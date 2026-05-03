【愛知県豊橋市ふるさと納税 返礼品】オーダースーツ商品券がより使いやすく、有効期限を「1年間」に延長。

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）が、愛知県豊橋市のふるさと納税返礼品として取り扱う「プレミアムオーダースーツ商品券」の有効期限を変更しました。

2026年4月以降のご注文分より、有効期限は従来の半年間から1年間へと変更され、より余裕をもってご利用いただけるようになりました。なお、2026年3月までにご注文いただいたプレミアムオーダースーツ商品券の有効期限は従来通り半年間となります。

グローバルスタイルのふるさと納税返礼品について

ふるさと納税の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/furusato/

グローバルスタイルのふるさと納税の返礼品では、愛知県豊橋市の他に鳥取県鳥取市、島根県江津市の各自治体にて、グローバルスタイル各店舗で利用可能な「オーダースーツ商品券」をご用意しております。

※愛知県豊橋市のふるさと納税返礼品であるオーダースーツ商品券は、ヘリテージJ 2.0デザインのお取り扱い店舗でご利用いただけます。

寄附金額・商品券額面一覧

ふるさと納税の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/furusato/■愛知県（豊橋市）対象商品

・ヘリテージJ 2.0デザインのメンズオーダースーツ

セミハンドメイドオーダーと呼ばれるワンランク上の仕立てで極上の着心地をお楽しみいただけます。日本が誇るハンドメイドの最高技術と現代的なマシンメイドとの融合から生み出される、最上クラスの着心地をお楽しみください。

※一部店舗対象。お取り扱い店舗は下記よりご覧ください。

ヘリテージJ 2.0デザインプレミアムオーダースーツ（ヘリテージJ 2.0デザイン）お取り扱い店舗

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店(https://www.global-style.jp/shop/ginza-premium)

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店(https://www.global-style.jp/shop/omotesando)

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店(https://www.global-style.jp/shop/marunouchihonten)

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店(https://www.global-style.jp/shop/nagoya-hirokoji)

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店(https://www.global-style.jp/shop/kitte-osaka)

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店(https://www.global-style.jp/shop/kobe)

※2026年5月時点

ふるさと納税のお申し込みサイト一覧

ヘリテージJ 2.0デザインを見る :https://www.global-style.jp/lineup/premium-order/※サイトにより掲載されている商品券が一部異なる場合がございます。楽天ふるさと納税 :https://search.rakuten.co.jp/search/event/GINZA+Global+Style/?ev=40&v=2ふるさとチョイス :https://www.furusato-tax.jp/search?q=GINZA+Global+Styleふるなび :https://furunavi.jp/Product/Search?keyword=GINZA%20Global%20Styleカブアンド :https://kabuand.com/furusato/search?keyword=GINZA+Global+Styleその他お申し込みサイトはこちら :https://www.global-style.jp/furusato/

※返金・キャンセルに関するお問い合わせについて※

原則としてふるさと納税寄付のお申込み後のキャンセルはできません。

なお、返品・キャンセルに関するお問い合わせに関しましては、ふるさと納税の各お申し込みサイトへご連絡お願いいたします。

※有効期限について※

有効期限は発行日より1年間となります。

有効期限を過ぎた商品券はご利用いただけませんので何卒ご了承ください。

グローバルスタイルではお得なフェアを多数開催中！

ふるさと納税の詳細はこちら :https://www.global-style.jp/furusato/

グローバルスタイルでは、全店舗で豪華なフェアを開催しております。最新のトレンドから定番アイテムまで、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ「グローバルスタイル フェア」で検索して、自分に合ったフェアを見つけてみてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（2026年5月時点）】

「グローバルスタイル フェア」で検索 :https://www.google.com/search?q=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB+%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&rlz=1C1GCEU_jaJP1013JP1013&oq=%E3%82%B0%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%80%80%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A2&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQRRg9MgYIAhBFGD0yBggDEEUYPdIBCDMyNTdqMGoxqAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM なんばパークス店

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店

・GINZAグローバルスタイル ディアモール大阪店

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ららぽーと和泉店

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店 ※

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店

※ヘリテージJ 2.0デザインお取り扱い店舗

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツデザインや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「公式サイト」はこちら :https://www.global-style.jp/「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740