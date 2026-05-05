【DRESSY CAFE OSAKA】5月のディスプレイドレスは「Lulu felice × PLACOLE&DRESSY」のウェディングドレスを期間限定でお届けいたします。

株式会社プラコレ

「PLACOLE & DRESSY」ブランドを展開する、冒険社プラコレ(本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：武藤功樹)は、ウェディングドレスをもっと身近に、もっと気軽に、体感できる「DRESSY CAFE」にて「Lulu felice × PLACOLE&DRESSY」のウェディングドレスを展示することをお知らせいたします。

ウェディングのテーマパークカフェ“DRESSY CAFE” 5月の展示ドレス

フォロワー数256万人を超えるSNSアカウント「PLACOLE ＆ DRESSY」がプロデュースする「DRESSY CAFE」-きらめく魔法にかかる空間- は、日常で気軽に利用できる「煌めく魔法の場所」という新しい選択肢を増やしたい。ウェディングドレスは特別な時だけのものではなく、もっと身近に、もっと気軽に、体感できる空間となっています。紅茶やスイーツを楽しんでいただきながら、ウェディングドレスの魔法にかかり癒される空間を演出。すべての女の子へ毎月テーマに合わせたウェディングドレスのディスプレイをお届けいたします。5月は、「Lulu felice × PLACOLE&DRESSY」のウェディングドレスを期間限定でお届けいたします。

展示ドレス 2026年4月28日(火)～5月31日(日)

品番：LU-1001(blue gray)

くすみブルーのチュールドレス。何色ものブルーのチュールを重ねて、奥行きとボリューム感を出しました。 立体のお花装飾が胸元から腰にかけて施されています。お袖はトレンドの大きめバルーンスリーブ、リボンも可愛いポイントです。スリーブはスナップで取り外し可能なので2wayで着ていただけます。バックスタイルは編み上げで、3サイズフリーとなっております。

-株式会社クラウディア

1974年創業のクラウディアグループにおいて、1976年の設立以来、グループの発展を支える基幮事業会社として、ウエディングドレス・タキシードおよびブライダルインナー等の企画・製造・卸売を行う「ホールセール事業」、貸衣裳店向けに婚礼衣裳のレンタルを行う「リース事業」を中心に展開しています。創業以来50年、お客様に信頼される、確かなものづくりを貫き、トップメーカーとして確固たる地位を確立しています。

・クラウディア公式サイト(https://www.kuraudia.co.jp/)

・クラウディアインスタグラム(https://www.instagram.com/kuraudia.weddingdress/?hl=ja)

DRESS GALLERY BOX：https://www.dressgallerybox.com/

DRESSY CAFE 大阪店

〒530-0001

大阪府大阪市北区梅田3丁目2－2 ＪＰタワー大阪「ＫＩＴＴＥ大阪」6F

アクセス： JR大阪駅直結

営業時間：11:00～20:00

定休日： 無休（年末年始休業：2025年12月31日～2026年1月2日予定）

席数：36席 (個室3ブース) ※コンセント・Wi-Fi完備

店舗HP：https://dressycafe-osaka.pla-cole.wedding/

Instagram：https://www.instagram.com/dressycafe_osaka/

TikTok：https://www.tiktok.com/@dressycafeosaka

予約ページ（食べログ）：https://tabelog.com/osaka/A2701/A270101/27151455/

今月のカバーモデル

■4月号表紙

カバーモデル：俳優 渡邉美穂

特集記事 https://dressy.pla-cole.wedding/202604-placoledressy/

PLACOLE&DRESSYブランドストーリー

Magical in life

-人生に魔法を-

PLACOLE(planning collection)

-多様な個性に-



DRESSY

-煌めきをあたえる-



PLACOLE＆DRESSY

-個性が煌めく魔法の言葉-



PLACOLE＆DRESSY 『個性が煌めく魔法の言葉』 "100人の人生に100通りに煌めく魔法をかける"をテーマに創設された古都鎌倉発のラグジュアリーブランド。 ウェディングドレスを中心に最先端で価値あるものを発信するファッションメディアを運営。 ドレスとお花がモチーフのオリジナルアイテムは、ジュエリー、アクセサリー、食器、紅茶、等、 日常にすこしでも煌めきを与えたい願いを込めて、ウェディングドレスの伝統を重んじながら、 常識をブレイクスルーする独創的なアイデアと最高級の品質で心を込めて制作している製品です。

冒険社プラコレの冒険日誌

冒険社プラコレは2015年11月2日に会社設立し、公式運営するFacebook、Twitter、Instagram、TikTokでは合計フォロワー数は250万人を超えました。自社メディア『DRESSY』や『美花嫁図鑑farny』なども運営し、合計PV数は月間260万PVを突破！ 高級ウェディングドレスが最大90%OFFで購入できる通販サイト「DRESSYONLINE」も展開しています。上記のサービスや、その他、結婚式にまつわる情報やサービスをまとめた花嫁アプリ「PLACOLE ＆ DRESSY │プラコレ＆ ドレシー」は2025年6月時点で累計21万ダウンロードを突破しました。

【会社概要】

社名：冒険社プラコレ

URL：https://pla-cole.co/

所在地：神奈川県横浜市西区南幸1丁目1-1JR横浜タワー21階

設立：2015年11月2日

代表取締役CEO：武藤功樹

事業内容

『PLACOLE＆DRESSY』ブランド/マーケティング事業

『DRESSY』ファッションメディア事業

『DRESSYCAFE』カフェ/ショップ事業

『ViKet Town』メタバースオフィス事業

冒険社プラコレの各拠点

世界中どこにいても同じ空間・時間で仲間と働けるメタバース空間を『ViKet Town（ビケットタウン）』を本社としています。また、2022年1月にはJR横浜タワー21階に「DRESSY ROOM」を横浜にオープンしました。その後も、2022年6月には鎌倉に「DRESSYCAFE KAMAKURA」を、2023年6月には名古屋に「DRESSYCAFE NAGOYA・DRESSY ROOM」の2店舗目を開設。さらに、2025年秋には大阪に「DRESSYCAFE OSAKA・DRESSY ROOM」のオープンを予定しています。



【運営自社サービス一覧】

▪PLACOLE&DRESSY（プラコレ&ドレシー）

IOS：https://apple.co/3JraLIz / Android：https://bit.ly/3FaQTH5

▪PLACOLE WEDDING （プラコレウェディング）

https://pla-cole.wedding/

▪DRESSY（ドレシー）

https://dressy.pla-cole.wedding/

▪美花嫁図鑑 farny（ファーニー）

https://www.farny.jp/

▪DRESSY ONLINE（ドレシーオンライン）

https://weddingdress.pla-cole.wedding/

▪DRESSY ROOM YOKOHAMAhttps://pla-cole.wedding/advisers

▪DRESSYCAFE KAMAKURAhttps://dressyroom-tea.pla-cole.wedding/

▪DRESSYCAFE NAGOYAhttps://dressycafe-nagoya.pla-cole.wedding/

▪ViKet Town（ビケットタウン）

https://viket-town.com/

▪IG analyticshttps://ig-analytics.placole.wedding/

▪MA（SNS+LP） PLANhttps://pla-cole.co/works_lp/

▼PLACOLE & DRESSY 各アカウント

Instagram

ドレス：https://www.instagram.com/placole_dressy

美花嫁図鑑：https://www.instagram.com/farny_wedding

式場紹介：https://www.instagram.com/wedding_adviser

オリジナルブランド：https://www.instagram.com/wands_dress

EC/通販：https://www.instagram.com/dressyonline_

Baby：https://www.instagram.com/dressy.baby

鎌倉cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_kamakura/

名駅cafe：https://www.instagram.com/dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.instagram.com/placole_inc

TikTok

ドレス/雑誌：https://www.tiktok.com/@placole_dressy

花嫁レポ：https://www.tiktok.com/@placole.hanayomereport

式場紹介：https://www.tiktok.com/@placolewedding

ウェディングソング： https://www.tiktok.com/@placole_music_

EC/通販： https://www.tiktok.com/@dressy_online

鎌倉cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_kamakura

名駅cafe：https://www.tiktok.com/@dressycafe_nagoya

会社広報：https://www.tiktok.com/@placole_inc

X (旧Twitter)

@placole_dressy：https://twitter.com/placole_dressy

YouTube

▪PLACOLE&DRESSY CHANNEL

https://www.youtube.com/@placoledressychannel7590

▪DRESSY CAFE

https://www.youtube.com/@dressyroomtea6236

▪美花嫁図鑑

https://www.youtube.com/@placoleweddingadviser1896