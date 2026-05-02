2026年下半期の運勢｜木下レオンが四柱推命で占う、あなたの全体運。公式占いサイトにて「四柱推命で占う2026年下半期の運勢」を一般公開中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、2026年5月2日（土）より、運営する公式占いサイト『木下レオンの占い』にて、「四柱推命で占う2026年下半期の運勢」を一般向けに提供開始いたしました。

◆『木下レオンが四柱推命で占う2026年下半期の運勢』

URL：https://kinoshita-reon.jp/guest_category_menu/2026s

◆『木下レオンの占い』URL：https://kinoshita-reon.jp/

四柱推命で占う2026年下半期の運勢

■概要

木下レオンの公式占いサイト「木下レオンの占い」では、この度、「四柱推命で占う2026年下半期の運勢」を一般向けに公開致しました。まだ当サイトへの会員登録がお済みでないお客様でも、お楽しみいただけるページとなっております。

2026年下半期は、年の干支である「丙午（ひのえうま）」の光のエネルギーが、最も輝きを増す時期となります。周囲のまばゆい光に目を奪われぬよう、まずは自分の足元をしっかりと固め、「氣を整える」ことが何より求められる時期です。激動の2026年もいよいよ後半戦。丙午のパワーによって、運気の波がさらに勢いを増してくる中、あなたにはどのような運命が訪れるのでしょうか？

「四柱推命」は、古代中国で生まれた思想をベースに、数千年に渡る膨大な統計と先人の経験を集約して作り上げられた占いです。本特集ページでは、あなたの生年月日と出生時間から四柱推命の「命式」と呼ばれる表を作成し、2026年下半期の運勢や仕事運、金運、人生を左右する重大転機の内容とその日付まで詳しく占います。この機会にぜひ、木下レオンの占いをお楽しみください。

※「四柱推命で占う2026年下半期の運勢」を全て確認するためには、公式サイト『木下レオンの占い』（https://kinoshita-reon.jp/）への会員登録が必要です。（月額440円）

■公式サイト「木下レオンの占い」のご紹介

TV番組・YouTubeチャンネル「突然ですが占ってもいいですか？」への出演で、驚異的な人気を誇る「木下レオン」。四柱推命・九星気学・神通力をベースとした自身の独自占術「帝王占術」を体系づけた。人情味あふれた鑑定は女性ばかりか男性も魅了し、多くの人々を虜に。TV・YouTubeに出演する度にお茶の間の号泣を生み出し続けている、木下レオンの占いがスマートフォンで楽しめます。

■監修者紹介

木下レオンは、三代続く占い師の家系が生んだ「帝王占術」創始者であり、「愛ある叱咤激励」で運命を変える、博多の最強占い師。博多の占い師一家に生まれ、幼少期より占いの英才教育を受け、四柱推命、九星気学、神通力などを融合させた独自の鑑定法「帝王占術」を確立させた。13年間のサラリーマン時代を経て、自身の占い結果に基づき、30歳で飲食店を開業。その後、店内で4万人以上の占いを無料で行い、その的中率の高さが口コミで評判を呼んだ。2017年には真言宗の僧侶となり、現在は、テレビやYouTube出演時の驚異的な的中率が注目を集め、芸能界や政財界からも絶大な支持を得ている。占いで運命を変える事ができることと努力の大切さを身をもって実証し、帝王占術を用いて人々を幸せに導いている。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：木下レオンの占い

・販売料金 ：月額440円（税込）

・提供URL ：https://kinoshita-reon.jp

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。