、ヒスチジン（保湿成分） *5 ローヤルゼリーエキス、マヨナラ葉エキス（整肌成分）、ゴールデンシルク抽出液、加水分解水添デンプン、水、オランダガラシ葉／茎エキス（補修成分） *10 センニンコク種子エキス（補修成分） *11 セラミドAP、セラミドNG、セラミドNP（保湿）

リペアロックトリートメント

[ヘアトリートメント] 全1種 220mL 税込3,850 円

サルフェートフリー/石油系界面活性剤フリー/合成着色料フリー/パラベンフリー

なめらかな指通りをロック。

髪と頭皮をダメージから守り抜くはちみつ*1クリームトリートメント

うねりやパサつき、ダメージでまとまりにくい髪を、コクのある潤いで包み込むクリーム状トリートメント。緻密でなめらかなクリームが髪の1本1本に行き渡って浸透し、潤いを与えてゴワつきをなめらかに整えます。頭皮をすこやかに保つブドウ果実エキス*12、ドライヤーの熱から髪を守るハマナ葉エキス*13、髪をしなやかに包み込むオーガニックアーモンド油*14を配合。スムースな指通りと艶やかなまとまりで、翌朝の髪が楽しみに。

Points

髪1本1本に行き渡りやすいなめらかなクリーム

トリートメントの浸透を高めるためには、髪の1本1本に行き渡らせることが重要です。まるでスキンケアクリームのようになめらかなテクスチャーは、コーミングしなくてもすみずみまで広がります。

頭皮をすこやかに保つブドウ果実エキス*12を配合

フランス産のブドウから培養したエキス。ポリフェノールを多く含み、紫外線ストレスから頭皮を守ります。

はちみつ*1と13種のアミノ酸*3が髪に浸透

潤いを抱え込む糖質と、髪や頭皮に必要なビタミン・ミネラルをバランスよく含むはちみつ。アミノ酸は髪を構成するタンパク質の一種です。髪内部に浸透し、潤いを逃さずキープ。

脂質ナノカプセル*2が髪内外の隙間を埋めるように補修

毛髪結合脂質に着目し、18-MEAと5種のヒト型セラミドを含有する脂質ナノカプセル*2を配合。使うたび、髪内外の隙間を埋めるようにみっちり満たし、潤いと艶をロックします。

ドライヤーの熱ダメージから髪を守る

髪を熱や乾燥から保護する働きをもつ、フランス産のハマナという海浜植物から抽出したハマナ葉エキス*13を配合。髪を潤いでしなやかに包み込むオーガニックアーモンド油*14も配合しました。

*1 ハチミツ（保湿成分） *2 水、PG、ジステアリルジモニウムクロリド、クオタニウム-33、コレステロール、セラミドNG、セラミドAG、セラミド NP、セラミドAP、セラミド EOP、BG（保湿成分） *3 PCA、PCA-Na、アスパラギン酸、アラニン、アルギニン、イソロイシン、グリシン、セリン、トレオニン、バリン、フェニルアラニン、プロリン、ヒスチジン（保湿成分） *12～13 整肌成分 *14 アーモンド油（エモリエント成分）



ROAliv（ロアリブ）は、ミツバチがもたらす自然の恵み「はちみつ」を使ったスキンケアと肌と日常にやさしく溶け込む自然発想の「香り」で、心地よい暮らしをスタイリングするスキンケア＆フレグランスブランドです。

肌にははちみつを配合したスキンケアで潤いとすこやかさを、心には感性に響く自然発想の香りを。はちみつと香りで肌と心の両側から優しく寄り添い、潤いで満たされた美しい肌と、五感を心地良さで満たす日常を育むお手伝いをいたします。

[直営店舗]

https://www.roaliv.jp/shoplist/

ルミネ新宿2店/グランスタ丸の内店/京王新宿店/キラリナ京王吉祥寺店/ルミネ大宮2店/横浜ジョイナス店/ペリエ千葉店/タカシマヤゲートタワーモール店/近鉄あべのハルカス店/ルクアイーレ店/東急百貨店さっぽろ店/仙台パルコ2店/渋谷スクランブルスクエア店



[ロアリブお客様相談室]

TEL：0120-941-554⁠⁠