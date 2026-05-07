【ニトリのアパレルブランドN+】普段使いできるレインローファー＆ブーツを2,390円～新発売！雨の日も足元をおしゃれに。

株式会社ニトリホールディングス

ニトリグループのアパレルブランド「N+（エヌプラス）」を展開する株式会社Nプラス（本社：東京都北区／代表取締役社長：高橋 陵）は、雨の日もおしゃれを楽しめる「レインローファー」および「レインブーツ」を、2026年4月下旬より全国のN+店舗およびニトリネットにて販売を開始いたしました。

■ 雨の日をもっと軽やかに。デイリーに馴染む新作シューズ

天候が変わりやすいこれからの季節に向けて、N+では、機能性とデザイン性を両立させたレインシューズをご用意しました。憂鬱になりがちな雨の日も、普段のコーディネートを崩さず、快適に過ごしていただけるラインアップです。

・レインローファー：ベーシックなデザインでどんなスタイリングにも合わせやすい万能アイテム。ステッチが効いた上品なルックスは、雨の日だけでなく、デイリー使いのローファーとしてもおすすめ。オンオフ問わず活躍する1足です。

・レインブーツ：細身できれいなシルエットにこだわりました。カジュアルになりすぎず、スカートやパンツスタイルをスマートに引き立てます。サイドがゴム仕様になっているため、脱ぎ履きがスムーズなのも嬉しいポイントです。

どちらのアイテムも、カラーは定番のブラックとブラウンの2色をご用意しました。落ち着いたトーンでまとめ、日々のスタイリングに取り入れやすいデザインに仕上げています。

機能的でファッション性も兼ね備えたN+のレインシューズを、ぜひ日々の装いに取り入れてお楽しみください。

商品詳細 ※価格は全て税込表記

カラー：ブラウンレインローファー

【価格】2,390円

【サイズ】M・L

【カラー】ブラウン・ブラック

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633071008s/

カラー：ブラックレインブーツ

【価格】2,490円

【サイズ】M・L

【カラー】ブラウン・ブラック

【商品ページ】

https://www.nitori-net.jp/ec/product/4550633071046s/

※画像はイメージです。（2026年2月17日・18日実施 N+新商品展示会）

Ｎ+は、大人女性の毎日に寄り添うアパレルブラ ンドです。色と柄がつながるカラー提案と、ONからOFFまでの着回し力で、毎日を軽やかに彩ります。着心地がよく、日常でのお手入れが簡単なアイテムを、手に取りやすい価格で揃えています。 ニトリグループでは、⾐類の分野においても、お客様の立場に立って、より多くのお客様に豊かな暮らしをご提供することを目指し、今後もアパレルブランド「Ｎ+」を積極的に展開してまいります。