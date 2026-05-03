豪快な盛りが嬉しい―“豪海軍艦”―と、贅沢な―“とらふぐ”―、厚切りの―“国産うなぎ”―など旬のネタ満載の、初夏フェアを開催!!

株式会社 ネオ・エモーション

「横浜から食文化を世界へ」を理念に掲げ、グルメ廻転寿司店・海鮮居酒屋を運営する、株式会社ネオ・エモーション（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：石橋 匡光）は、5月3日（日）より、グルメ廻転寿司各店舗にて、初夏フェアを開催いたします。

国産うなぎと、とらふぐの贅沢なフェアメニュー ※店舗によって価格が異なる場合がございます。

贅沢にお得に楽しむ廻転寿司の魅力満載

豪快に盛った、豪海軍艦シリーズ ※店舗によって価格が異なる場合がございます。

グルメ廻転寿司では、寿司織人（※）が目の前で握る本格的な寿司を提供いたします。

贅沢な国産うなぎは、厚切りでお口いっぱいに旨味が広がります。白焼きうなぎを甘めのタレで仕上げる事で、香ばしさとうなぎ本来の甘味も味わえます。

とらふぐはしっかりと弾力で噛むほどに甘味が広がります。そして、外はカリっと中はふっくらと仕上げるとらふぐの唐揚げもおすすめの逸品です。

家族で楽しめる豪海軍艦シリーズも!!

豪快にてんこ盛りに盛る、海の贅沢を表現した「豪海軍艦」シリーズは、大人も子供満足の一皿です。

お得に楽しめるのも嬉しいポイント。各店舗では、フェアの他にも日替わり豪海軍艦も提供！どんなおすすめが登場するのかは行ってみてのお楽しみです♪

※ネオ・エモーションでは、職人の表記を「織人」と表現しています。

テイクアウトはみんなで囲む「手巻き寿司」が登場!!

テイクアウト限定メニュー

家族と、仲間と囲んで楽しい手巻き寿司パーティーはいかがですか？

たっぷりと楽しめるネタが満載の嬉しいセットが登場！酢飯と海苔もセットになっているので準備の手間も楽ちん♪ 華やかな寿司パーティーの提案です。

＜ネオ・エモーションとは？＞

1996年4月5日に設立。神奈川県横浜市を中心に、グルメ廻転寿司店舗・海鮮を中心とした大衆居酒屋を展開。2001年10月、廻転寿司「まぐろ問屋 三浦三崎港」を、横浜ワールドポーターズ１階へ初出店以降、織人（ショクニン）が店内を盛り上げる劇場型店舗の「まぐろ問屋 三浦三崎港」、特急レーン提供・フルオーダーシ ステムを融合した店舗「まぐろ問屋 恵み」など、5つの廻転寿司ブランドを展開。 まぐろ問屋直営の 寿司店として、まぐろの品ぞろえは常に30品以上を用意し、豊富な鮮魚を取り扱う。企業として、新たな寿司職人の定義、織人（ショクニン）を打ち出し、寿司の技術のみではなく、伝統ある寿司文化を継承し、現代に合った形へ進化する事に重きをおき、 新卒社員も入社90日間でお客様の寿司を握る「寿司織人育成90日プログラム」を構築。入社後、即現場を 体験する事を目標に”やりがい”や”達成感”を意識した教育 へ転換し、織人（ショクニ ン）育成をミッションに掲げています。

2025年12月には“ちょっと良い日の大衆居酒屋”のコンセプトの元「まぐろ問屋二代目マル城」を新業態として開業。寿司店では高品質な鮮魚を取り揃え、大衆居酒屋では未利用魚を使用した料理にも取り組み、日本の水産業界の活性化にも励みます。

＜会社概要＞

・会社名：株式会社ネオ・エモーション

・本社所在地：神奈川県横浜市

・設立：1996年4月5日

・代表取締役：石橋 匡光

・事業内容：廻転寿司店 ・飲食店の経営、水産物卸売業

・ブランド展開：まぐろ問屋三浦三崎港、まぐろ問屋恵み、まぐろ問屋二代目マル城、ほか

・企業理念：―”横浜から食文化を世界へ”―

・URL：https://neo-emotion.jp

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