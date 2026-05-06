再建築不可物件を投資対象として検討出来ますか？【アンケート結果発表】

再建築不可物件の投資対象としての可能性に関するアンケート調査

株式会社ドリームプランニング

再建築不可物件は安価で高利回りが狙える一方、建て替え不可や売却の難しさから投資リスクが高い不動産です。

運用には専門ノウハウが不可欠ですが、「本当に利益が出るか」「誰に相談すべきか」といった情報は乏しく、投資対象としての判断に悩む方が少なくありません。

そこで今回、株式会社ドリームプランニング（神奈川県横浜市中区／代表取締役：高橋樹人）が運営する不動産のお悩み解決サイト負動産買取センターが、不動産に興味関心を持つ方（有効回答数：289名）を対象に、「再建築不可物件を投資対象として検討できるか」についてアンケート調査を実施しました。

【データの引用・転載についてお願い】

本リリースの調査結果・画像をご利用いただく際は、アンケート結果を公開している負動産買取センター(https://dream-plan.com/fudosan/)のURL（https://dream-plan.com/fudosan/saikenfuka-investment-survey/）へのリンク設置をお願い致します。

弊社への掲載許可は不要です。

再建築不可アンケート：回答者の属性（有効回答数：289件）

■ 性別構成

男性： 179名（約62%） 女性： 110名（約38%）

■ 年齢層構成

20代： 52名（18.0%） 30代： 97名（33.6%） 40代： 81名（28.0%） 50代： 45名（15.6%） 60代： 14名（4.8%） 70代以上：0名（0％）

■ アンケート実施期間

2025.7.28-2026.2.1

再建築不可物件を投資対象として検討出来そうですか？

再建築不可物件を投資対象として検討出来そうですか？

まず最初に「再建築不可物件を投資対象」として検討出来そうかという質問をしたところ、「検討出来ない」と回答した方が84.4％と多数を占めました。

一方で、「検討できる」と回答したポジティブな層は30件（10.4％）と全体の約1割に留まっており、「どちらとも言えない」と回答した保留層の15件（5.2％）を合わせても、慎重な姿勢を崩さない方が主流であることが浮き彫りになりました。

この結果から、再建築不可物件は依然として多くの方にとって心理的・実務的なハードルが高い「特殊なカテゴリー」であることが分かります。

しかし、全体の1割強にあたる投資家は検討の余地を見出しており、知識や経験の有無によって判断が真っ二つに分かれる、非常にニッチな市場特性を示しています。

- 1位 検討出来ない 244件 84.4％- 2位 検討できる 30件 10.4％- 3位 どちらとも言えない 15件 5.2％

有効回答数：289件(単一回答)

再建築不可物件を投資対象として検討できるか、詳しく教えてください

再建築不可物件を投資対象として検討できるか、詳しく教えてください

次に、再建築不可物件の投資可能性についてもう少し詳しく伺ってみました。

- 1位 今のところはない 86／289 29.8%- 2位 どんな事があっても買わない 66／289 22.8%- 3位 知識がないので検討しない 60／289 20.8%- 4位 物件によっては良いかも 32／289 11.1%- 5位 難しくても再建築出来る可能性があれば考える 15／289 5.2%- 6位 金額や利回りによっては前向き 11／289 3.8%- 6位 興味があり、勉強もしてみたい。物件によって買いたい 11／289 3.8%- 8位 特に抵抗はない。 4／289 1.4%- 9位 ある程度知識もあり、前向きに考える。 2／289 0.7%- 9位 再建築不可物件が得意。好きと言っていいレベルである 2／289 0.7%

有効回答数：289件(単一回答)

アンケート結果により、再建築不可物件を投資対象として見ることに対し、一般の不動産投資家が非常に強い警戒感を抱いていることが分かりました。

「検討は難しいと思う。今のところはない」が29.8％で1位、「絶対に検討出来ない。どんな事があっても買わない」が22.8％で2位となり、この2つの否定的な意見だけで過半数を占める結果となりました。

これは、建て替え不可という致命的な制限がもたらす将来的な資産価値の下落リスクや、運用後の出口戦略（売却）の難しさに対する回答者の根強い不安を反映していると考えられます。

次に1位から5位までを選んだ方のコメントをご紹介いたします。

1位 今のところはない 86／289 29.8%

1位は「検討は難しいと思う。今のところはない」が選ばれました。コメントを見ると、「明確な出口戦略が描ける物件」でない限りは「基本的にはリスクが高い」と感じる方が多いようです。

「災害時のリスクや売却の難しさ」を懸念し、今の知識量では手を出せないという慎重な姿勢が浮き彫りになっています。

★ ＜1位：「今のところはない」を選択した方のコメント＞ ★

「現状では再建築不可物件を投資対象として検討することは難しいと考えています。知識不足であることと、災害時のリスクや売却の難しさを考えると、積極的に手を出したいとは思えません。もし検討するとしたら、相当な知識と、リスクを上回るメリットが明確になった場合に限られるでしょう。」40代・女性

「今はまだ知識が少ないので、投資対象として検討するのは難しいです。もし購入するとしたら、再建築可能になる道筋が明確にあるか、あるいは建て替えをせずに長期的に活用できる確実なプランがある場合に限ると思います。」30代・男性

「現時点での知識では難しいですが、将来的に隣地を買収して再建築可能にできる見込みがあるなど、明確な出口戦略が描ける物件であれば検討の余地はあるかもしれません。基本的にはリスクが高いと感じます。」30代・男性

2位 どんな事があっても買わない 66／289 22.8%

2位には「絶対に検討出来ない。どんな事があっても買わない」という強い拒絶を示す回答がランクインしました。

「法の抜け道みたいなのを探すのもなんだか気が引ける」「修繕費用が発生するので儲からない」といったシビアな声が寄せられています。

★ ＜2位：「どんな事があっても買わない」を選択した方のコメント＞ ★

「絶対に検討できません。自分の住まいが都内という事もあるので余計にそう思うのだと思いますが（田舎のほうでも再建築不可物件ってあるのでしょうか？）、現状の法令にそぐわないけれど『建っているから仕方なく使ってもいいよという事』だと捉えているからです。上記の通り、災害時や老朽化などで、将来的に借り手も貸し手も双方で幸せになれるような未来が描けないので、検討する余地がありません。投資対象としても、更地にして建物以外の活路を見出してほしいと思います。」40代・女性

「既に建てられている建物の築年数がかなり古いものが多く投資対象にはなりません。古すぎると修繕費用が発生するので儲かりません。」60代・男性

「とてもじゃないけれど出来ない。法の抜け道みたいなのを探すのもなんだか気が引ける」40代・男性

3位 知識がないので検討しない 60／289 20.8%

3位は「検討出来ない。知識がないので検討しない」が続きました。

「建築に関する知識が豊富な人でないと、トラブルの原因になりそう」といった声があり、素人が安易に手を出すべきではないという認識が広がっていますが、「どのような物件があり、どのような活用例があるかの十分な知識がない」という意見もあり、適切な情報や専門家のサポートがあれば判断が変わる余地も残されているようです。

★ ＜3位：「知識がないので検討しない」を選択した方のコメント＞ ★

「現時点での自分の知識では、リスクが高すぎて手が出せません。ただし、非常に安く、立地が良くてリフォーム済みの物件で、高い利回りが見込めるなら、勉強した上で検討する可能性はゼロではないです。」30代・男性

「どのような物件があり、どのような活用例があるかの十分な知識がないため、まだよくわからない。メリットデメリット、リスク次第。」40代・女性

「建築に関する知識が豊富な人でないと、トラブルの原因になりそう。」30代・女性

4位 物件によっては良いかも 32／289 11.1%

4位の「どちらかというと検討出来ない。物件によっては良いかも」では、不動産投資の知見を持つ方からの具体的な条件提示が目立ちました。

「インカムゲインを積み重ねるスタイルなら立地次第では可能性もある」や「価格が土地値近辺なら“点”で拾う余地はあり」など、基本は慎重な姿勢を崩さないものの、超好立地や特定の条件が揃えば、投資対象として「例外的にアリ」と判断するリアルな投資家心理が伺えました。

★ ＜4位：「物件によっては良いかも」を選択した方のコメント＞ ★

「立地と物件の状態、金額で変わります。例えば、物件が山手線の輪の中にあって、近隣トラブルが無く、1.9ｍ幅で4ｍ幅の公道に接道しているのに、再建築不可物件という理由だけで安かったら検討する人も多いでしょう」50代・男性

「正直、どちらかというと見送ります。建て替え不可は出口が限られて、現金化まで時間がかかりがち。とはいえ駅近で賃貸需要が読め、価格が土地値近辺なら“点”で拾う余地はあり。基本は慎重、例外対応です。」60代・男性

「隣地を取得して再建築を可能にできる可能性もありますが、やはり出口戦略で苦労するイメージが拭えません。投資スタイルによると思います。インカムゲインを積み重ねるスタイルなら立地次第では可能性もありますが、キャピタルゲインを考えるなら無しかと。」30代・男性

5位 難しくても再建築出来る可能性があれば考える 15／289 5.2%

5位には「どちらとも言えない。難しくても再建築出来る可能性があれば考える」がランクインしました。

そのままの状態で運用するのではなく、「隣地を買い取って再建築可能にする」といった、自ら物件の価値を押し上げるための具体的なアクションを前提としています。

「接道義務の緩和や再建築の可能性が見込めるなら前向き」という声の通り、リスクをクリアにする「特別な出口戦略」が描けるかどうかが、判断の大きな分かれ目となっているようです。

★ ＜5位：「難しくても再建築出来る可能性があれば考える」を選択した方のコメント＞ ★

「再建築不可物件はリスクが高い一方で、価格が安いため条件次第では投資対象として検討の余地があると思います。接道義務の緩和や再建築の可能性が見込めるなら前向きに考えられますが、現状では慎重に判断すべき対象です。」20代・男性

「基本的にはリスクが高すぎて手を出せないと思います。ただ、隣地を買い取って再建築可能にするなど、何か特別な出口戦略が描けるなら、可能性はゼロではないかもしれません。」30代・男性

「接道している隣接地も購入できる、もしくは可能性があれば投資対象になると思う。」40代・男性

再建築不可物件の投資対象としての可能性まとめ

今回は不動産に興味がある方289名を対象にした、再建築不可物件を投資対象として検討できるかに関するアンケート調査の結果を発表してまいりました。

再建築不可物件の投資に関して、「検討は難しいと思う」と回答した方が約30％（29.8％）で1位となり、2位の「絶対に検討出来ない」（22.8%）と合わせると、半数以上の方が投資に対して否定的な見方をしている結果となりました。

皆さんは、再建築不可物件を投資対象として、ご検討できますでしょうか？

ドリームプランニングでは、これからも不動産に関する様々な視点からアンケート調査を実施・発表してまいりますので、皆様のご参考になさってください。

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負動産買取センターhttps://dream-plan.com/fudosan/(https://dream-plan.com/fudosan/) は一般的に売却が難しいニッチな不動産（いわゆる負動産）に関するお悩み解決コラムを発信するサイトです。またニッチな不動産の無料査定や売却相談も行っております。

株式会社ドリームプランニングについて

株式会社ドリームプランニングは「不動産のあらゆる問題を解消し、人々の幸せと喜びを追求する」理念にもとづき、空家マッチングサイト（不動産SNSウチカツ(https://ucikatu.com/)）の運営や、日本全国で売却の難しい特殊な負動産の買取、再販事業を行っている不動産会社です。

会社概要

社名 ：株式会社ドリームプランニング

横浜本社 ：〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町252 グランベル横浜 8階

東京店：〒111-0053 東京都台東区浅草橋5丁目4-5 浅草橋ハシモトビル 3階

埼玉店：〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1丁目103 大宮大鷹ビル 6階

電話番号 ：045‐641‐5480

代表者 ： 代表取締役 高橋樹人（たかはし たつひと）

設立 ： 2002年11月12日

URL ：https://dream-plan.com/