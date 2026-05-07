アイデスク横浜自習室 学生・社会人応援 春の入会金無料キャンペーン実施中！！
アイデスク横浜自習室／アイデスク横浜自習室が本年開業23周年を迎えます。そこで日頃の感謝を込めて、新入生・新社会人応援 春の入会金無料キャンペーンを実施します！！
アイデスク自習室（株式会社横浜六法研究所、本社：神奈川県横浜市西区南幸2-13-12大和地所横浜西口ビル5階、代表取締役 齋藤久恵https://www.ideskyokohama.com/ ）は、今年で２３周年を迎え５月1日（金）から５月３１日（日）まで新入生・新社会人応援 春の入会金無料キャンペーンを実施します！！
アイデスク横浜自習室とアイデスク渋谷自習室の通常入会金3,000円（税込）が無料になります。
※キャンペーン詳細は弊社ホームページを参照下さい https://www.ideskyokohama.com/
※なお本キャンペーンは、横浜店及び渋谷店のみの実施となります。
※ 団体利用はもちろんのこと、法人様・ご友人同士でもご利用いただけるプランとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348500/images/bodyimage1】
アイデスク横浜自習室は、２３年前に神奈川県横浜市を発祥とし、各種学習環境の提供に特化した半個室ブース型の自習室として、ビジネスマンの仕事場、各種資格試験勉強、大学・高校受験をはじめとする多くの皆様に指示されております。
店舗所在地は、各線横浜駅西口（駅徒歩5分）の好立地にございます。
アイデスク横浜自習室の特徴：半個室ブースは、パーテーションが高く、背面にはカーテンを採用し利用者の方々のプライバシーを保護できる環境を整えております。
加えて、防犯カメラ、セキュリティロック（電子キー）による防犯面の管理も充実。
このため、秘匿性の高い業務内容となるビジネスマン、集中して勉強をしたい学生や女性の利用者に多くご活用いただいております。
その他フリーWi-Fi、コピー機、ロッカーを完備はもちろんのこと、室内にはミニストップがあり、わざわざ外出して購入してくる手間も必要ありません。
現在アイデスクは、関東にて池袋・川口市蕨・中野・横浜青葉台・神保町・新宿・八王子・荻窪・立川・横浜関内・町田・国分寺・あざみ野・国立・西葛西で店舗展開中。その他中京地区にて名古屋金山で展開を開始。
今後、東銀座・三ノ宮（神戸市）・溝の口・高田馬場・高円寺・大泉学園などにて開業を予定しています。
お得にご利用いただけるこの機会に、是非皆様のご利用を心よりお待ちしております
配信元企業：株式会社横浜六法研究所
アイデスク自習室（株式会社横浜六法研究所、本社：神奈川県横浜市西区南幸2-13-12大和地所横浜西口ビル5階、代表取締役 齋藤久恵https://www.ideskyokohama.com/ ）は、今年で２３周年を迎え５月1日（金）から５月３１日（日）まで新入生・新社会人応援 春の入会金無料キャンペーンを実施します！！
アイデスク横浜自習室とアイデスク渋谷自習室の通常入会金3,000円（税込）が無料になります。
※キャンペーン詳細は弊社ホームページを参照下さい https://www.ideskyokohama.com/
※なお本キャンペーンは、横浜店及び渋谷店のみの実施となります。
※ 団体利用はもちろんのこと、法人様・ご友人同士でもご利用いただけるプランとなります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348500/images/bodyimage1】
アイデスク横浜自習室は、２３年前に神奈川県横浜市を発祥とし、各種学習環境の提供に特化した半個室ブース型の自習室として、ビジネスマンの仕事場、各種資格試験勉強、大学・高校受験をはじめとする多くの皆様に指示されております。
店舗所在地は、各線横浜駅西口（駅徒歩5分）の好立地にございます。
アイデスク横浜自習室の特徴：半個室ブースは、パーテーションが高く、背面にはカーテンを採用し利用者の方々のプライバシーを保護できる環境を整えております。
加えて、防犯カメラ、セキュリティロック（電子キー）による防犯面の管理も充実。
このため、秘匿性の高い業務内容となるビジネスマン、集中して勉強をしたい学生や女性の利用者に多くご活用いただいております。
その他フリーWi-Fi、コピー機、ロッカーを完備はもちろんのこと、室内にはミニストップがあり、わざわざ外出して購入してくる手間も必要ありません。
現在アイデスクは、関東にて池袋・川口市蕨・中野・横浜青葉台・神保町・新宿・八王子・荻窪・立川・横浜関内・町田・国分寺・あざみ野・国立・西葛西で店舗展開中。その他中京地区にて名古屋金山で展開を開始。
今後、東銀座・三ノ宮（神戸市）・溝の口・高田馬場・高円寺・大泉学園などにて開業を予定しています。
お得にご利用いただけるこの機会に、是非皆様のご利用を心よりお待ちしております
配信元企業：株式会社横浜六法研究所
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