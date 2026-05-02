ライジングゼファーフクオカ｜【5月16日開催／入場無料】「照葉スポーツフェス」開催のお知らせ

ライジングゼファーフクオカ株式会社

ライジングゼファーフクオカ株式会社（所在地：福岡市東区、代表取締役社長：古川宏一郎）は、2026年5月16日（土）に、照葉積水ハウスアリーナにて、入場無料イベント「照葉スポーツフェス」を開催いたします。

本イベントは、子どもから大人まで誰でも参加できるスポーツイベントとして、地域の皆さまとともに照葉エリアを盛り上げることを目的に実施いたします。また、照葉自治協議会、照葉北／はばたき自治協議会の後援のもと、ホームアリーナを構える福岡市東区照葉をさらに盛り上げてまいります。

当日は、個人で記録に挑戦する「アスリートNo.1決定戦」や、綱引き・大玉運びなどの団体種目、さらに飲食ブースの出店など、幅広い世代にお楽しみいただけるコンテンツをご用意しています。また、ライジングゼファーフクオカの選手の参加も予定しており、来場者との交流を通じて、スポーツをより身近に感じていただける内容となっています。

ぜひご家族・ご友人とともにご来場ください。

イベントのポイント

・入場無料＆誰でも参加OKの参加型スポーツイベント

・記録に挑戦しメダル獲得を目指す「アスリートNo.1決定戦」を開催

・綱引き・大玉運びなど団体種目も実施

・選手、チアも参加予定（詳細後日発表）

・飲食ブースあり！家族で1日楽しめる内容

概要

【 照葉スポーツフェス 】

日時：2026年5月16日（土）11:00～17:30

会場：照葉積水ハウスアリーナ メインコート

（福岡県福岡市東区香椎照葉6丁目1-1）

内容：

＜アスリートNo.1決定戦＞（11:00～15:30）

ドリブル／フリースロー／反復横跳び ほか各種チャレンジ企画

＜団体種目（事前申込制）＞

16:00～ 綱引き対決

17:00～ 大玉運び対決

参加：

ライジングゼファーフクオカ選手／RsunZ／U-LAW

※出演情報は後日お知らせいたします。

▼詳細はこちら

https://r-zephyr.com/news/detail/id=19496